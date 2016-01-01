Франция принимает решение 20 января было остановлено участие Франции в военных действиях, которые происходят сейчас в Афганистане. Как сообщают западные СМИ, Николя Саркози принял такое решение, после того как афганский военнослужащий расстрелял четырех солдат НАТО, при этом были ранены свыше 15 французских военнослужащих. 20 января было остановлено участие Франции в военных действиях, которые происходят сейчас в Афганистане. Как сообщают западные СМИ, Николя Саркози принял такое решение, после того как афганский военнослужащий расстрелял четырех солдат НАТО, при этом были ранены свыше 15 французских военнослужащих. Кроме этого, президент принял решение тотчас же командировать министра обороны вместе с главой генерального штаба в Афганистан. При этом, все действия, связанные с помощью французской стороны остановлены. Об этом заявил Глава Франции в своем выступлении перед дипломатами многих стран. Кроме этого, президентом было отмечено, что власти Афганистана не предоставили никаких гарантий безопасности военным французской стороны. Скорее всего, Франция выведет своих военнослужащих из Афганистана раньше,чем это было запланировано. Как заявляет президент Франции, французские военные находятся в Афганистане для того, чтобы вести борьбу с террористами, а не для того, чтобы их убивали военнослужащие Афганистана. Также он отметил, что это уже не первый раз, когда французские военнослужащие подвергаются нападению. Так, в конце декабря прошлого года были убиты два военнослужащих. Всего, начиная с 2001 года, Франция потеряла свыше 80 своих солдат. Если оставлять ситуацию без изменений, всех французских солдат в этой стране могут просто убрать, также легко и просто как убирают листву с газонов садовники, которые используют для этого качественные мотоблоки. Саркози заявляет, что до конца этого года ровно четверть военнослужащих Франции отправится на родину. Окончательный вывод планируется завершить к 2014 году.