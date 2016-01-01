Взаимные угрозы Великобритании и Ирана 24 января власти Великобритании выступили с заявлением о том, что в ближайшее время в Персидский залив могут быть направлены корабли Королевских Военно-морских сил. 24 января власти Великобритании выступили с заявлением о том, что в ближайшее время в Персидский залив могут быть направлены корабли Королевских Военно-морских сил. Это произойдет в том случае, если в этом районе будет сохраняться рост напряженности. Как заявил сегодня министр обороны Великобритании Филип Хаммонд, в распоряжении британского флота есть достаточно большое количество судов. Это позволит увеличить присутствие британских кораблей в Персидском заливе, в случае если это будет необходимо. 22 января один из кораблей британского флота прошел в Ормузский пролив. Он находился в составе нескольких кораблей Соединенных Штатов Америки и Франции. Группа кораблей возглавлялась авианосцем США "Авраам Линкольн". Как отмечают власти Великобритании сейчас, Лондон всегда будет отстаивать право свободного прохода в международных водах. Этим Великобритания посылает недвусмысленный сигнал властям Ирана. 11 января Великобритания отправила в Персидский залив один из самых современных миноносцев в составе флота. В ответ на это действие 23 января власти Ирана повторили неоднократно звучавшую угрозу закрыть важнейший для всемирной торговли Ормузский пролив. Что, разумеется, негативно скажется на состоянии общемирового потребительского рынка. Так, многим странам, в которые импортируются те или иные товары, придется думать о том, где и как закупать сырье, товары повседневного спроса, где купить мебель и многое другое.