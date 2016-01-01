В Японии температура упала до рекордно низких показателей Жители 38 населенных пунктов страдают от непривычных для этих мест морозов. Более 50 человек погибли в различных происшествиях, имеющих отношения к непогоде. Жители 38 населенных пунктов страдают от непривычных для этих мест морозов. Более 50 человек погибли в различных происшествиях, имеющих отношения к непогоде. В стране, где уже многие годы производятся автомобили isuzu, качество которых оценили водители почти со всего мира, лютуют сильные морозы. Рекордно низкая температура, а именно - минус 26 градусов, была зафиксирована в одном из районов префектуры Ногано, расположенной в центре главного японского острова Хонсю. При этом обычно зима в Японии не по-зимнему теплая. Например, в районах, которые находятся рядом с Тихоокеанским побережьем, температура в зимние месяцы может даже не перейти нулевой границы. В Северной Японии температура иногда опускается ниже, но сильного мороза там все равно, как правило, не бывает. В Центральной Японии редко выпадает снег и быстро тает, а в Южной Японии снега не бывает и вовсе, поскольку на уличном термометре здесь обычно всегда «плюс». Однако этой зимой снег есть практически во всех районах Японии. Настоящие снегопады шли на севере острова Хонсю в префектуре Аомори, в результате чего высота снежного покрова в этих местах превышает 4,3 метра. Сильные осадки и их последствия затрудняют движение общественного транспорта и даже становятся причиной гибели людей. Со снежными завалами в стране борются армейские подразделения.