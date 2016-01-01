Пиратство - дорогое удовольствие для мировой экономики В прошлом году ущерб экономической системы во всем мире от действий пиратов составил около 7 миллиардов долларов. Об этом в своем докладе сообщили эксперты исследовательского фонда One Earth Future. В прошлом году ущерб экономической системы во всем мире от действий пиратов составил около 7 миллиардов долларов. Об этом в своем докладе сообщили эксперты исследовательского фонда One Earth Future. В последние годы пиратство набирает обороты. Пираты базируются в области Пунтленд на северо-востоке Сомали. И регулярно нападают на корабли, идущие через Аденский залив, а также проплывающие в водах Индийского океана. Как подсчитали эксперты, страны, которые стремились защитить свои земли от пиратов, потратили в прошлом году свыше 1 миллиарда долларов. Различным компаниям и фирмам потребовалось затратить свыше 5 миллиардов долларов. Многие суда-контейнеровозы вынуждены проходить некоторые районы Индийского океана на высокой скорости. Это делается для того, чтобы можно было избежать столкновения с пиратами. В результате расходы на топливо увеличиваются почти на 2,5 миллиарда долларов. И, тем не менее, это дает свои результаты. Ни одно судно, проходящее со скоростью 18 узлов, не было пока захвачено. Те суда, которые лишены возможности идти на большой скорости, вынуждены следовать более длинными путями. Это позволяет уберечься от пиратов. Зато требует дополнительных расходов на горючее: в среднем от 485 до 680 миллионов долларов. Кроме того, судоходные компании вынуждены устанавливать надбавки к страховым полисам на сумму свыше 630 миллионов долларов. Потери, которые приносят действия пиратства, огромны. Все затраченные средства могли бы быть израсходованы на развитие тех или иных отраслей промышленности в различных странах. А также на развитие бизнес-отраслей, таких как туризм, например. Достопримечательности в Германии или во Франции, музеи Вены или театры Рима – все это доступно для людей со всех концов света только при условии, что отлично развит туристический бизнес в разных странах мира.