Отношения осложняются Власти Германии настаивают на том, чтобы санкции, касающиеся Сирии, стали гораздо более жесткими. Об этом заявляет один из представителей Министерства иностранных дел страны. Власти Германии настаивают на том, чтобы санкции, касающиеся Сирии, стали гораздо более жесткими. Об этом заявляет один из представителей Министерства иностранных дел страны. Вопрос усиления давления на официальный Дамаск будет поднят на встрече, которая состоится в конце февраля. На мероприятии будут присутствовать министры иностранных дел стран еврозоны. Как считают ведущие финансовые аналитики, одно из самых действенных средств воздействия на эту страну - установить санкции, которые затронули бы область финансов страны. Представитель министерства иностранных дел Германии подчеркнул, что необходимо и в дальнейшем сужать область действий режима в Сирии. Помимо этого власти Германии положительно отзываются об инициативе Туниса провести первую международную встречу по Сирии. Необходимо создать наиболее широкую коалицию, в которую будут входить многие страны. Это поможет лучше противостоять режиму Асада. Евросоюз сейчас рассматривает способы запрета авиарейсов Сирия-Европа. Кроме того, замораживаются отношения с Центральным банком Сирии. Что может достаточно негативно сказаться на покупательной способности многих граждан, которые любят приобретать различные предметы, необходимые в жизни: мебель, одежду, машины, такие как фиат дукато и многое другое. Вводится запрет на ввоз фосфатов из этой страны в еврозону.