Российские интересы в Сирии Пока западная общественность негодует из-за того, что политика российских представителей в ООН «препятствует естественному возникновению демократического общества» на Ближнем Востоке (в частности, в Сирии), аналитики пытаются понять причины подобного «недостойного» поведения России. Пока западная общественность негодует из-за того, что политика российских представителей в ООН «препятствует естественному возникновению демократического общества» на Ближнем Востоке (в частности, в Сирии), аналитики пытаются понять причины подобного «недостойного» поведения России. Так, в одном авторитетном американском издании, накануне появилась статья, автор которой указывает на четыре основных фактора, влияющих на российскую политику в Сирии. В первую очередь, в сирийском вопросе затронут момент тщеславия как самой страны («не хотим плясать под американскую дудку»), так и ее лидера Владимира Путина, который намеревается в марте 2012 года вновь стать президентом. Другим важным моментом является общий для России и Китая принцип – не пытаться вмешиваться во внутреннюю политику суверенных государств. Очевидно, пишет американский журналист, Путин опасается, что рано или поздно «придет и его черед» и придется сменить пленочный теплый пол своего президентского кабинета на что-то гораздо менее приятное. Нельзя забывать и об экономических связях двух государств – Сирия, как впрочем и Казахстан, если посмотреть на конституцию рк, является одним из самых активных клиентов Рособоронэкспорта. И, наконец, стратегический момент, а именно, военная база в Тартусе, которая для РФ – единственная , находящаяся за пределами стран бывшего СССР.