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10:55 — Отношения осложняются
Власти Германии настаивают на том, чтобы санкции, касающиеся Сирии, стали гораздо более жесткими. Об этом заявляет один из представителей [...]
14:22 — Объединяющий фактор
Антипутинская оппозиция после президентских выборов не так сильна, как после выборов парламентских, однако все еще весьма сильна, отмечают западные [...]
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Общественность вздохнула с облегчением
Самый молодой президент за всю историю Германии добровольно ушел в отставку, объясняя свое решение тем, что «не оправдал ожидание своего народа». Немецкие СМИ объясняют крах Кристиана Вульфа его политической и даже личностной незрелостью. Самый молодой президент за всю историю Германии добровольно ушел в отставку, объясняя свое решение тем, что «не оправдал ожидание своего народа». Немецкие СМИ объясняют крах Кристиана Вульфа его политической и даже личностной незрелостью. Вульф, который замешан в двух коррупционных скандалах, своим «недостойным» поведением возмутил как журналистов, так и общественность. Некоторые издания, такие как, например, FinancialTimes Deutschland дают самые нелестные комментарии о времени его нахождения на высоком посту. «Самый худший президент» - этот титул уже крепко закрепился за Вульфом, который не счел необходимым соблюсти свою политическую мораль. Требования к политику должны быть более серьезными, чем к простому гражданину, пишет издание Süddeutsche Zeitung, минимального стандарта политической морали здесь не достаточно! Тем временем телеканал «Би-би-си» называет отставку Вульфа еще одним существенным ударом по канцлеру Ангеле Меркель, чьим приближенным являлся экс-президент. В свете того, что основной заботой Меркель сегодня является спасение Еврозоны и, в частности, Греции, история с Вульфом может доставить ей множество нежеланных проблем.
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