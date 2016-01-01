Общественность вздохнула с облегчением Самый молодой президент за всю историю Германии добровольно ушел в отставку, объясняя свое решение тем, что «не оправдал ожидание своего народа». Немецкие СМИ объясняют крах Кристиана Вульфа его политической и даже личностной незрелостью. Самый молодой президент за всю историю Германии добровольно ушел в отставку, объясняя свое решение тем, что «не оправдал ожидание своего народа». Немецкие СМИ объясняют крах Кристиана Вульфа его политической и даже личностной незрелостью. Вульф, который замешан в двух коррупционных скандалах, своим «недостойным» поведением возмутил как журналистов, так и общественность. Некоторые издания, такие как, например, FinancialTimes Deutschland дают самые нелестные комментарии о времени его нахождения на высоком посту. «Самый худший президент» - этот титул уже крепко закрепился за Вульфом, который не счел необходимым соблюсти свою политическую мораль. Требования к политику должны быть более серьезными, чем к простому гражданину, пишет издание Süddeutsche Zeitung, минимального стандарта политической морали здесь не достаточно! Тем временем телеканал «Би-би-си» называет отставку Вульфа еще одним существенным ударом по канцлеру Ангеле Меркель, чьим приближенным являлся экс-президент. В свете того, что основной заботой Меркель сегодня является спасение Еврозоны и, в частности, Греции, история с Вульфом может доставить ей множество нежеланных проблем.