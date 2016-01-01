Исторический шаг Сербия решила вступить в Евросоюз. В этом вопросе ее поддержала Италия. Об этом сообщили ведущие итальянские издания. Сербия решила вступить в Евросоюз. В этом вопросе ее поддержала Италия. Об этом сообщили ведущие итальянские издания. Многие информационные агентства мира заявляют, что известие о скором вступлении Сербии в Евросоюз - главные новости дня для мировой прессы. Власти Италии поддерживают эту страну в решении стать членом Евросоюза. Итальянский премьер Марио Монти отметил, что это государство достойно того, чтобы влиться в состав главной политической организации Европы. Также он считает, что это событие станет историческим шагом для Сербии. Союз является субъектом международного публичного права. Поэтому организация имеет все полномочия для участия в международных отношениях и формировании общей внешней политики. Вступив в Евросоюз, Сербия получит отличную возможность решить косовский вопрос. Монти заметил, что Италия заинтересована в совместной работе с Сербией над инфраструктурными проектами. Две страны могут сотрудничать в области строительства и реконструкции железных дорог, а также сооружении метрополитена в столице Сербии. Есть возможность сотрудничества в экономических отраслях двух государств. В ближайшее время вопрос вступления Сербии в Евросоюз будет решен.