Объединяющий фактор Антипутинская оппозиция после президентских выборов не так сильна, как после выборов парламентских, однако все еще весьма сильна, отмечают западные СМИ. Центральным фактором сплочения столь разношерстных политических сил, среди которых коммунисты, националисты и либералы, является борьба с коррупцией. Именно факт наличия этой коррупции и поддержки коррупционеров Путиным, который для оппозиционеров является олицетворением всего зла, которое постигло Россию, сплочает партии, которые в других обстоятельствах с большой вероятностью стали бы противостоять друг другу. Антипутинская оппозиция после президентских выборов не так сильна, как после выборов парламентских, однако все еще весьма сильна, отмечают западные СМИ. Центральным фактором сплочения столь разношерстных политических сил, среди которых коммунисты, националисты и либералы, является борьба с коррупцией. Именно факт наличия этой коррупции и поддержки коррупционеров Путиным, который для оппозиционеров является олицетворением всего зла, которое постигло Россию, сплочает партии, которые в других обстоятельствах с большой вероятностью стали бы противостоять друг другу. Наиболее любимый западными СМИ представитель российской оппозиции, блогер и юрист Алексей Навальный стал весьма весомой политической фигурой именно благодаря этой борьбе – то есть сбору разоблачительных сведений и предоставления этих сведений широкой общественности. Российские антипутинские силы с воодушевлением поддерживает Запад, соглашающийся с точкой зрении о «кремлевском» генезисе коррупции. Другие факторы, например, изменения, возникшие на этапе перехода от командной экономики, учитываются редко и с неохотой. Ответ на вопрос «исчезнет ли коррупция с возникновением демократии?» пока не известен; аналитикам остается лишь строить догадки.