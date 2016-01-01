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Экономика Италии постепенно стабилизируется
Инфляция в Италии с начала года составила 1 процент. Об этом сообщили западные издания. Инфляция в Италии с начала года составила 1 процент. Об этом сообщили западные издания. Этот показатель в три раза меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года. В те месяцы инфляция составила около трех процентов. Эксперты отмечают, что с начала марта рост цен на товары и услуги в стране составил примерно 0,5 процента. В прошлом году аналогичный показатель равнялся 0,4 процента. Финансовые аналитики, которые проводят мониторинг рынка продовольственной продукции в Италии, определили, что в последние недели яйца подорожали примерно на два процента, сахар на полтора процента. При этом, гречневая крупа подешевела на 0,5 процентов. Картофель и морковь выросли в цене на 0,7 процентов, яблоки и апельсины, напротив, стали дешевле на 0,3 процента. Финансовые эксперты отмечают, что экономическая ситуация в Италии пока нуждается в улучшении. Рост цен на некоторые продукты будет продолжаться в течение нескольких месяцев. Однако, затем прогнозируется спад экономической напряженности. Это даст возможность укрепить материальное положение населения, стабилизировать социальный фон. В таком случае у граждан страны снова появится возможность приобретать необходимые товары. Одними из них являются техника, предназначенная для уборки помещения и кухонное оборудование. Заказывать эту продукцию итальянцы предпочитают, как правило, через интернет магазин бытовой техники.
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