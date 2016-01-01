Антикитайский курс

Смысл. Правильный политический журнал
 
20:29 — Самое северное государство Латинской Америки
Статистика, недавно обнародованная в Соединенных Штатах, свидетельствует о том, что за год (с середины 2010 до середины 2011 гг) детей самых разных [...]
14:51 — Пиратство - дорогое удовольствие для мировой экономики
В прошлом году ущерб экономической системы во всем мире от действий пиратов составил около 7 миллиардов долларов. Об этом в своем докладе сообщили [...]
13:30 — Первый тур выборов французского президента позади
Во Франции завершился первый этап президентских выборов. Об этом сообщили французские издания. Во Франции завершился первый этап президентских [...]
19:30 — Общественность вздохнула с облегчением
Самый молодой президент за всю историю Германии добровольно ушел в отставку, объясняя свое решение тем, что «не оправдал ожидание своего народа». [...]
19:16 — В Японии температура упала до рекордно низких показателей
Жители 38 населенных пунктов страдают от непривычных для этих мест морозов. Более 50 человек погибли в различных происшествиях, имеющих отношения к [...]
11:49 — Франция принимает решение
20 января было остановлено участие Франции в военных действиях, которые происходят сейчас в Афганистане. Как сообщают западные СМИ, Николя Саркози [...]
14:50 — Офисная мебель и шкафы: статистика по потребительским расходам россиян
Аналитическое агентство «Экспресс-Обзор» провело исследование интенсивности потребительского спроса на офисную мебель и шкафы в различных российских [...]
13:33 — ВТО - это путь в кровавую революцию.
Только собрался раскрыть тему: ВТО это путь в кровавую революцию, но это славно и с замечательным примером сделали без меня. Тезис полностью раскрыт. [...]
12:40 — Встреча «друзей-диктаторов»
«Для полной картины не хватало только Владимира Путина», - с сарказмом отмечают западные СМИ, комментируя недавние визиты в Венесуэлу иранского [...]
11:50 — Критика «Консервативных друзей России» необоснованна и неконструктивна
Известно, что Россию с ее «многочисленными нарушениями прав человека», авторитарным правителем у руля и претензиями на сверхдержавность в западной [...]
17:35 — Хочет ли Ющенко войны с Россией
Если хочет, то что можно этому противопоставить?   УКРАИНИЗАЦИЯ В ТУПИКЕ   Предупреждение МИД Украины российскому послу Виктору Черномырдину [...]
10:55 — Отношения осложняются
Власти Германии настаивают на том, чтобы санкции, касающиеся Сирии, стали гораздо более жесткими. Об этом заявляет один из представителей [...]
20:13 — Имидж России под угрозой
Имидж государства играет значительную роль не только в международных отношениях, но и сильно отражается на обстановке внутри страны. Ведь ее [...]
14:22 — Объединяющий фактор
Антипутинская оппозиция после президентских выборов не так сильна, как после выборов парламентских, однако все еще весьма сильна, отмечают западные [...]
16:31 — Соединенные Штаты готовы принять законопроект «специально для России»
Речь идет о специальном законе, который смог бы запретить конфискацию произведений искусства, путешествующих за границу. Поводом стало категорическое [...]
18:49 — Если Бут – отрицательный персонаж, то что можно сказать о государствах, торгующих оружием легально?
Этим вопросом задается обозреватель американского издания The New York Times. Этим вопросом задается обозреватель американского издания The New York [...]
17:15 — Теорема Владимира ПУТИНА Ч-4
Сразу читайте четвертую часть. Третья часть - незачот: сыровато, много эмоций, очепяток, мало аналитики, темы выбраны неверно и вообще большой [...]
14:29 — Немецкие АЭС замерли, но не остановились
Больше года прошло со времени катастрофы на японской атомной станции Фукусима. Трагедия, постигшая Японию, заставила задуматься весь мир, однако [...]
12:56 — Процесс над женой Бо Силая в КНР: ни свидетелей, ни доказательств
Европейская пресса сомневается относительно того, что процесс, приговор суда и условная казнь Гу Кайлай имеют под собой основания. «Это больше похоже [...]
15:49 — Генерал Ахмад Шафик имеет реальные шансы на победу
Известие о решении конституционного суда Египта распустить парламент шокировало многих. Одни (например, радикальные исламисты и исламисты умеренные [...]

Антикитайский курс

Соединенные Штаты официально объявили о том, что Ближний Восток перестал быть их основным внешнеполитическим приоритетом. Вывод войск из Ирака, патовая ситуация в Афганистане и нежелание ввязываться в войну с Ираном – все это только некоторые факторы, повлиявшие на подобное решение американского правительства. Стремительный экономический подъем Китая и его претензии на мировое лидерство – вот, пожалуй, фактор основополагающий. Соединенные Штаты официально объявили о том, что Ближний Восток перестал быть их основным внешнеполитическим приоритетом. Вывод войск из Ирака, патовая ситуация в Афганистане и нежелание ввязываться в войну с Ираном – все это только некоторые факторы, повлиявшие на подобное решение американского правительства. Стремительный экономический подъем Китая и его претензии на мировое лидерство – вот, пожалуй, фактор основополагающий. Азиатско-Тихоокеанский регион как главное направление внешней политики, - говорится в официальном сообщении. Про КНР здесь ни слова, но тот факт, что сдерживание этой коммунистической державы стало серьезной заботой американцев, ни для кого не является секретом. Оставив Японию позади, в прошлом году Китай вышел на 2-е место в мире по ВВП, однако прогнозы относительно постепенной эволюции политического режима КНР, вызванной экономическим ростом, не оправдываются. Демократизации политической системы не произошло - коммунистический Китай остается коммунистическим Китаем, и это государство активно продвигает собственные компании – производятся все мыслимые товары - белая мебель для спальни, автомобили, электроника, одежды. Компании-производители, выходя на мировой рынок, сталкиваются в противостоянии с американскими корпорациями.

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