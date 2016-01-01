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10:55 — Отношения осложняются
Власти Германии настаивают на том, чтобы санкции, касающиеся Сирии, стали гораздо более жесткими. Об этом заявляет один из представителей [...]
14:22 — Объединяющий фактор
Антипутинская оппозиция после президентских выборов не так сильна, как после выборов парламентских, однако все еще весьма сильна, отмечают западные [...]
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Антикитайский курс
Соединенные Штаты официально объявили о том, что Ближний Восток перестал быть их основным внешнеполитическим приоритетом. Вывод войск из Ирака, патовая ситуация в Афганистане и нежелание ввязываться в войну с Ираном – все это только некоторые факторы, повлиявшие на подобное решение американского правительства. Стремительный экономический подъем Китая и его претензии на мировое лидерство – вот, пожалуй, фактор основополагающий. Соединенные Штаты официально объявили о том, что Ближний Восток перестал быть их основным внешнеполитическим приоритетом. Вывод войск из Ирака, патовая ситуация в Афганистане и нежелание ввязываться в войну с Ираном – все это только некоторые факторы, повлиявшие на подобное решение американского правительства. Стремительный экономический подъем Китая и его претензии на мировое лидерство – вот, пожалуй, фактор основополагающий. Азиатско-Тихоокеанский регион как главное направление внешней политики, - говорится в официальном сообщении. Про КНР здесь ни слова, но тот факт, что сдерживание этой коммунистической державы стало серьезной заботой американцев, ни для кого не является секретом. Оставив Японию позади, в прошлом году Китай вышел на 2-е место в мире по ВВП, однако прогнозы относительно постепенной эволюции политического режима КНР, вызванной экономическим ростом, не оправдываются. Демократизации политической системы не произошло - коммунистический Китай остается коммунистическим Китаем, и это государство активно продвигает собственные компании – производятся все мыслимые товары - белая мебель для спальни, автомобили, электроника, одежды. Компании-производители, выходя на мировой рынок, сталкиваются в противостоянии с американскими корпорациями.
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