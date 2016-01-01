И еще несколько слов о гибкости На встрече по вопросам ядерной безопасности в Сеуле американский президент Барак Обама, не подозревая о невыключенном микрофоне, сделал довольно-таки смелое заявление, пишут СМИ. Пообещав уходящему лидеру РФ Дмитрию Медведеву проявить «большую гибкость» в вопросах ПРО, Обама всколыхнул журналистов, общественность, но, конечно же, в наибольшей степени – республиканцев, традиционных геополитических противников России. На встрече по вопросам ядерной безопасности в Сеуле американский президент Барак Обама, не подозревая о невыключенном микрофоне, сделал довольно-таки смелое заявление, пишут СМИ. Пообещав уходящему лидеру РФ Дмитрию Медведеву проявить «большую гибкость» в вопросах ПРО, Обама всколыхнул журналистов, общественность, но, конечно же, в наибольшей степени – республиканцев, традиционных геополитических противников России. Наиболее вероятный противник Обамы на президентских выборах (после которых демократический канидат и пообещал своему российскому коллеге быть «более гибким) республиканец Митт Ромни практически сразу же отреагировал статьей в издании Foreign Policy, в частности, обвиняя Обаму в чрезмерной уступчивости и в том, что на данный момент российско-американские отношения можно охарактеризовать одной-единственной фразой: «Америка дает, Россия получает». «Не стоит относиться к заявлениям Обамы так же шутливо, как он сам пытается их предъявить общественности, - пишет издание The Wall Street Journal, - ведь в своей внешней политике президент гораздо менее подвержен контролю Конгресса – здесь могут быть приняты довольно революционные решения, и воспрепятствовать Обаме в этом никому не удастся».