Состоится ли запуск корейской ракеты? Корейская Народно-Демократическая Республика собирается запустить ракету с искусственным спутником земли. Однако Япония выступает против этого. Об этом сообщили в корейской прессе. Корейская Народно-Демократическая Республика собирается запустить ракету с искусственным спутником земли. Однако Япония выступает против этого. Об этом сообщили в корейской прессе. Запуск пакеты «Ынха-3» должен состояться в середине апреля в честь 100-летия со дня рождения Ким Ир Сена. Он является основателем этого государства. Недавно прошла встреча министра иностранных дел Южной Кореи Ким Сон Хван и главы Министерства иностранных дел Японии Коитиро Гэмба. На этом мероприятии Гэмба заметил, что власти Японии считают необходимым, чтобы Корея отменила запуск ракеты. Если этого не произойдет, будет нарушена резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В том случае, если Корейская Народно-Демократическая республика не изменит своего решения, Совет Безопасности ООН примет меры относительно этого государства. По мнению властей Японии, официальный Пхеньян должен прислушаться к мнению международного сообщества. А ведь общественное мнение во всем мире имеет достаточно большое значение. Именно поэтому осуществление любого проекта возможно только силами целого коллектива. Объединение граждан, которое создается ради реализации проекта, может быть как коммерческого, так и некоммерческого характера. Однако в обоих случаях необходима регистрация общественной организации.