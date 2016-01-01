Соединенные Штаты готовы принять законопроект «специально для России» Речь идет о специальном законе, который смог бы запретить конфискацию произведений искусства, путешествующих за границу. Поводом стало категорическое нежелание российской стороны принимать участие в так называемых программах «музейных обменов» с Соединенными Штатами. Речь идет о специальном законе, который смог бы запретить конфискацию произведений искусства, путешествующих за границу. Поводом стало категорическое нежелание российской стороны принимать участие в так называемых программах «музейных обменов» с Соединенными Штатами. Российское правительство категорически запрещает своим музеям «выпускать» произведения искусства в Штаты. Причина, пишут западные СМИ, заключается в чрезмерной мнительности россиян, которые руководствуются прецедентом, мало относящимся к «музейным обменам» и деятельности музеев вообще – и светский этикет здесь совершенно не работает. Два года назад суд США признал некое собрание еврейских религиозных книг, которые российская сторона «выпустила» для принятия участия в выставке, собственностью хасидского движения «Хабад». После того, как судьи стали призывать РФ вернуть книги их законным владельцам, Россия обиделась и ввела запрет, который крайне огорчает американских музейщиков. Никаким обещаниям россияне не верят, остается только единственный вариант – гарантировать неприкосновенность российской собственности с помощью законопроекта. Интересно, отмечают СМИ, что книги, из-за которых и разгорелся скандал, до сих пор находятся в России, более того, движение «Хабад» не собирается претендовать на обладание этой ценностью, чему есть юридическое подтверждение.