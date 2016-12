Если Бут – отрицательный персонаж, то что можно сказать о государствах, торгующих оружием легально? Этим вопросом задается обозреватель американского издания The New York Times. Этим вопросом задается обозреватель американского издания The New York Times. Несколько дней назад стал известен вердикт по одному из самых скандальных и нашумевших судебных дел последних лет – делу Виктора Бута или «торговца смертью», как его окрестили СМИ и деятели кинематографа. Фигура россиянина Бута, приговоренного американским судом к 25 годам тюремного заключения, хорошо известна широкой публике, среди американцев сочувствующих ему мало, однако так ли страшна нелегальная торговля оружием, когда целые государства и крупные корпорации занимаются этим на вполне законных основаниях, отмечает обозреватель. Обвинять Бута в этом смысле было бы просто лицемерием, а Америка, как известно, одна из самых лицемерных стран в мире, если не самая лицемерная – ведь фактически американское оружие попадает в руки диктаторов и полевых командиров зачастую на совершенно легальных условиях, точно также продаются лекарственные разработки, офисная мебель москва или бытовая техника. Впрочем, не одна Америка грешит двойными стандартами. Например, Великобритания продавала оружие Муаммару Каддафи – именно благодаря этому диктатору удавалось так долго держаться за власть. Автор статьи напоминает, что в последние 5 лет все чаще ведутся разговоры о прекращении международной торговли оружием.