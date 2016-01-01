Белоруссия настаивает на переговорах Белоруссия садится за стол переговоров. Об этом сообщила белорусская пресса. Белоруссия садится за стол переговоров. Об этом сообщила белорусская пресса. Власти Белоруссии считают, что пришло время сесть за стол переговоров с Евросоюзом. Официальный Минск полагает, что те требования, которые предъявляет Европейский Союз к Белоруссии весьма далеки от потребностей реальной жизни. Это и создает определенную напряженность во взаимоотношениях. Белорусские власти отмечают, что всегда выступали за установление диалога, как одного из самых лучших способов решения проблем. Руководство страны отмечает, что к предложениям снизить уровень напряженности Евросоюз пока что не прислушивается. Белоруссия считает, что со стороны Евросоюза несколько несерьезно принимать очередные санкции против государства, не пытаясь выйти на путь переговоров. В данный момент Белоруссии необходимо идти по пути развития, для того, чтобы укреплять экономику, стабилизировать социальный фон в государстве. Для этого нужно налаживать отношения с Евросоюзом. Социально-экономический фон необходимо поддерживать в стабильном состоянии, чтобы была возможность для развития самых разных отраслей экономики. Одной из них является предпринимательство, благодаря которому многие граждане имеют возможность открывать собственное дело по продаже товаров и предоставлению услуг. Так, например, некоторые открывают компании и фирмы, которые занимаются изготовлением таких важных в быту предметов, как шланги, бытовая техника, канцелярские товары и многое другое.