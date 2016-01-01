Возвращение на родину Литовский посол завершает свою деятельность на территории Белоруссии. Об этом сообщили в литовских изданиях. Литовский посол завершает свою деятельность на территории Белоруссии. Об этом сообщили в литовских изданиях. Литва собирается возвращать своего посла на родину. До этого он в течение довольно долгого времени работал в Белоруссии. При этом, отмечают литовские власти, сотрудник министерства иностранных дел вернется на родину только после возвращения других дипломатов, работающих представителями от стран-участниц Европейского Союза. Как сказал министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис, в этом вопросе Евросоюз, должен демонстрировать единство намерений, поэтому, в том случае, если на родину вернутся дипломаты из других стран, должен будет вернуться и литовский представитель министерства иностранных дел. В Литве его ждут коллеги и семья. По случаю его возращения будет организован торжественный обед, для которого сделают заказ цветов и лучших блюд от известных поваров страны. В данный момент официальный Вильнюс считает, что необходимо освободить находящихся под стражей политических оппонентов властей Белоруссии. Литва будет настаивать не только на том, чтобы их освободили, но и на том, чтобы они прошли курс реабилитации. По мнению литовских властей - это единственно верное решение в данной ситуации.