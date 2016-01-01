Неудавшийся «отец нации» обращается к миру Старший брат молодого северокорейского диктатора Ким Чон Ына совершил невиданное. Будучи уже на протяжении многих лет своеобразной «белой вороной» в семействе Кимов, Ким Чен Нам никогда не чурался общением с иностранными журналистами, как это делали его ближайшие родственники. Но книга, целиком состоящая из писем и бесед, да еще и выпущенная японским издательством – это для Северной Кореи является чем-то из ряда вон выходящим. Старший брат молодого северокорейского диктатора Ким Чон Ына совершил невиданное. Будучи уже на протяжении многих лет своеобразной «белой вороной» в семействе Кимов, Ким Чен Нам никогда не чурался общением с иностранными журналистами, как это делали его ближайшие родственники. Но книга, целиком состоящая из писем и бесед, да еще и выпущенная японским издательством – это для Северной Кореи является чем-то из ряда вон выходящим. Авторство дано книги принадлежит японскому журналисту, который общался со старшим сыном Ким Чен Ира посредством писем, отсылаемых по электронной почте. Писем накопилось много: оказалось, что Ким Чен Наму есть, что сказать, и практически по всем вопросам он обладает собственной точкой зрения, даже если это вопрос затрагивающий итм гочс. В центре книги – обсуждение вопроса о том, насколько возможен для Северной Кореи китайский путь развития экономики, и какова вероятность того, что долгожданные реформы начнутся в этом самом закрытом и таинственном государстве мира. Признавая важность и необходимость реформ (экономическое положение КНДР плачевно), Ким Чен Нам признает также и то, какими политическими последствиями (дестабилизация, смута, падение нынешнего строя) это может обернуться.