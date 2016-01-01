Первый тур выборов французского президента позади Во Франции завершился первый этап президентских выборов. Об этом сообщили французские издания. Во Франции завершился первый этап президентских выборов. Об этом сообщили французские издания. Во Франции подошел к концу первый тур выборов президента страны. Подготовка к нему велась в течение нескольких месяцев. За это время ряд претендентов на пост президента страны проводили свои предвыборные кампании. Однако уже в то время стало ясно, что основная борьба развернется между двумя главными кандидатами. Ими были действующий глава страны Николя Саркози и его оппонент политик Франсуа Олланд. Прошедшие выборы разрушили все ожидания политологов и социологов страны. Эксперты предсказывали крайне низкую избирательную активность. Однако на выборы пришли около семидесяти процентов граждан Франции. Все они проголосовали за тех кандидатов, которых хотели бы видеть у руля власти в своем государстве. Многие считают, что пора вносить некоторые коррективы в существующую экономическую систему страны: создавать такие условия, чтобы каждый гражданин Франции мог позволить себе приобрести дозиметр бытовой, технику и многое другое, что необходимо для комфортной жизни. Избирательная активность в этом году примерно такая же, как и в 2007 году, когда на выборы пришли семьдесят три процента граждан страны.