Споры о будущем «перезагрузки» Для чего отложил встречу с американским президентом вновьизбранный российский лидер Владимир Путин? Эта тема сегодня является одной из наиболее обсуждаемых в западных СМИ. Для чего отложил встречу с американским президентом вновьизбранный российский лидер Владимир Путин? Эта тема сегодня является одной из наиболее обсуждаемых в западных СМИ. Безусловно, в решении Путина не ехать на саммит «Большой восьмерки» и отложить встречу с американским лидером до конца июня есть политический смысл, убеждены обозреватели. Нежелание сразу же «броситься в объятья» Барака Обамы, поставив точку в трениях по вопросам ПРО или демократичности/недемократичности прошедших накануне в России парламентских и президентских выборов, значит многое. И, не смотря на то, что буквально накануне глава российского МИД Сергей Лавров убеждал госсекретаря Хиллари Клинтон в том, что политики в данном решении нет, и все естественно как натуральные косметические средства - Путину нужно решить внутрироссийские проблемы, утвердить министров, на саммит же отправится премьер-министр Дмитрий Медведев. СМИ продолжают строить догадки. «Резкая антиамериканская риторика, красной нитью проходящая через всю президентскую кампанию Путина, никуда не ушла. Очевидно, что речь идет об окончании «медведевской перезагрузки» и дальнейшем охлаждении российско-американских отношений. Путин не будет уступать ни по вопросам ПРО, ни по сирийской проблеме, ни по каким-либо еще моментам», - пишут западные издания, также напоминая о других возможных причинах трений, например о «Законе Магнитского», недавно принятом американскими конгрессменами.