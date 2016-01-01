Самое северное государство Латинской Америки Статистика, недавно обнародованная в Соединенных Штатах, свидетельствует о том, что за год (с середины 2010 до середины 2011 гг) детей самых разных этнических меньшинств родилось на один процент больше, чем отпрысков белого населения США. Лидируют, как не сложно догадаться, иммигранты из стран Латинской Америки – их в Штатах подавляющее большинство. Статистика, недавно обнародованная в Соединенных Штатах, свидетельствует о том, что за год (с середины 2010 до середины 2011 гг) детей самых разных этнических меньшинств родилось на один процент больше, чем отпрысков белого населения США. Лидируют, как не сложно догадаться, иммигранты из стран Латинской Америки – их в Штатах подавляющее большинство. С такими темпами, уверены аналитики, сегодняшняя статистика, согласно которой белого населения в США шестьдесят три процента (против тридцати семи процентов этнических меньшинств) продержится недолго. Риск стать «самой северной латиноамериканской страной» у Штатов действительно велик. Почему именно латиноамериканской, а не, к примеру, афроамериканской? Потому что представители Латинской Америки демонстрируют самый впечатляющий прирост населения в США, гораздо более выраженный, чем черное население США. С другой стороны, демографы успокаивают – прирост такими темпами не сможет продолжаться вечно, и за подъемом непременно последует нормализация и спад. Более того, как следует из данных по въезжающим на заработки латиноамериканцам, их количество за последние годы начало снижаться, до такой степени, что пальма первенства сегодня принадлежит азиатам.