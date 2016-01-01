Генерал Ахмад Шафик имеет реальные шансы на победу Известие о решении конституционного суда Египта распустить парламент шокировало многих. Одни (например, радикальные исламисты и исламисты умеренные из «Братьев мусульман») были шокированы неприятно. Для других же (среди которых копты-христиане, приверженцы Мубарака, светские египтяне, владельцы туристических агентств, стремящиеся вернуть своих клиентов и многие другие) появилась надежда. Сегодня шансы Ахмада Шафика, бывшего премьера при свергнутом президенте Хосни Мубараке, как никогда высоки. Известие о решении конституционного суда Египта распустить парламент шокировало многих. Одни (например, радикальные исламисты и исламисты умеренные из «Братьев мусульман») были шокированы неприятно. Для других же (среди которых копты-христиане, приверженцы Мубарака, светские египтяне, владельцы туристических агентств, стремящиеся вернуть своих клиентов и многие другие) появилась надежда. Сегодня шансы Ахмада Шафика, бывшего премьера при свергнутом президенте Хосни Мубараке, как никогда высоки. Официальная причина, по которой суд призывает к роспуску парламента, примерно такова: «Независимые кандидаты имели весьма скромные шансы по сравнению с партийными, теми же «Братьями мусульманами», набравшими сорок процентов голосов избирателей». Нужна ли будет кандидатам круглосуточная печать чертежей и предвыборных плакатов вновь? Обозреватели же видят и другие причины. Например, нежелание военных, контролирующих власть в стране вот уже полтора года, эту власть терять. Демонстранты на площади Тахрир, представители оппозиционных партий и простые египтяне, участвовавшие в свержении Хосни Мубарака, также не сомневаются – силы, казалось бы, потерпевшего поражение врага восстанавливаются.