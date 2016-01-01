Немецкие АЭС замерли, но не остановились Больше года прошло со времени катастрофы на японской атомной станции Фукусима. Трагедия, постигшая Японию, заставила задуматься весь мир, однако только лишь несколько стран пошли на решительные действия. Среди них – ФРГ, чьи власти объявили о закрытии восьми из семнадцати АЭС. И это, заявила тогда Ангела Меркель, канцлер ФРГ, только начало – в ближайшие десять лет Германия полностью откажется от опасного способа получения энергии. Больше года прошло со времени катастрофы на японской атомной станции Фукусима. Трагедия, постигшая Японию, заставила задуматься весь мир, однако только лишь несколько стран пошли на решительные действия. Среди них – ФРГ, чьи власти объявили о закрытии восьми из семнадцати АЭС. И это, заявила тогда Ангела Меркель, канцлер ФРГ, только начало – в ближайшие десять лет Германия полностью откажется от опасного способа получения энергии. Тем не менее, на деле восемь немецких АЭС не были окончательно ликвидированы, не смотря на то, что их работа была приостановлена, а продажа недвижимости в окрестностях процветает. Только в начале лета текущего года один из немецких энергетических гигантов, концерн E.on объявил о непосредственно демонтаже принадлежащей ему АЭС. Другие же компании с демонтажом не спешат, как будто надеются, что власти передумают и вновь «дадут добро» на их запуск. Демонтаж, отмечают эксперты, не является предпочтительным планом ликвидации АЭС. Гораздо более правильным будет их консервация на тридцать лет (делается это с помощью бетона), только после чего должен быть произведен безопасный демонтаж – таким образом можно минимизировать уровень риска для окружающей среды и подготовить единое для всех АЭС хранилище радиоактивных отходов.