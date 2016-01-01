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10:55 — Отношения осложняются
Власти Германии настаивают на том, чтобы санкции, касающиеся Сирии, стали гораздо более жесткими. Об этом заявляет один из представителей [...]
14:22 — Объединяющий фактор
Антипутинская оппозиция после президентских выборов не так сильна, как после выборов парламентских, однако все еще весьма сильна, отмечают западные [...]
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Встреча «друзей-диктаторов»
«Для полной картины не хватало только Владимира Путина», - с сарказмом отмечают западные СМИ, комментируя недавние визиты в Венесуэлу иранского президента Махмуда Ахмадинежада и «последнего диктатора Европы», белорусского лидера Александра Лукашенко в Венесуэлу. «Для полной картины не хватало только Владимира Путина», - с сарказмом отмечают западные СМИ, комментируя недавние визиты в Венесуэлу иранского президента Махмуда Ахмадинежада и «последнего диктатора Европы», белорусского лидера Александра Лукашенко в Венесуэлу. Уго Чавес встретил своих «товарищей по авторитаризму» с распростертыми объятиями, однако создалось впечатление, что иранский и белорусский президенты не сильно-то верят в его абсолютный успех на предстоящих осенью президентских выборах. Официально Чавес продолжает оставаться всенародно любимым лидером. Его разрыв с ближайшим преследователем в президентской гонке, насколько ясно из социологических опросов, колоссален. Однако «друзья-диктаторы», казалось бы, почувствовали скрытые течения, свидетельствующие о том, что безусловная популярность Чавеса, перенесшего уже две операции по удалению раковой опухоли и несколько курсов химиотерапии, уже не так безусловна. Для Лукашенко и Ахмадинежада потеря Венесуэлы-союзника может стать большим ударом. В свете того, что Иран и Белоруссия находятся под давлением многочисленных экономических санкций Запада, Чавес крайне важен, отмечают обозреватели.
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