Встреча «друзей-диктаторов» «Для полной картины не хватало только Владимира Путина», - с сарказмом отмечают западные СМИ, комментируя недавние визиты в Венесуэлу иранского президента Махмуда Ахмадинежада и «последнего диктатора Европы», белорусского лидера Александра Лукашенко в Венесуэлу. «Для полной картины не хватало только Владимира Путина», - с сарказмом отмечают западные СМИ, комментируя недавние визиты в Венесуэлу иранского президента Махмуда Ахмадинежада и «последнего диктатора Европы», белорусского лидера Александра Лукашенко в Венесуэлу. Уго Чавес встретил своих «товарищей по авторитаризму» с распростертыми объятиями, однако создалось впечатление, что иранский и белорусский президенты не сильно-то верят в его абсолютный успех на предстоящих осенью президентских выборах. Официально Чавес продолжает оставаться всенародно любимым лидером. Его разрыв с ближайшим преследователем в президентской гонке, насколько ясно из социологических опросов, колоссален. Однако «друзья-диктаторы», казалось бы, почувствовали скрытые течения, свидетельствующие о том, что безусловная популярность Чавеса, перенесшего уже две операции по удалению раковой опухоли и несколько курсов химиотерапии, уже не так безусловна. Для Лукашенко и Ахмадинежада потеря Венесуэлы-союзника может стать большим ударом. В свете того, что Иран и Белоруссия находятся под давлением многочисленных экономических санкций Запада, Чавес крайне важен, отмечают обозреватели.