Координационное бюро На смену миссии международных наблюдателей в Сирии придет координационное бюро Организации Объединенных Наций. На его размещение в Дамаске уже дали согласие сирийские власти. Об этом сообщили в западных изданиях. На смену миссии международных наблюдателей в Сирии придет координационное бюро Организации Объединенных Наций. На его размещение в Дамаске уже дали согласие сирийские власти. Об этом сообщили в западных изданиях. На первоначальном этапе штаб составят из уже размещенных в Сирии сотрудников Организации Объединенных Наций. При этом, они не будут иметь статус наблюдателей. Для этого понадобится соответствующий мандат, предоставляемый Советом Безопасности. Эксперты сообщают, что для того, чтобы сотрудники нового бюро смогли осуществлять свою миссию и работать полноценно, будет построено отдельное здание. Обсуждение этого проекта уже ведется. Власти Сирии утверждают, что собираются привлечь к работам самые лучшие строительные компании, которыми осуществляется продажа арматуры и других стройматериалов. Возведение здания будет проведено в кратчайшие сроки. Количество сотрудников бюро пока неизвестно. По неподтвержденным данным оно составит не более тридцати человек. Также нет сведений о том, кто именно возглавит эту организацию. Сейчас в стране действует миссия Организации Объединенных Наций. В ее составе работает свыше ста наблюдателей. Она завершит работу в воскресенье.