США был и останется лидером на планете в следующем десятилетии Смогут ли государства (Китай, Индия, Япония, Германия, РФ), которые существенно отстают от США, "догнать и обогнать" (как в минувшем столетии мечтал Хрущев) США, скинув его с лидирующей позиции в мировом рейтинге? Смогут ли государства (Китай, Индия, Япония, Германия, РФ), которые существенно отстают от США, "догнать и обогнать" (как в минувшем столетии мечтал Хрущев) США, скинув его с лидирующей позиции в мировом рейтинге? США ни в коем случае добровольно не отдадут свое особое экономическое и политическое место на планете, объясняют аналитики Академии Masterforex-V, утверждая, что основная сила и могущество США держится не так на экономике, сколько на силе занимаемого США места финансового, политического, военного и дипломатического лидера с которым де-факто и де-юре согласились почти все государства мира из-за, пишет «Биржевой лидер» в статье Почему по ВВП США в 7 раз богаче России и в 1,5 раза Китая?: • Вооруженных сил НАТО и США, которые готовы растерзать каждого, кто посягнет (или просто усомнится) в таком лидерстве. К примеру, стоило ливийскому лидеру Каддафи только пожелать перейти на расчеты золотом вместо американского доллара за экспортируемую Ливией нефть - моментом начались "действия повстанцев" при военной поддержке НАТО, которые закончились гибелью "Джамахирии" и его вождя Каддафи, а его самый лучший друг – италийский премьер Берлускони в результате "парламентского кризиса" сразу остался без своего поста и на него завели уголовное дело. • Идеологии преимуществ американского образа жизни. В данной области американцам просто нет равных, и в ближайшее время не будет конкурентов. В мире существовала только одна идеология – КПСС и СССР, которая в 20 – 60 годах ХХ века могла составить равную конкуренцию американскому способу жизни, имея собственную валюту, привязанную к золоту, вооруженные силы, спортивные и «космические» высокие достижения, надежных союзников среди государств третьего мира (Ангола, Куба, Эфиопия, Сирия, и т.д.). В итоге, производство традиционных товаров (автомобилей, джинсов, электрооборудования, судов и т.п.) перекочевывает в те страны, которым США "разрешает", пуская их продукцию на свои американские рынки - Китай, Индонезию, Малайзию, Гонконг и т.д., а высокодоходное лидерство в интернете, космосе, медицине, фармацевтике, ядерной физике, военной сфере, США - были и остаются бесспорными лидерами, пояснили в интервью "Биржевому лидеру" аналитики компании FX Clearing.