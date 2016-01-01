Критика «Консервативных друзей России» необоснованна и неконструктивна Известно, что Россию с ее «многочисленными нарушениями прав человека», авторитарным правителем у руля и претензиями на сверхдержавность в западной прессе весьма не жалуют. Известно, что Россию с ее «многочисленными нарушениями прав человека», авторитарным правителем у руля и претензиями на сверхдержавность в западной прессе весьма не жалуют. Едва лишь только затихли разговоры о фальсификациях на выборах в России, судьба подкинула западным критикам еще один прекрасный повод посетовать на печальное положение дел в этой стране – дело группы Pussy Riot, участниц которой осудили за хулиганство. В свете этих событий появление в Великобритании организации под названием «Консервативные друзья России» вызвала бурю возмущения как среди противников тори – лейбористов, так и в кругах демократической общественности вообще. Тем временем немногие западные обозреватели, пишущие о России в позитивном ключе (например, автор «Форбс» Марк Адоманис) считают, что критика «Консервативных друзей» необоснованна и по сути является всего лишь одним из действий политической игры, в которых одни противники ищут слабые стороны других. «Консервативные друзья России» пошли по верному пути, пишет Адоманис, ведь они поняли, что поставить страну на демократические рельсы можно только постепенно, налаживая экономические связи и положительно стимулируя.