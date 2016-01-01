Процесс над женой Бо Силая в КНР: ни свидетелей, ни доказательств Европейская пресса сомневается относительно того, что процесс, приговор суда и условная казнь Гу Кайлай имеют под собой основания. «Это больше похоже на показательный процесс», - пишут обозреватели. Европейская пресса сомневается относительно того, что процесс, приговор суда и условная казнь Гу Кайлай имеют под собой основания. «Это больше похоже на показательный процесс», - пишут обозреватели. Обвинение в адрес бывшего влиятельного политика КНР Бо Силая вызывает огромное количество вопросов, пишут европейские издания, в очередной раз напоминая о многочисленных нарушениях прав человека на территории Китая. «Даже не смотря на тот факт, что обвиняемая полностью признала свою вину и правоту Комитета Коммунистической партии Китая по политическим и юридическим вопросам, её действия для стороннего наблюдателя – признай он факт отравления - могут показаться весьма странными», - пишут обозреватели. Зачем жене такого влиятельного политика как Бо Силай идти на убийство (пусть даже и опасаясь за жизнь собственного сына, как объяснила свои действия Гу Кайлай), если при ее положении в обществе и влиянии она могла избавиться от врага другими способами, например, отправив того за решетку.Напомним, Гу Кайлай была приговорена к смерти с отсрочкой исполнения вердикта. Женщину обвинили только в преднамеренном убийстве, однако о коррупции и прочих экономических прегрешениях на суде не говорилось. Это, отмечают аналитики, означает только то, что Бо Силай до сих пор имеет определенную поддержку в партии.