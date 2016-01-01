Имидж России под угрозой Имидж государства играет значительную роль не только в международных отношениях, но и сильно отражается на обстановке внутри страны. Ведь ее экономическое благополучие в значительной мере, зависит от зарубежных инвестиций. А серьезный инвестор, прежде чем вкладывать крупные средства в ту или иную экономику, тщательно изучит всеми доступными ему путями, мнение специалистов о государстве, осуществляющем заинтересовавший его проект. Имидж государства играет значительную роль не только в международных отношениях, но и сильно отражается на обстановке внутри страны. Ведь ее экономическое благополучие в значительной мере, зависит от зарубежных инвестиций. А серьезный инвестор, прежде чем вкладывать крупные средства в ту или иную экономику, тщательно изучит всеми доступными ему путями, мнение специалистов о государстве, осуществляющем заинтересовавший его проект. В настоящее время имидж России несколько изменился. Первые признаки этих негативных изменений уже упоминались в публикациях «Биржевого лидера». В частности, журнал публиковал материалы, посвященные увеличению количества капиталов, выведенных из страны. Недавно имиджевые проблемы озвучил и российский Премьер-министр Дмитрий Медведев. В своём выступлении перед сотрудниками Россотрудничества он отметил, что Потери в области имиджа уже настолько большие, что вскоре возможна приостановка некоторых крупных проектов, в которых принимают участие зарубежные инвесторы. В частности, Медведев заметил, что падение имиджа может отразиться на таких громадных стойках, как знаменитый «Северный поток». Премьер предлагает улучшить работу представительств Россотрудничества и уделять больше внимания применению «мягкой силы», пишет «Биржевой лидер» в статье Эксперты: нужно ли и как менять имидж России за рубежом. Эксперты Академии Masterforex-V разделяют мнение Дмитрия Медведева. Известный эксперт из Канады Евгений Ольховский подтверждает существования связи между имиджем и привлечением инвестиций. Но он не согласен с предложением создания дополнительных организаций, которые будут формировать мнение жителей мира. «Биржевой лидер» и Академия Masterforex-V задают трейдерам вопрос – «Сможет ли Россия поднять мнение о себе, хотя бы, до уровня, существовавшего во времена СССР?»