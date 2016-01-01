Novartis лезет на российский рынок со своим уставом Швейцарская фармацевтическая компания планирует арестовать и уничтожить победителя открытого аукциона Минздрава. Швейцарская фармацевтическая компания планирует арестовать и уничтожить победителя открытого аукциона Минздрава. Как Novartis «раскачивает лодку» Продолжается «передел» на российском фармацевтическом рынке. В этом в прямом смысле жизненно-важном секторе российской экономики, от гармоничного развития которого зависит здоровье россиян, сейчас крайне неспокойно. Все дело в том, что в последнее время в прессе участились инсинуации по поводу притеснений, которые якобы испытывают зарубежные производители медикаментов. Но так ли это на самом деле?! Быть может, все дело в том, что иностранные фармацевтические концерны, привыкшие извлекать сверхприбыли из своего бизнеса, просто не готовы к конкуренции с представителями отечественной фарминдустрии, которые изначально ориентированы на производство лекарств для россиян. А вот зарубежные «фармацевтические гиганты» заинтересованы лишь в зарабатывании денег, а не в оздоровлении российского населения. Ярким примером подобного «возмутителя спокойствия» на отечественном лекарственном рынке является компания Novartis - официальный представитель транснациональной Novartis International AG. Кстати, именно Novartis до недавнего времени считалась законодателем цен на российском рынке противоопухолевых препаратов. Однако, из-за недавнего «демарша» этой структуры фармацевтический рынок в РФ подвергся жесткой дестабилизации, что в ряде случаев привело к росту цен на лекарства. А вот скандал, последовавший после последних действий руководства Novartis, чуть было не привел к тяжелым последствиям для здоровья россиян. «Письмо несчастья» от «Новартиса» Так одним своим письмом Novartis заставила понервничать сотни тысяч пациентов российских больниц, жизнь и здоровье которых зависят от противолейкозного препарата «Гливек» (действующее вещество – иматиниб). Это крамольное письмо представители ООО «Новартис Фарма» намеренно адресовали «всем заинтересованным лицам», дабы создать вокруг своего мнения повышенный общественный резонанс. В этом обращении представители Novartis сообщили о своем несогласии с начальной (максимальной) ценой «Гливека», установленной Минздравом на открытых закупочных торгах. Более того, у руководства ООО «Новартис Фарма» хватило наглости заявить, что участие в аукционе фирм, представивших к поставке другие препараты с иматинибом, якобы нарушает права самой Novartis. Но это же полнейший вздор! Ведь этим заявлением «Новартис Фарма», по сути, выступила против проведения нормальных рыночных аукционов по закупкам препаратов с иматинибом. А ведь задержки с поступлением в больницы этих лекарств могут стоить жизни сотен, а то и тысяч россиян, нуждающихся в срочном лечении раковых заболеваний. Впрочем, похоже на жизни граждан РФ владельцам Novartis просто наплевать, ведь для них самое главное это повышенная прибыль! Деньги превыше жизни Кстати, «Новартис» в своем письме даже не скрывает своего собственного интереса в этом скандале. Так в ее прайс-листе цена упаковки «Гливека» составляет 66 405 рублей, а государство готово было готово закупать его по 46 254 рубля. Согласившись с условиями открытого аукциона, «Новартис» должна была бы почти на треть снизить цену своего продукта. Учитывая масштаб оплачиваемых из бюджета поставок препарата в онкологические клиники, можно смело предположить, что честная победа в аукционе стоила бы Novartis несколько миллиардов рублей. Но, похоже, что понятия честности чужды хозяевам «Новартиса». Так что руководство этой структуры оказалось не готово играть по правилам, установленным российскими властями. В итоге Novartis решила перейти к агрессивным методом борьбы со своими российскими конкурентами, действующими в интересах Министерства здравоохранения РФ. Так представители «Новартиса» открыто пишут в своем письме, что они решили продолжить борьбу за деньги российских налогоплательщиков другими средствами - в том числе через «арест и уничтожение контрафактного препарата»! Но что же хозяева «Новартис Фармы» считают контрафактом?! Похоже, что, судя по тексту письма, они относят к контрафактным лекарствам легальную продукцию других производителей, принявших участие в открытых аукционах Минздрава в июле-августе нынешнего года! Таким образом, Novartis хочет полного уничтожения лекарств своих прямых конкурентов, а ведь эти препараты, гораздо более доступные для россиян, чем пресловутый «Гливек», способны спасти тысячи жизней! Депутатам на заметку Впрочем, не смотря на все «каверзы» со стороны «Новартиса», государство все-таки провело аукцион по закупке препаратов с иматинибом. Однако, не смотря на то, что все было сделано в полном соответствии с действующим российским законодательством, представители Novartis International AG выразили резкую негативную реакцию относительно позитивных итогов прошедших торгов. А ведь, если бы аукцион сорвался по вине «Новартиса», то без необходимых лекарств остались тысячи россиян, страдающих онкологическими заболеваниями. Так что, по словам специалистов, подобная реакция Novartis должна быть внимательно изучена членами Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ, который возглавляет бывший министр труда и социального развития Сергей Калашников. Все дело в том, что сейчас в РФ, к сожалению, до сих нет правовых механизмов решения подобных споров. Этим обстоятельством и злоупотребляют иностранные фармацевтические корпорации, которые позволяют себе, прикрываясь долгосрочными патентами, вести фактически монопольную политику в целых отраслях лекарственного рынка. А ведь от этого страдают, как российские производители, которые не могут изготавливать более дешевые аналоги импортных препаратов, так и покупатели, вынужденные переплачивать огромные деньги за импортные лекарства в ущерб своему кошельку и российской экономике. Похоже, что депутатам Госдумы давно пора выработать механизмы правовой защиты российских производителей лекарств. Ведь сейчас отечественным фармацевтическим холдингам остается лишь смиренно ждать окончания срока патентной защиты на многие виды зарубежных медикаментов, хотя они уже давно бы могли произвести российские аналоги этих препаратов. Novartis International AG нарушает законы? Кстати, срок действия патента на «Гливек» истекает весной 2013 года. Впрочем, уже сейчас свой иматиниб могут предложить целый ряд российских производителей. Причем это бы вполне могло бы решить проблему обеспечения необходимыми лекарствами всех страдающих онкологией россиян. Но с этими добросовестными компаниями теперь будет бороться «Новартис Фарма»! Причем, судя по незаконным и откровенно варварским методам, которые она планирует использовать, цивилизованную конкурентную борьбу «Новартис Фарма» устраивать явно не готова. А это не сулит российским фармацевтическим предприятиям ничего хорошего... Кстати, транснациональная Novartis International AG имеет уже довольно большой опыт ведения безрезультатных патентных войн, когда она проигрывала даже собственноручно инициированные судебные процессы. Причем, особенно эта ситуация характерна для США. Так в 2010 году суд Филадельфии приговорил Novartis International AG к штрафу в размере 185 миллионов долларов по делу о незаконном распространении препарата Trileptal. Как выяснилось, Novartis вопреки требованиям действующего США предлагала применять Trileptal по незарегистрированным показаниям не только при лечении нарушения психики, но и как обезболивающее средство. А ведь подобные «эксперименты» швейцарских фармацевтов могли стоить не только здоровья, но и жизни тысячам американцев, страдающих психическими расстройствами! Ведь незаконное применение лекарства с неизвестными последствиями смертельно опасно. Впрочем, для «Новартис» деньги всегда были важнее человеческих жизней…Кстати, Novartis International AG так же в США выплатила 237,5 миллионов долларов по гражданским искам за незаконное распространение еще шести своих препаратов. Полиция и ФБР заинтересовались «Новартисом» А ранее австрийская журналистка Джейн Бюргермейстер, которая передала в Федеральное бюро расследований США документы о «фармацевтическом заговоре», публично обвинила Novartis International AG в «распространении искусственных вирусов для обоснования массовой вакцинации с применением вещества, являющегося биологическим оружием, с целью уничтожения населения США». Именно тогда в США и вспыхнул скандал с так называемой «вакциной» против «свиного гриппа», одним из разработчиков которой и была Novartis International AG. Так что, судя по материалам СМИ, продукция «Новартиса», как говорится, «не только лечит, но и калечит!» Более того, представителей Novartis не раз обвиняли в подкупе авторитетных врачей, дабы те занимались скрытой рекламой продукции этой компании. В частности, в 2009 году российские журналисты писали, что всяческим продвижением того же «Гливека» на территории РФ занимается главный специалист по хроническому миелоидному лейкозу доктор наук Анна Туркина. Вероятно, госпожа Туркина делала этот «высоконаучный пиар» продукции «Новартиса» явно «не за просто так»! Более того, как выяснилось, в мае 2011 года в российском офисе Novartis полиция даже провалила обыски. Тогда представителей «Новартиса» подозревали в сговоре с чиновниками и ограничении конкуренции при госзакупках. И после всех этих «фармацевтических скандалов» у «Новартиса» хватает наглости называть легально произведенный российский иматиниб «контрафактом»?!! Парламентарии, защитите российских производителей! А ведь ущерб, который наносится нашему государству от монополии подобных компании «Новартис Фарма» корпораций, огромен. По мнению специалистов, для решения этой проблемы чисто экономических рычагов может не хватить. Не исключено, что свое слово все-таки придется сказать законодателям, лишив патент нынешнего статуса «универсальной индульгенции».