Индийская рупия: новый виток торговли валютами развивающихся стран

Смысл. Правильный политический журнал
 
20:29 — Самое северное государство Латинской Америки
Статистика, недавно обнародованная в Соединенных Штатах, свидетельствует о том, что за год (с середины 2010 до середины 2011 гг) детей самых разных [...]
14:51 — Пиратство - дорогое удовольствие для мировой экономики
В прошлом году ущерб экономической системы во всем мире от действий пиратов составил около 7 миллиардов долларов. Об этом в своем докладе сообщили [...]
13:30 — Первый тур выборов французского президента позади
Во Франции завершился первый этап президентских выборов. Об этом сообщили французские издания. Во Франции завершился первый этап президентских [...]
19:30 — Общественность вздохнула с облегчением
Самый молодой президент за всю историю Германии добровольно ушел в отставку, объясняя свое решение тем, что «не оправдал ожидание своего народа». [...]
19:16 — В Японии температура упала до рекордно низких показателей
Жители 38 населенных пунктов страдают от непривычных для этих мест морозов. Более 50 человек погибли в различных происшествиях, имеющих отношения к [...]
11:49 — Франция принимает решение
20 января было остановлено участие Франции в военных действиях, которые происходят сейчас в Афганистане. Как сообщают западные СМИ, Николя Саркози [...]
14:50 — Офисная мебель и шкафы: статистика по потребительским расходам россиян
Аналитическое агентство «Экспресс-Обзор» провело исследование интенсивности потребительского спроса на офисную мебель и шкафы в различных российских [...]
13:33 — ВТО - это путь в кровавую революцию.
Только собрался раскрыть тему: ВТО это путь в кровавую революцию, но это славно и с замечательным примером сделали без меня. Тезис полностью раскрыт. [...]
12:40 — Встреча «друзей-диктаторов»
«Для полной картины не хватало только Владимира Путина», - с сарказмом отмечают западные СМИ, комментируя недавние визиты в Венесуэлу иранского [...]
11:50 — Критика «Консервативных друзей России» необоснованна и неконструктивна
Известно, что Россию с ее «многочисленными нарушениями прав человека», авторитарным правителем у руля и претензиями на сверхдержавность в западной [...]
17:35 — Хочет ли Ющенко войны с Россией
Если хочет, то что можно этому противопоставить?   УКРАИНИЗАЦИЯ В ТУПИКЕ   Предупреждение МИД Украины российскому послу Виктору Черномырдину [...]
10:55 — Отношения осложняются
Власти Германии настаивают на том, чтобы санкции, касающиеся Сирии, стали гораздо более жесткими. Об этом заявляет один из представителей [...]
20:13 — Имидж России под угрозой
Имидж государства играет значительную роль не только в международных отношениях, но и сильно отражается на обстановке внутри страны. Ведь ее [...]
14:22 — Объединяющий фактор
Антипутинская оппозиция после президентских выборов не так сильна, как после выборов парламентских, однако все еще весьма сильна, отмечают западные [...]
16:31 — Соединенные Штаты готовы принять законопроект «специально для России»
Речь идет о специальном законе, который смог бы запретить конфискацию произведений искусства, путешествующих за границу. Поводом стало категорическое [...]
18:49 — Если Бут – отрицательный персонаж, то что можно сказать о государствах, торгующих оружием легально?
Этим вопросом задается обозреватель американского издания The New York Times. Этим вопросом задается обозреватель американского издания The New York [...]
17:15 — Теорема Владимира ПУТИНА Ч-4
Сразу читайте четвертую часть. Третья часть - незачот: сыровато, много эмоций, очепяток, мало аналитики, темы выбраны неверно и вообще большой [...]
14:29 — Немецкие АЭС замерли, но не остановились
Больше года прошло со времени катастрофы на японской атомной станции Фукусима. Трагедия, постигшая Японию, заставила задуматься весь мир, однако [...]
12:56 — Процесс над женой Бо Силая в КНР: ни свидетелей, ни доказательств
Европейская пресса сомневается относительно того, что процесс, приговор суда и условная казнь Гу Кайлай имеют под собой основания. «Это больше похоже [...]
15:49 — Генерал Ахмад Шафик имеет реальные шансы на победу
Известие о решении конституционного суда Египта распустить парламент шокировало многих. Одни (например, радикальные исламисты и исламисты умеренные [...]

Индийская рупия: новый виток торговли валютами развивающихся стран

Многие аналитики уже сейчас начали проявлять небывалый интерес к странам «третьего мира», в частности большой экономический потенциал, которым обладает Индия, стал привлекать внимание не только аналитиков, но и трейдеров. Многие аналитики уже сейчас начали проявлять небывалый интерес к странам «третьего мира», в частности большой экономический потенциал, которым обладает Индия, стал привлекать внимание не только аналитиков, но и трейдеров. По мнению экспертов мирового брокера HY Markets (первое место в номинации «Лучший институциональный брокер 2012» рейтинга Академии Masterforex-V), вероятность того, что в скором времени индийская валюта станет надежным инструментом для многих инвесторов из КНР, Непала, Индонезии, Пакистана, растет с каждым днем. Хотя некоторые аналитики придерживаются мнения, что Индии необходимо обратить свое внимание на: - развитие инфраструктуры, - зависимость от импортируемой нефти, и постараться ее уменьшить, - существования ярко выраженного социального и экономического неравенства среди жителей страны, пишет «Биржевой лидер».   Что поможет Индии подняться еще выше?   По мнению аналитиков западной компании – брокера HY Markets, увеличение популярности рупия как на внешнем, так и на внутреннем рынках, обусловлено следующими факторами: - быстрый и стремительный рост экономики страны, - развитие торгово – экономических связей, - активное движение капитала. Таким образом, количество валютных сделок с национальной валютой постепенно увеличивается. Еще больше увеличить объемы валютных операций с рупией можно, если: - провести реформы как в банковском секторе, так и на рынках финансов и ценных бумаг, чтобы снизить инфляцию, - увеличивать иностранные инвестиции в экономику Индии.   Чего ожидать трейдерам?   По мнению многих экспертов и аналитиков, индийская рупия имеет хорошие перспективы, так как рост оборотов по контрактам дошел уже до 1,5 миллионов, что является гарантированным показателем укрепления курса национальной валюты. Кстати, рупия заняла 15 место, став одной из торгуемых мировых валют. Но Индии нужно еще постараться, прежде чем окончательно укрепиться на мировом рынке, уделив внимание увеличению ВВП, а так же принять меря борьбы с коррупцией и бюрократией.

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