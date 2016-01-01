Индийская рупия: новый виток торговли валютами развивающихся стран Многие аналитики уже сейчас начали проявлять небывалый интерес к странам «третьего мира», в частности большой экономический потенциал, которым обладает Индия, стал привлекать внимание не только аналитиков, но и трейдеров. Многие аналитики уже сейчас начали проявлять небывалый интерес к странам «третьего мира», в частности большой экономический потенциал, которым обладает Индия, стал привлекать внимание не только аналитиков, но и трейдеров. По мнению экспертов мирового брокера HY Markets (первое место в номинации «Лучший институциональный брокер 2012» рейтинга Академии Masterforex-V), вероятность того, что в скором времени индийская валюта станет надежным инструментом для многих инвесторов из КНР, Непала, Индонезии, Пакистана, растет с каждым днем. Хотя некоторые аналитики придерживаются мнения, что Индии необходимо обратить свое внимание на: - развитие инфраструктуры, - зависимость от импортируемой нефти, и постараться ее уменьшить, - существования ярко выраженного социального и экономического неравенства среди жителей страны, пишет «Биржевой лидер». Что поможет Индии подняться еще выше? По мнению аналитиков западной компании – брокера HY Markets, увеличение популярности рупия как на внешнем, так и на внутреннем рынках, обусловлено следующими факторами: - быстрый и стремительный рост экономики страны, - развитие торгово – экономических связей, - активное движение капитала. Таким образом, количество валютных сделок с национальной валютой постепенно увеличивается. Еще больше увеличить объемы валютных операций с рупией можно, если: - провести реформы как в банковском секторе, так и на рынках финансов и ценных бумаг, чтобы снизить инфляцию, - увеличивать иностранные инвестиции в экономику Индии. Чего ожидать трейдерам? По мнению многих экспертов и аналитиков, индийская рупия имеет хорошие перспективы, так как рост оборотов по контрактам дошел уже до 1,5 миллионов, что является гарантированным показателем укрепления курса национальной валюты. Кстати, рупия заняла 15 место, став одной из торгуемых мировых валют. Но Индии нужно еще постараться, прежде чем окончательно укрепиться на мировом рынке, уделив внимание увеличению ВВП, а так же принять меря борьбы с коррупцией и бюрократией.