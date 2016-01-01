Правительства стран «Арабской весны» должны поблагодарить авторов «Невинности мусульман» и карикатуристов из Charlie Hebdo СМИ активно обсуждают ситуацию, сложившуюся вокруг вызвавшего бурю негодования у мусульман всего мира кинофильма (точнее трейлера к нему, выложенного на видеохостинге Youtube) «Невинность мусульман» и последовавших за ним карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных французским журналом Charlie Hebdo. СМИ активно обсуждают ситуацию, сложившуюся вокруг вызвавшего бурю негодования у мусульман всего мира кинофильма (точнее трейлера к нему, выложенного на видеохостинге Youtube) «Невинность мусульман» и последовавших за ним карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных французским журналом Charlie Hebdo. Проблему эту обсуждают все – как СМИ Омска, так и издания из самых отдаленных уголков планеты. Точек зрения множество, однако некоторые факты не вызывают сомнения. Такие, например, как испытания, которым будет подвергнуто понятие «свобода слова» - дискутировать на эту тему будут еще не раз. Или еще одно утверждение, которое так или иначе проскальзывает в заметках обозревателей иностранной прессы – гнев, направленный в сторону Запада весьма на руку правительствам стран «Арабской весны». Ливия, Египет, Тунис – экономическая ситуация здесь не только не улучшилась, но по некоторым аспектам даже ухудшилась. Люди, которые выступали против диктаторской власти и за демократию после свержения диктаторов фактически ничего не получили. Внешний враг в таких обстоятельствах весьма полезен, ведь он отвлекает от насущных проблем и сплочает. Кроме этого СМИ в очередной раз поднимают тему «провала политики мультикультурализма» и невозможности какой-либо адаптации мусульман в европейском обществе.