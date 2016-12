Набор для вязания выпустили LULA HOOP от MINI и Wool and the Gang Наступила прекрасная пора осень. После летней погоды хочется сохранить кусочек теплого воспоминания, укутавшись в уютные одежки. Вязаные вещи снова на вершине модной тенденции и отлично подойдут для холодной осенней погоды. Наступила прекрасная пора осень. После летней погоды хочется сохранить кусочек теплого воспоминания, укутавшись в уютные одежки. Вязаные вещи снова на вершине модной тенденции и отлично подойдут для холодной осенней погоды. Включив свои навыки и фантазию модное вязание шапочки можно осилить самостоятельно, или приобрести в готовом виде, как предлагает MINI и известная марка Wool and the Gang. LULA HOOP – это набор для вязания шарфа, который совместно выпустили два этих уникальных бренда. Набор будет лучшей находкой для современных рукодельниц и модников. Это ограниченная серия, дизайн которой выполнен в черном цвете. В набор входит: две вязальные спицы по 15 см, два мотка 100% перуанской шерсти, иголка, инструкция и схема для вязания шарфа. Бредовым цветом набора, не совсем являющимся традиционным для MINI, выбран цвет под названием «Настоящий синий металлик», который, также используется для покраски автомобиля MINI Countryman. А индивидуальным сделает ваше изделие лейбл с надписью MINI / Wool and the Gang.