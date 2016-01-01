Офисная мебель и шкафы: статистика по потребительским расходам россиян Аналитическое агентство «Экспресс-Обзор» провело исследование интенсивности потребительского спроса на офисную мебель и шкафы в различных российских регионах, а также то, насколько варьируются цены на эти предметы интерьера в зависимости от регионов. Аналитическое агентство «Экспресс-Обзор» провело исследование интенсивности потребительского спроса на офисную мебель и шкафы в различных российских регионах, а также то, насколько варьируются цены на эти предметы интерьера в зависимости от регионов. Так, в соответствии с аналитическими данными по 2011 году, выяснилось, что жители Санкт-Петербурга потратили почти в два раза больше денег на эти предметы мебели, чем жители Москвы. Более того, Ленинградская области, Петербург и весь Северо-Западный федеральный округ в целом оказались на вершине хит-парада - офисная мебель и шкафы здесь наиболее востребованы потребителями. Москва и Центральный федеральный округ в целом оказались всего лишь на четвертой строчке рейтинга. На втором месте - Дальневосточный федеральный округ, где величина потребительских расходов соотносится с величиной объема рынка (также второе место в рейтинге – уже по данному критерию). Велики потребительские расходы на офисную мебель также в Пермском Крае и Нижегородской области. Отличия лидеров рейтинга и его аутсайдеров составляют почти тринадцатикратную разницу. Самые низкие расходы – в Самарской области. Вторая строчка снизу у Пензы и Пензенской области.