Хочет ли Ющенко войны с Россией Если хочет, то что можно этому противопоставить? УКРАИНИЗАЦИЯ В ТУПИКЕ Предупреждение МИД Украины российскому послу Виктору Черномырдину беспрецедентно в практике отношений наших двух стран. Оно показывает, что украинское руководство полно решимости вывести противостояние с Россией на новый виток. Конечно, публичные высказывания такого рода, которые допустил Черномырдин в отношении власть имущих Украины, не практикуются в дипломатии, особенно со стороны людей, являющихся послами в той стране, которую они критикуют. И формально украинское руководство имело право указать Черномырдину на недопустимость подобных высказываний. Это вообще может сделать любое государство с послом другого государства по всякому поводу и даже без повода. В этом состоит его суверенное право. Но в том и суть, что заявления такой тональности, как в прозвучавшем предупреждении украинского МИД, делаются лишь в том случае, если сознательно идут на обострение отношений. Говоря попросту, власти Украины сделали из мухи слона, то есть из вырвавшихся недипломатичных слов Черномырдина (а мы знаем по его работе премьером в России, что это за ним часто водится) – чуть ли не casus belli. Ибо угроза объявления посла персоной non grata – непосредственная ступень к разрыву дипотношений. Думается, что здесь со стороны пропрезидентских структур Украины имеет место не только желание проверить реакцию российского руководства: стерпит ли оно? Что скажет или же промолчит? Почти все действия Виктора Ющенко и его команды – сознательное и планомерное ухудшение отношений с Россией. В данном случае мы видим просто следующий продуманный шаг в политике «оранжевых» властей. Представим, что Украиной правит президент шовинистических настроений, с исторической симпатией к нацизму, органический русофоб, считающий, что в политике цель оправдывает любые средства. Нет, это, конечно, не Ющенко – тот «демократ», «либерал», «сторонник гуманизма». Возьмем, так скажем, гипотетического главу Украины. Чтобы он делал в данной обстановке для полного воплощения в жизнь своих шовинистических принципов, для осуществления своего идеала этнически однородной Украины – члена НАТО? Такой президент исходил бы нынче, в первую очередь, из серьезных опасений за судьбу «украинского» исторического мифа. Не приживается он на Украине, несмотря на мощный психологический прессинг со стороны властей. Историческими героями Украины объявлены те, кого большинство украинцев привыкло считать врагами своего народа, против кого воевали их предки, да и кое-кто из еще ныне живущих украинцев. Насильственное насаждение культа предателей и отщепенцев вызывает отторжение в народе, препятствует утверждению той «украинской» идентичности, за которую ратует президент. Об ослаблении «украинства» в последние годы говорят многие, имеющие возможность наблюдать Украину изнутри. Если еще сравнительно недавно, на пике «оранжада», владение «украинской мовой» считалось выражением национальной гордости, им бравировали, то теперь картина меняется. Как бы ни старались «оранжевые», но в большинстве областей украинская речь считается признаком невысокого социального статуса. По-украински в быту говорят сельские жители, люди из глубинки. Культурный украинец говорит по-русски. Правда, картина по регионам различается. Так, именно в традиционно русских регионах – на Харьковщине, в Донбассе – пик моды на «украинство» не прошел, и многие молодые люди еще стремятся самоутвердиться изменением своей этнической идентичности. Но в центральных, южных областях, особенно в самом Киеве увлечение «украинством», особенно у молодежи, явно идет на спад. Сфера применения русского языка в быту за годы «незалежности», как это ни парадоксально, выросла по сравнению с советским временем. Но никакого парадокса здесь нет. Рынок диктует свои законы, и «украинская мова» проигрывает в конкуренции с русским языком. Возьмем для примера книжный рынок Украины. Он почти не отличается по ассортименту от российского. Зайдя на любой книжный развал в Харькове ли, в Киеве, мы увидим там в основном те же книги, что и на книжных прилавках Москвы. Литература на «мове», особенно националистического толка, пользуется спросом только у немногих «свiдомих» энтузиастов. И так почти везде. Бизнес, общение по Интернету, участившиеся поездки в Россию и в Дальнее Зарубежье (где легко найти переводчика с русского, но почти невозможно – с украинского) – все это гораздо больше требует знания русского языка, чем «мовы». Вот и приходится насаждать «мову» административно-командными методами. Политики и госчиновники обязаны «розмовляться» по-украински. А поскольку в любой стране, тем более на Украине, это самый нелюбимый всеми слой населения, то теперь бравирование русским языком становится символом свободолюбия и извечной оппозиционности украинцев к властям. Нет, никак не приживается «украинство» на Украине. Какой же это «справжнiй» украинец, если он не говорит на галицийской «мове»? Ему ничего не скажут имена Бандеры и Шухевича, не всколыхнется его национальная гордость при упоминании о Петлюре. Значит, нужны какие-то экстренные и более радикальные меры по насаждению «украинского» мифа. ПРИМЕР СААКАШВИЛИ ЗАРАЗИТЕЛЕН А что является наиболее эффективным средством для утверждения национального мифа, как не война за независимость? Кровь сограждан, пролитая в боях за Отечество с захватчиком, посягающим на свободу твоего народа, прочнее всего скрепляет национальное чувство. А кто самый лютый исконный враг «украинства», всегда стремившийся поработить Украину, всем хорошо известно. Это – «клятый москаль». Прошлогодний конфликт между Россией и Грузией дает рассматриваемому нами гипотетическому президенту Украины не просто пищу для размышлений, но и готовую модель для реализации. Понятно, что так называемые вооруженные силы Украины не выдержат реального боевого столкновения с российской армией. Более того, они вообще, скорее, разойдутся по домам, за исключением горстки фанатичных русофобов. Но воевать-то долго и всерьез не нужно. Наоборот, необходимо создать видимость российской агрессии, спровоцировать российские войска на хотя бы символическое вторжение на территорию Украины. Чтобы они вошли хотя бы на один квадратный сантиметр украинской территории. Главный расчет на то, что Запад быстро придет на помощь, и один его грозный окрик заставит Россию отступить. И тогда – можно праздновать победу, объявить все произошедшее «второй битвой при Конотопе» и т.д. Телевизор изобразит героизм украинцев, остановивших русское вторжение. Быть может, даже учредят по этому случаю новый национальный праздник. Что этим достигается? В первую очередь, утверждение национального мифа. Современное украинское государство отстояло свою свободу от России. Тем самым ликвидируется самый громадный пробел в «незалежном» самосознании – отсутствие полноценной войны за независимость. Потому что имена Мазепы, Петлюры и «героев» из ОУН-УПА не способны этот пробел восполнить. Все они слабо актуализированы в сознании большинства украинцев, несмотря на все усилия пропаганды. Ибо невозможно полностью затушевать то историческое обстоятельство, что воевали эти «национальные герои», главным образом, против собственного народа. А тут будет вдохновляющий всю нацию пример из современности. Тогда процесс утверждения «украинства» получит новый импульс, а главное резко повысятся шансы Украины на скорое вступление в НАТО. Правда, здесь нашего виртуального героя, гипотетического президента Украины, должно настораживать, что Грузию не пустили в НАТО сразу после августовского конфликта. И не последнюю роль в этом обстоятельстве сыграла низкая боеспособность грузинской армии, несмотря на то, что ее уже много лет готовят американские инструкторы. Подготовкой же украинской армии западные профессионалы так плотно пока не занимаются. Но это, впрочем, пока. И все равно всегда останется опасение: будет ли эта армия воевать с русскими, равно как и вообще с кем-нибудь? То есть в такой игре, затеянной нашим виртуальным президентом Украины, есть высокая доля риска. Может случиться так, что «сопротивление» украинской армии окажется настолько слабым, что она не просто не будет внушать никакого доверия западным покровителям, но быстро развалится сама «незалежная» государственность. Однако риск – благородное дело. Даже при самом худшем раскладе можно будет создать правительство в изгнании, добиться его международного признания, требовать в ООН резолюций о незаконной оккупации. ПРОВОКАЦИИ УЖЕ РЕПЕТИРОВАЛИСЬ «ОРАНЖЕВЫМИ» В принципе, у гипотетического украинского президента-русофоба есть определенные возможности для того, чтобы спровоцировать конфликт с Россией. У России с Грузией уже давно было де-факто вооруженное противостояние в Абхазии и Южной Осетии, и там требовалось только перевести его в фазу активной борьбы. Значит, создаются очаги напряженности в каких-то регионах Украины, граничащих с Россией. Придумывается способ подтолкнуть региональных лидеров сделать заявление об отделении от Украины. И туда вводятся украинские войска. Вряд ли это будет сделано в Крыму, ибо трудности штурма Перекопа наглядно показали Гражданская и Великая Отечественная войны. Скорее всего, это может произойти в Донбассе. Военная операция такого рода, скорее всего, не вызовет непосредственного вооруженного отпора со стороны России. Но напряженность создастся. Российские части будут придвинуты к границе. Присутствие военных сил обеих стран облегчит устройство какой-нибудь провокации, которая бы вызвала сначала перестрелку, а там и войну. Есть и другой способ. Возможно, что он уже репетировался «оранжевым» руководством. Сейчас уже многие подзабыли захваты украинскими военными с применением силы кораблей и объектов Черноморского флота в 1992 году. Тогда же проводилась пропагандистская накачка населения – эпизоды возникавших конфликтов вовсю показывались по украинскому ТВ, причем виновной стороной выставлялись, естественно, «москали». Москва почти не отреагировала тогда на эти бесчинства, и потому конфликт не перерос в войну, но «незалежная» сторона добилась тогда многого. Украинские военные были представлены «победителями», которые «поставили на место» российских моряков. Теперь вспомним 2005–2007 годы, когда Украина снова пыталась захватить объекты Черноморского флота. Всякий раз это попахивало провоцированием российских военных на применение силы. В особенности против гражданского населения, когда украинские молодые националисты устраивали пикеты и митинги у объектов российского ЧФ, проникали на территорию базы. В подобных условиях всегда есть возможность того, что военные будут действовать по уставу и используют оружие для защиты вверенных им объектов. А потом последствия их действий будет легко использовать для разжигания шовинистических настроений, необходимых для начала войны: ТВ покажет кровь «убитых российскими военными мирных пикетчиков». Весьма вероятно, что все эти способы будут использоваться в комплексе. А антироссийский настрой в обществе будет формироваться на фоне газового конфликта. Экраны ТВ заполонят душераздирающие картины замерзающих из-за отсутствия российского газа украинских городов. Соответствующее настроение будет транслироваться и на мировую общественность. Собственно, это уже происходит, но пока еще не в том объеме, который создает «критическую массу» противостояния. АССИМЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ Поскольку описанный выше сценарий весьма вероятен при хронической нестабильности Украины, возникает вопрос: как действовать России? Понятно, что мы не хотим вооруженного конфликта с Украиной. Дело наших политиков – предотвратить его во что бы то ни стало (за исключением, конечно, суверенитета и целостности России, жизней наших соотечественников). Самая обычная установка в таких случаях – не поддаваться на провокации. Но она инстинктивна, спонтанна, а не разумна. Она рассчитана на то, что действия другой стороны тоже спонтанны, а не продиктованы принятым и неуклонно выполняемым решением. Попытки воздерживаться от прямых ответов на провокации, даже при сознании того, что другая сторона твердо решила вызвать войну, предполагают, что, может быть, она в последний момент откажется от своих замыслов. Как показывает история, такая установка почти никогда не срабатывает. Не спасла же она СССР от нападения Гитлера! Прямо отвечать на провокации не нужно. Ответ должен быть ассиметричным. Конечно, обмен дипломатическими колкостями неизбежен в виде высылки послов, разрыва дипотношений и т.д. Но сама стратегия действий должна строиться на иных основаниях. Необходимо действовать на опережение. Эти действия должны быть такими, чтобы наш виртуальный украинский президент и те, кто им управляет из-за кордона, ни при каких обстоятельствах не смогли выполнить задуманного ими, то есть начать войну. Сама национальная украинская почва должна уплыть из-под ног гипотетического президента. Россия должна повести информационную и финансовую войну на разрушение русофобской направленности «украинства». Очевидно, что нам нужно отстаивать специфическую идентичность украинских регионов, например, малоросскую или русинскую. Конечно, не следует забывать о существующих на Украине законах (писанных и неписанных), приравнивающих лозунг федеративного устройства Украины к государственной измене. Однако борьба за отмену таких законов как раз и должна начаться как можно быстрее. Что касается Украинской федерации, то здесь первым шагом могло бы стать движение за введение в Верховной Раде верхней палаты с равным представительством от областей и крупных городов. А от регионального принципа формирования одного из органов власти короче будет путь к федерации. И здесь следует указать, что именно выдвижение на первый план вопроса о ценах на газ препятствует проведению описанной ассиметричной стратегии. Газовый вопрос играет отрицательную роль, негативно сказывается на имидже России у украинцев. Стараниями «оранжевой» пропаганды у многих сторонников сближения Украины с Россией сложилось впечатление, что Москву совсем не волнуют права русского языка на Украине, переписывание истории, героизация нацистских приспешников. А между тем, законной платой за экономические компромиссы, на которые все равно идет Россия, должны быть уступки Украины в вопросах национально-культурных, а также признание права России законно покровительствовать русским организациям. На это следовало бы направить основные усилия отечественной дипломатии. Тогда, если украинские власти пойдут «тропой войны», их остановят такие же толпы активистов, что сделали Ющенко президентом в 2004 году. И итогом авантюр гипотетического президента Украины на российском направлении станет новый «Майдан», на этот раз направленный против «оранжевых». Автор: Ярослав Бутаков