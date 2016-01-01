Теорема Владимира ПУТИНА Ч-4 Сразу читайте четвертую часть. Третья часть - незачот: сыровато, много эмоций, очепяток, мало аналитики, темы выбраны неверно и вообще большой пардон если до кого-то не доплюнул. Автор рекомендует редакторам и скаутам смело редактировать текст и вырезать спорные места (Автор). Политическая Корректность это интеллектуальный триппер , который передается умственным путем. Либеральная интеллигенция зацепила его на Западе и теперь продолжает им щедро делиться всем на радость. Такой ядреный интеллектуальный триппер пошел, что русский мат его с первого раза не берет. Во как. Только многоуважаемый Владимир Вольфович Жириновский имеет стойкий иммунитет по неизвестной для науки причине и дает нам всем надежду на скорое выздоровление. Политическая корректность ставит целью отключить область мозга ответственную за критическое мышление. Не думай, не критикуй, не суди. ТНК Вам скажут в каких терминах мыслить правильно и подскажут в каких местах смеяться в тему. Победить без конфликта и даже спора не только на уровне личности, но государства. ПК возможно является формой нейро-лингвистического зомбирования и оружием морально-интеллектуального доминирования хозяев планеты над ее населением. Доктор Геббельс был бы очень горд за наших американских друзей, так как его научные труды по грязной пропаганде не пропали даром. Бесконечный повтор одного и того же в разных формах плюс весьма стимулирующий видео ряд. Пропаганда ПК в форме бесконечной рекламы. Силовое навязывание структуры мышления для бесконечно одинокой клеточки демократии с маленьким органом познания мира. Запугать Тузика церемониальными жертвоприношениями в честь Политической Корректности и сломить его волю. Либеральная Интелегенция (ЛИ) снова прочно заняла свое привычное место на подошве кремлевского сапога. Задача максимум для ЛИ: найти трещины и расколоть кремлевский монолит. Найти способы рассорить и желательно стравить В.Путина с Президентом РФ. Ничто не ценится так дорого и не стоит так дешево как мелкая провокация в большой политике. Задача минимум: расковырять раны конфликтов Северного Кавказа и других регионов. Без серьезного конфликта в Кремле и в самой элите власти либеральной интелегенции ловить нечего - Запад даже бабла серьезного не отломит. На месте ЛИ я бы сильно не расчитывал на то что наши американские друзья уже им ассигновали, так как американские чиновники не глупее русских - им не нужно обьяснять как пилить бюджетные деньги. Покажите результаты сначала. С цветной революцией в РФ я бы тоже не торопился. Русские слабо разбираются в цветовой гамме, могут снова выбрать красный. Про зеленый вариант я уже писал. Модные оттенки синего точно не выберут. Для Либеральной Интелегенции важно достигнуть атомизации (распада на человеческую единицу) общества как самой важной предпосылки демократизации по западному образцу. Трупы русских снова должны послужить хорошим удобрением для дерева Западной демократической цивилизации англо-саксонцев-морганов: 1. Жизненно важно для демократических ценностей Запада подтолкнуть русское общество на конфликт с умеренным Исламом. Успешно атомизацию не провести если имеется даже малый процент мусульман. Недопустить возникновения института русских имамов, тогда не останется никаких шансов на атомизацию. 2. Для дальнейшей атомизации следует разделить и стравить людей по половому признаку и сексуальной ориентации. Гомосексуальная пропаганда является важным средством для нагнетания нужного климата сексуального психоза в обществе, хотя более 80% опрошенных гомосексуалистов заявили о полученной сексуальной травме в детстве и теперь весь Мир им должен. Функция семьи это защита детей, для целей атомизации следует рассматривать бракосочетание только как имущественный контракт между двумя обьектами права. Дети должны рассматриваться только как токсичные отходы семейной жизни. 3. Ячейка общества мешает достигнуть благородных целей демократиизации общества не только в РФ но и на всем Западе. Следует создать условия для распада семьи как института общества. Поощрять институт внебрачных детей и внебрачных отношений. Аборты должны быть обычны, как поход к стоматологу. Скомпрометировать все общественные институты выступающие за укрепление семьи. После победы над коммунизмом в Холодной войне Церковь Господа нашего Иисуса Христа Западу более не нужна и мешает, а по сему роль Церкови следует значительно убавить или растоптать. Открытые гонения могут начаться как только Запад возьмет верх в борьбе с Исламом. Навязать обществу однополый брак через слабые религиозные и общественные институты и в перспективе брак с корпорацией или с животными. То-то соседский Бобик будет счастлив. Может ему даже орган пересадят от заезжего туриста. 4. Логика Запада в отношении ЛИ довольно проста: раз уж Вы идете в магазин за справедливостью и равенством захватите и для меня мешок картошки. Все правозащитные организации невольно являются агентами атомизации общества и агентами влияния Запада. Следует привлекать людей сильных, талантливых котрые глубоко верят в идеалы демократии и донесут мешок картошки для ТНК. По достижении целей атомизации можно будет отдать их на сЪедение местным патриотам, чтобы не раздражали своим нытьем по поводу эксплуатации оставшихся аборигенов и распределиния прибавочной стоимости. 5. Через СМИ и Голливуд русским следует внушить, что никакая они не нация а дикое сборище больных СПИДом сутенеров-педерастов-импотентов с алкагольной и героиновой зависимостью. Их женщины не являются их матерями, сестрами, дочерьми. Все поголовно проститутки и гнать их нужно на панель для обслуживания передовой западной демократии (Южный Вьетнам). Платки и другие головные уборы им только мешают показать товар лицом на панели. 6. Девиз атомизации: все против всех и каждый сам за себя. Все человеческие, социальные, религиозные, экономические, родственные и все другие связи индивида должны быть разрушены во имя светлых идеалов свободы от всего. Индивид должен стать испуганной клеточкой демократии и бесполым работником для ТНК. 7. Для достижения нужного уровня атомизации в недемократических странах все средства хороши: войны, революции, общественные беспорядки, массовая наркомания, насильственная борьба за права меньшинств, социальные и экономические конфликты в обществе, любая политическая нестабильность, голодные бунты, коррупция продажной элиты. На примере Украины можно это все будет пронаблюдать. 8. Разрешаются общественные обьеденения людей занимающихся атомизацией общества, все другие крайне не желательны. Человек должен быть в гордом одиночестве и постоянной изоляции, общение только на службе у ТНК и только по протоколу ТНК. Никаких докторов Мартин Лютер Кингов и Ганди, только Снуп Дог и 50 центов. ЛИ имеет шанс хорошо ободрать зад на пушистой русской елке даже без помощи Владимир Владимировича. Конек ЛИ в том, что давайте сделаем демократию как в США и тоже будем жить хорошо, больше не тянет. Любой человек с калькулятором быстро прикинет: США производит от ВВП мира 15-20% потребляет 40% - печатая мировые деньги. Допустим Россия будет потреблять другие 40%, на что жить остальным 6,5 млярдам населения? Понятно, что Америка может быть только одна. Чтобы жить как в Америке или просто немного лучше требуется Америку экономически уничтожить, а это расходится с самоцелями ЛИ. ЛИ пока неготова вывалить суровую правду народу про то что никакой Америки в России быть даже теоритически не может. Рад помочь сложить кубики вместе. Некогда уважаемое политическое течение ЛИ выродилось в мелких несогласных хулиганов. Властители млин дум целой эпохи советского и пост-советского времени. Видать не стыдно Россию снова на панель выгонять под крики о плохом Сталине. Сколько там на Виссарионовича вешают по репрессиям, а свободных квартир ни в Москве ни в Питере ни в друних городах нету. Обьясняю квартирный парадокс: вождь был с ленцой, любил длинные застолья, перекуры, ганжик слишком плотно забивал. Сорнячком то все и заросло. Изучение развития общества полностью заглохло после смерти вождя. Страна шла по инерции и вслепую. Н-да. Смешно когда догматики по совместительству еще и маразматики. История никого не ждет, даже наших американских друзей. В.Путин за 10 лет у власти никого не слил, совершил невозможное в политике . Гражданское и политическое общество никогда в истории Росии не было так полно представлено с крайнего лева-на-крайнее право в политическом смысле. Наличие самой ЛИ, открытой оппозиции к власти показывает только здоровье Путинского режима. Как только ЛИ осознает что население РФ никогда не простит ей подлого обмана самиздатом, предательства и унижений 90х она сама повесит свой сюртук на спинку стула и отчалит в Незалежную по старому маршруту. Наличие ЛИ и оппозиции в РФ является индикатором политических процессов в РФ для Запада и возможности подключения РФ в следующей войне к военному блоку англо-саксов-морганов. Полковник Турбин (Дни Турбиных) сказал: Россия не с нами - Россия против нас. Гетман Всея Украины встал на лыжи. 1918 Киев. Самое слабое место в любой политической партии РФ это (голова) отсутствие ясной программы экономических и политических действий для достижения обещаных целей и результатов. Например: семечки крестьянам, воду матросам, болты рабочим, калоши прохожим, г-ны путанам итд. Долой тоталитарный, самодержавный режим В.Путина, а дальше что? Дальше очень кусать хоца и выпить не на что аж переночевать не с кем. Отворяй ворота для ТНК, ВТО, МВФ, НАТО, пьяного соседа в 3 утра и внешнего колониального управления из США. Тут-то счастье лоховское и привалит в натуре. Чужие дяди наведут правильный Новый Порядок, подробно обьяснят как пользоваться демократической свободой и куда ей вставлять батарейки. Покажут русским как качать нефть и газ по новым технологиям, на каких машинах ездить, телевизор какого размера иметь и с какой девушкой встречаться - за Ваш счет конечно и с Вашей девушкой. Далее девушка подробно поделится с Вами про новые технологии. Вот мол такие ноу-хау. ЛИ постоянно обвиняет В.Путина в сырьевой экономике. Обвиняет в том, что В.Путин играет в игру в которую он постоянно выигрывает. Вот если бы он играл с Тайсоном в бокс, раундов 12 желательно каждый день и без перчаток, тогда конечно уважуха от ЛИ. Страна, которая не может защитить свой сырьевой сектор экономики, в принципе не имеет шансов развить свои новые технологии (Африка) или удачно украсть чужие. ТНК не жалуют конкурентов на рынке технологий и ресурсов. Наука и технологии возможно развиваютя в двух направлениях: фундаментальная (теоритическая) в университетах и прикладная (практическая) на производстве. Только конкуренция в производстве и продаже подталкивает предприятия иметь лишних люлей: инженеров в заводских лабораториях и в цехах для постоянной установки нового оборудования и новых технологических процессов, изобретения на месте. Конкуренция при плановом производстве не возможна и только отвлекает ресурсы. Развитие новых технологий естественным путем возможно при рыночных, конкурентных отношениях где присутствует выбор для покупателя и защищены его права. Движение финансов в сторону университетских лабораторий и цехов от производства должно быть естественным, выгодным, через патенты. Университет это где читают умные книжки, печатают дипломы, старательно изучают чужие открытия. Новые технологии не любят когда их высасывают из пальца, особенно если он до этого где-то был. Послевоенный рывок в науке был достигнут массовым отстрелом научного пустоцвета во время и после войны на практических проектах. Сахаров и Ландау до сих пор бы шестерили у крученого балбеса от науки если бы для них беспощадной силой не освободили место. Дорогой Сахаров, Вы такой одаренный и подающий надежды займите пожалуста мое место ведущего исследователя, а я покурю в сторонке. Смешно. Творческий потенциал нации залегает на недосягаемой для В.Путина глубине, опять же все научные кормушки заняты и финансы распилены. Запад вывез все ценные научные разработки вместе с научными коллективами и прототипами. Цена за поражение. Научный работник достает звезды с неба за очень скромное вознаграждение на Западе при этом ТНК нанимает для него отдельного менеджера, который только ходит за ним и повторяет: Вася пожалуйста быстрее, умоляю. Через научный асфальт пустоцвета РФ никакие новые технологии массово не прорастут. Никакие деньги не помогут. Академ городок Новосибирска сделал прорыв и был эффективен тем, что зубры от науки остались в комфортабельной Москве. Не смогли помешать фундаментальной науке идти вперед. Вероятно будет еще один академ городок где-то, но более привязанный к производству например оружия, композитных материалов или чего-то более модного. Возможно будет целый бум по пересмотру старых технологий с использованием новых материалов и возможностей: паровые и другие двигатели, коммерческое и военное воздухоплавание на капитальных шарах, твердотопливные реактивные двигатели для самолетов и катеров, старые конструкции самолетов в исполнении новых материалов, телевизор-аквариум и многое другое. Хороший пример недорогой патриотической пропаганды по телевизору: завернуть на границе партию американских г-нов с указанием причины - слишком маленькие. Пусть потом бегают с линейками и доказывают с пеной у рта.