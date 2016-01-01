Крылья «чёрных ястребов» Руссофобия Думаю, что националистическая общественность страны после вынесения 8 октября в Дорогомиловском суде Москвы приговора банде «чёрных ястребов» вздохнула с облегчением. А кое у кого, наверное, даже появился зачаток веры в то, что при определённых обстоятельствах судебная машина под давлением общественного мнения способна демонстрировать справедливость. Вопреки пессимистическим ожиданиям, преступники получили реальные сроки, причём, это было максимальное наказание по вменяемой им статье. При этом, как ни парадоксально, национальные диаспоры тоже могут в какой-то мере вздохнуть с облегчением. Группу молодых людей, совершивших нападение на двоих пассажиров столичного метро из чувства национальной ненависти, в разжигании этой самой ненависти суд не обвинил. Их обвинили в банальном хулиганстве. То есть, официоз продемонстрировал, что У НАС В СТРАНЕ ЕСТЬ ЛИШЬ ОДИН ВЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕНАВИСТИ — СО СТОРОНЫ РУССКИХ ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕРУССКИМ . Обратно направленного вектора, несмотря на горы русских трупов в Чечне при Дудаеве и массовый исход русского населения из большинства кавказских республики, прокуратура до сих пор не узрела. Что ж, российской фемиде свойственна аберрация зрения. Она попеременно демонстрирует то удивительную близорукость, то, наоборот, удивительную дальнозоркость — в зависимости от того, как рассматриваемое в данный момент дело укладывается в русло государственной «генеральной линии». Почему можно смело утверждать, что осуждённые «чёрные ястребы» совершили преступление, руководствуясь мотивом не только социальной, как пытались на процессе представить дело их адвокаты, но и национальной розни? Ведь они утверждали, что преступники напали на русских ребят лишь потому, что приняли их за скинхэдов. Из материалов дела выяснилось, что они давно и целенаправленно выискивали в Москве тех, кто относится к данной категории молодёжи. В том-то и дело, что скинхэды — это такая социальная группа, принадлежность к которой в России, благодаря стараниям СМИ, определяется исключительно национальностью. С точки зрения репрессивной машины, то любой, кто говорит о проблемах русского народа — националист, нацист и скинхэд. Кто не верит, может поднять судебные архивы с многочисленными приговорами по 282-й статье. Многие годы телевидение и пресса настойчиво вбивали в головы населения простой тезис: скинхэды = русские националисты = погромщики = преступники a priori. Помните, какая истерия поднималась в СМИ в 2002-м, аккурат перед принятием антиэкстремистского законодательства, а потом в 2004-м, сразу после убийства таджикской девочки. С делом таджикской девочкой, правда, потом вышел конфуз — преступники оказались совсем не русскими националистами, и даже просто не русскими. Однако манипуляторы сознанием этот момент аккуратно опустили, просто перестав с определённого времени информировать общественность о ходе расследования, которое поначалу взял под личный контроль тогдашний и.о. министра Внутренних дел Рашид Нургалиев. Однако в народное сознание был крепко вбит удобный стереотип — нападают по мотивам национальной ненависти исключительно русские. Как мы могли убедиться, принадлежность к категории погромщиков по национальному признаку определяется отнюдь не одной лишь русскостью. Антирусский шовинизм малых народов — такая же реальность, как и национализм русский. Причём, если сопоставить количество носителей подобных взглядов к общей численности того или иного народа, то получится, что пальму шовинистического первенства держат совсем не русские. Вспомним хотя бы масштабы геноцида в Чечне. Почему появились в России скинхэды? Тому существует много причин, как объективных, так и субъективных. Резкий наплыв в русские регионы сначала русских же беженцев и вынужденных переселенцев из бывших союзных и некоторых национальных республик в составе России, приносивших вместе с собой зловещие рассказы о буйстве антирусских шовинистов на окраинах страны. Затем наплыв уже нерусских мигрантов из союзных и национальных республик, откуда сначала были выдавлены русские. Чеченские войны и чувство колоссального национального унижения, вызванное первой из них. Общее падение уровня жизни и образование. Набирающий с каждым годом силу процесс интеллектуальной деградации и одичания молодёжи, как русской, так и нерусской. Проникновение к середине 90-х с Запада, наряду с массой других молодёжных субкультур, субкультуры скиновской — сначала в Москву и Петербург, а потом уже расползание её оттуда по всей России. Я сам человек лево-державных взглядов, и мне отвратительны проявления шовинизма и расизма, от кого бы они не исходили. Рост межнациональной розни происходит, главным образом, по вине государства. Это оно породило такой чудовищно несправедливый социальный строй, при котором население страны не только численно сокращается, но ещё и деградирует во всех отношениях. В морально-нравственном в первую очередь. Создана такая общественная система, при которой Москва и Петербург, а также некоторые северные нефте- и газодобывающие регионы превращаются в мигрантские клоаки. Причём, мигрируют в поисках заработков туда все: что русские, что нерусские. Как и предрекал великий русский мыслитель Александр Зиновьев, постсоветская Россия — Россия эпохи «псизма» — разделилась на Гонконги и зоны бедствия. Сверкающие мегаполисы и вымирающую провинцию. Нищенствующую русскую глубинку и воюющий Северный Кавказ. Современная Россия — это огромный могильник для национального генофонда. Живущий в ней народ слишком многочислен для неофеодально-сырьевой экономики «энергетической державы». Его участь при нынешнем строе — спиваться, скалываться, вымирать и истреблять друг друга в межнациональных распрях, многие из которых порождены самой природой этого строя. Среди русской молодёжи распространяются тупиковые идеи бритоглавости и национализма самого примитивного, расистского толка, среди кавказцев — идеи ваххабизма и джихада. Многие националисты допускают ошибку, призывая бороться с наплывом мигрантов как таковым. Но наплыв мигрантов не прекратиться никогда. Наоборот, он будет только усиливаться, если существующая общественно-политическая модель сохраниться в длительной исторической перспективе. Соответственно, степень ожесточения межнациональных столкновений будет возрастать, а вместе с этим будет возрастать и градус взаимной неприязни. Существующий строй бьёт не только по одним лишь русским, как уверенны националисты. По нерусским он бьёт тоже. Несколько по-другому, но тоже бьёт. «Как же так, ведь у них есть свои национальные республики», — могут мне возразить. Республики-то есть, только твориться в них чёрт знает что. Твориться иной раз такое, о чём в русских регионах и в кошмарных снах помыслить не могут. В принципе, на эту тему можно рассуждать ещё долго, приводя массу доводов в пользу тех или иных причин. Сейчас гораздо важнее разобраться и уяснить себе, откуда появились «чёрные ястребы», то есть как бы скинхэды нерусские. И вот в этом, на мой взгляд, большую, если не решающую роль сыграла государственная пропаганда. Ещё раз вспомним антифашистсткую истерию прокремлёвских СМИ середины «нулевых». Администрация президента аж целое антифашистское движение «Наши» сварганила, основной задачей которого, согласно многочисленным декларациям и заявлениям, являлась борьба с распространяющимся по России фашизмом. Что характерно, у всех этих расплодившихся антифашистов, что кремлёвского, что шизоидно-либерального толка, антифашизм был подчёркнуто антирусского характера. Почему именно антирусского? Да потому что в фашисты зачислялись исключительно представители определённого спектра русской оппозиции. Помните, как нашисты в своём штабе выкладывали на полу вереницу ковриков для вытирания ног с портретами «врагов России»? Борис Березовский там присутствовал как мошенник и вор, Шамиль Басаев как террорист, а лидер ныне запрещённой НБП Эдуард Лимонов именно как фашист. И бледный тощий юноша с глазами зомби проникновенно повторял в камеру заученные слова: «Лимонов — фашист»! Так и хотелось воскликнуть тогда: «Ну почему же, господа нашисты, в фашистах у вас ходит радикальный политик Лимонов, а не Шамиль Басаев»?! Вы же действуете методом слепых поверхностных аналогий: мол, у НБП флаг кое-чем напоминал флаг НСДАП, следовательно, они — фашисты. Флаг напоминал, только и всего. А флаг современной России вам ничего не напоминал тогда и не напоминает до сих пор? Тот же Шамиль Басаев захватил в заложники целый родильный дом, учинил кровавую расправу над гражданским населением Будённовска, то есть совершил такое же точно военное преступление, за аналогичные которым в Нюрнберге и позже судили немецких нацистов. Однако он у вас в фашистах почему-то не ходит. Всего лишь расплывчатого определения «террорист» удостоился. Или Рамзана Кадырова боитесь? Национальные диаспоры всю эту пропаганду усиленно впитывали. И делали определённые выводы. Получилось, что под видом борьбы с фашизмом их фактически усиленно науськивали и натравливали на русских вообще. Причём, это науськивание вылилось в то, что для многих из них теперь любой русский, стоящий на позициях национал-патриотизма — фашист и скинхэд. Им создали яркий образ врага и, по сути, сказал: фас! Не зря же в телевизионных СМИ, скажем, во время национального конфликта два года назад в Ставрополе усиленно показывали живущих в городе кавказских юношей, тренирующихся на предмет дачи физического отпора «скинхэдам». Такая пропаганда в некоторой степени сплотила национальные диаспоры в России — у них появился образ врага. Неслучайно, что состав банды «чёрных ястребов» был интернациональным: несколько азербайджанцев, татарин и армянин. Значит, идея борьбы с русскими националистами оказалась настолько притягательной для нерусской молодёжи, что в состав преимущественно азербайджанской группировки вошёл даже армянин. Думаю, те, которые знакомы с историей армяно-азербайджанской войны, по достоинству оценят этот факт. Но главным итогом пропагандистской псведоантифашисткой кампании был заметный рост антирусских настроений среди нерусских вообще. Причём, среди кавказцев в первую очередь. Особенность их этнопсихологии такова, что национальный вопрос имеет для представителей кавказских народов очень большое значение. И любое враждебное, направленное против них представителями другой нации деяние — реальное или мнимое -рассматривается, в первую очередь, с точки зрения межнациональных отношений. Этого «антифашистские» остолопы не понимали, потому что вообще плохо представляют себе психологию кавказцев. Узнав из СМИ о скинхэдах и автоматически зачислив в них всех тех русских, с которыми они имели улично-бытовые конфликты, представители национальных диаспор твёрдо для себя уяснили, кто их главный враг. И, самое главное, какой он национальности . И самые радикальные их представители решили с ним бороться. «Скинхэд»,— неприязненно шипели мне иногда вслед подростки, когда я проходил через свой двор в Махачкале. Они никогда не видели скинхэдов живьём, ибо их нет в северокавказских республиках. Они узнали об их существовании из телевизора. Им доходчиво объяснили, что скинхэд — это любой, кто имеет собственное мнение по национальному вопросу. А многие поняли это как то, что скинхэд — это чуть ли не любой русский вообще. Поэтому появление «чёрных ястребов» вполне закономерно. Понятно, откуда растут их крылья. Просто они в своё время часто смотрели телевизор. Автор: Игорь Бойков Источник: АПН