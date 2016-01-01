Грузия – Израиль Кавказа и глобальный проект "Балканизация – 800" "Третий президент Грузии Михаил Саакашвили продолжил печальную традицию новой грузинской государственности. На каждого из его предшественников приходилась своя война" (С.Маркедонов) "Россия... Надо каким-то образом покончить с этой страной" (Вахтанг Кикабидзе) "Осетинский народ – это мусор…" (Звиад Гамсахурдиа) "Мы пролили первую кровь, и это был наш выбор…" (Михаил Саакашвили) "Мира у нас с Россией никогда не будет!.. Если раньше мы испытывали к ней презрение, сейчас возникла ненависть" (Отар Иоселиани) "Проблема "больного человека" Кавказа на этом этапе – проблема Грузии" (К.Затулин) Мировой кризис обычно сопровождается своеобразными тектоническими изменениями в сфере геополитики. Кризис приводит к переосмыслению места того или иного государства в мировой "табели о рангах". 2009 год еще не завершен, но уже сейчас можно сказать, что существенно укрепился статус двух азиатских гигантов – Китая и Индии. И это более значительное событие в истории человечества, чем неуклонный рост "азиатских тигров" вплоть до кризиса 1997 года. А что существенного произошло на постсоветском пространстве? Сегодня в фокусе экспертного внимания находится не Украина, участь которой предрешена вне зависимости от того, кто возглавит это "без двух минут" государство-банкрот, а Грузия. И для этого есть веские причины. Что день грядущий нам… 5 ноября 2009 года начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Шляхтуров сообщил, что Генштаб РФ не исключает новой вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии и Абхазии (ИТАР-ТАСС). Начальник ГРУ проинформировал, что Россию беспокоит тот факт, что Грузия продолжает получать вооружения и военную технику от стран НАТО, Израиля и Украины. Известно, что подготовкой грузинских солдат занимаются США. Грузинские СМИ сообщают также о совместной работе с США по размещению американских военных баз на территории Грузии. Добавим, что в конце октября было подписано соглашение между Афинами и Тбилиси, в рамках которого греческая сторона окажет Грузии поддержку в проведении реформ в оборонной сфере. Примечательно, что заместитель министра обороны США Александр Вершбоу дал понять, что США не намерены давать согласие на эмбарго России по поставкам вооружения Грузии. В официальном сообщении подчеркивалось, что ранее заместитель Генштаба вооруженных сил РФ Анатолий Ноговицын заявлял, что боевой потенциал грузинских вооруженных сил восстанавливается, а численность армии доведена до 32-33 тыс. человек. Несмотря на сложное социально-экономическое положение Грузии, к 2010 г. планируется дальнейшее увеличение численности национальных ВС до 40 тыс. чел, считает Ноговицын. Что именно пытаются донести до граждан России данным сообщением? Только одно – Грузия может снова напасть на Южную Осетию и Абхазию, и Россия будет снова втянута в очередной кровавый конфликт. Если суммировать все рефлективные реакции на данные заявления, то вывод прост – это проблема российской армии, но не всей страны в целом. Если события августа 2008 года не доказали превосходства российской армии, то это проблема армии. Точнее, ее руководства. Как пошутил один Web Doe: "Не будет же Сердюков объявлять всеобщую мобилизацию, как Николай II в 1914 году?". В 2009 году грузинские власти неустанно восстанавливали свой геополитический статус. Они продекларировали, что готовы серьезно изучить возможность размещения на территории страны американской военной базы в том случае, если такое предложение поступит от администрации США. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Грузии Григол Вашадзе в интервью японским СМИ (12.03.2009). Отметим, что специфика ситуации заключается в том, что Россия в вопросе противодействия Грузии не может опираться на Запад. А.Рублев отметил существенное: "Если в 1994 году США, Великобритания, Франция и Германия спокойно смотрели на то, как за несколько недель в Руанде было вырезано 800 тысяч человек, если в 1979-м они отказались осудить геноцид в Камбодже, унесший жизни 3 миллионов, то странно было ожидать от них каких-то эмоций после уничтожения полутора тысяч осетин". Рублев предложил: "Нужно начинать работать с гипотезой о том, что силы, санкционировавшие поход на Цхинвал, имели в виду не только предстоящие выборы в США. Они стремились вернуть Россию в состояние хаоса и полураспада, отбросить ее назад в 1990-е годы". С данной позицией необходимо согласиться. Стоит напомнить, что агрессия Грузии против Южной Осетии унесла жизни более полутора тысяч граждан, а "принуждение Грузии к миру" стоило России 64 погибших военнослужащих, в том числе, 15 миротворцев. Действия и заявления грузинских властей не оставляют сомнений в том, что Грузия планирует оставаться "модератором" геополитических изменений на Кавказе. Три вектора в будущее Кавказа Для того, чтобы объективно оценить возможные изменения на Кавказе в ближайшей исторической перспективе, выделим основные вектора в будущее Кавказа. Наиболее вероятно следующее: · "Балканизация" Кавказа. Грузия технологически поддерживает процесс "балканизации" и распадается на ряд непризнанных государств · Умиротворение Кавказа · Кавказ - зона "тлеющего" кровавого конфликта. Грузия трансформируется в Израиль Кавказа Сегодня нет необходимости анализировать все три вектора в будущее, в частности, формы умиротворения Кавказа. Переведение ситуации на Кавказе в то или иное "русло" зависит от множества факторов. Так, очередная агрессия Грузии может означать, что текущая военная и финансовая помощь Грузии достигла такого уровня, что перекрывает выгоды от мирного развития данной страны и добрососедских отношений с Россией. Выход Грузии из СНГ 18 августа 2009 позволяет предположить именно это, так как выход из СНГ привел к росту цен в Грузии на товары, получаемые с Украины. Объясняя перспективы новой военной агрессии Грузии, российские конспирологи шутят, что очередная военная агрессия Грузии против Абхазии и Южной Осетии закрепит демократический статус Грузии, так как только такие демократические страны как США и Израиль могут безнаказанно, не опасаясь международных санкций, осуществлять военные операции. Только демократическая страна имеет полное право наносить военные удары по недемократическим. С другой стороны, мы должны признать, что ни одна военная агрессия не принесла Грузии пользу. С.Маркедонов презентовал предельно политкорректное видение: "С каждой новой войной объективно позиции Грузии ослабляются. После первой грузино-осетинской войны у Тбилиси были шансы на реинтеграцию Южной Осетии и "татарстанизацию Абхазии". После 1993 года Абхазия была потеряна, но шансы на сохранение своего влияния в Цхинвали оставались вплоть до 2004 года. За последние четыре года и особенно после августовской трагедии и Южная Осетия стала для Грузии недостижимой целью". Так зачем Грузии новая военная агрессия? Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос и получить объективное видение происходящего на Кавказе, необходимо опираться на не до конца проявленное видение глобального процесса, а не на сиюминутные рефлекторные действия политиков и комментарии аналитиков. Разворачивание какого глобального проекта мы наблюдаем на Кавказе? Глобальный проект "Балканизация–800" Под балканизацией принято понимать распад государства или федерации на несколько недружественных государств. Широкое хождение термин получил после статьи британского премьера Гордона Брауна, посвященной 300-летию объединения Англии и Шотландии, в которой Гордон обещал не допустить "балканизации" United Kingdom. Признаем, что сегодня термин "балканизация" применяется к ряду "горячих точек" в Африке, Азии, и, естественно, к Кавказу. Представляется, что было бы большой ошибкой анализировать события на Кавказе не с позиций глобально мыслящих, а анализировать их как нечто происходящее в специфическом локусе. Какова оптимальная модель анализа с позиций мыслящих глобально? Ведущий аналитик RAND Corporation генерал Грэм Фуллер выдвинул концепцию, которую можно условно назвать "Балканизация–800". Его концепция основана на своеобразном видении глобального будущего. Данное видение заключается в том, что главным процессом XXI века будет создание 800 новых стран, отколовшихся от больших государств. Представляется, что осмысление практической реализации глобального проекта "Балканизация–800" – это именно то, что необходимо аналитикам, чтобы объективно оценивать происходящее на Кавказе, сравнивая это с аналогичными процессами в других уголках планеты. С.Кургинян отметил существенное: "Есть какой-то такой невроз независимости, невроз самостоятельности у малых народов. И это то, что их погубит, потому что особенно в 21-м веке ничего подобного не будет. Второй невроз – это боязнь сказать об империи. А что, Евросоюз объединяющийся – это не империя? Ну, давайте говорить, что мы строим союз, а не империю". Вот опираясь на данный "невроз" и будет воплощаться в жизнь "балканизация" планеты. Глобальный проект "Балканизация-800" стартовал со дня начала процесса международного признания Косово. Можно написать тысячи заумных статей об исключительном характере признания независимости Косово. Подобные статьи – это всего попытки снять с себя ответственность за запущенный разрушительный процесс. И Россия, признавая независимость Абхазии и Южной Осетии, де-факто поддержала США в рамках глобального проекта "Балканизация-800". Этого не понимает недалекое грузинское руководство. Но и российские власти пытаются по максимуму отдалить неизбежное признание независимости Приднестровья… Основные модераторы "балканизации" Кавказа Какие именно силы могут привести к "балканизации" Кавказа? С.Кургинян выделяет следующих "модераторов" Кавказа: "Две империи: Иран, рвущийся не только к распаду, но и восстановлению, так сказать, на всей фарсистской территории, чему мешает сейчас только его шиитская закодированность, и Туранская система плюс весь халифат, который тоже выстраивается на развалинах национальных государств. Они создают для этого Кавказа гигантское поле реинтеграции в другие системы". А.Князев позиционирует в качестве "модератора" геополитических изменений на Кавказе Россию: "Если признание Курдистана со стороны атлантического сообщества состоится, Россия, а вслед за нею и кавказские государства, в частности Армения, будут обязаны отреагировать на этот факт. Понятно, что разделенные этносы и этносы, обделенные государственностью, как и государства с неустоявшимися институтами, с неустойчивым вектором развития - неисчерпаемый ресурс геополитического проектирования. И для России максимально продуктивными были бы в этом случае - в качестве первого, но не единственного этапа восстановления своего влияния в регионе - создание и реализация собственного проекта по дальнейшей и окончательной фрагментации Грузии". А.Князев обозначил некую альтернативу американскому проекту "независимый Курдистан": "Это обеспечило бы более полноценную буферизацию приграничья для самой России. Геополитика, как и собственно политика, цинична по своей сути. Создание условий для провозглашения независимой Аджарии и признание ее Россией и Арменией стало бы большим дивидендом для исторически неравнодушной к аджарцам Турции и новым стимулом к развитию российско-турецкого сотрудничества. Непризнание Курдистана, но признание новых государств на остатках нынешней Грузии было бы правильно понято и Турцией, и Ираном, и Сирией, да и всеми странами ближневосточного ареала. При условии воссоединения с Арменией армянонаселенных Самцхе-Джавахка-Цалки, Северного Лори, транзитом через Аджарию армянская и иранская стороны получили бы коридор в черноморскую акваторию - с немалым удовлетворением. Самцхе - нынешние территории районных муниципалитетов Адигена, Ахалцхи и Аспиндзы или историческая Ахалцихская провинция, Цалка - территория нынешнего районного муниципалитета Цалки или историческая провинция Трехк, Джавахк - нынешняя территория районных муниципалитетов Ахалкалака и Ниноцминды или историческая армянская провинция Ахалкалак, а также Северный Лори- примыкающая к армянской марз (области) Лори, южная часть грузинского Квемо-Картли, которую даже сами грузины называют "Армянский Борчалу". Есть свои территориальные вопросы к Тбилиси и у Баку... Но это уже детали. Главное: американскому проекту независимого Курдистана должен быть противопоставлен и упреждающе заявлен альтернативный проект сохранения существующих в регионе границ, уже сама его презентация могла бы вызвать определенное торможение многих ирредентистских и сепаратистских процессов в регионе". С.Правосудов отмечает, что управляемый конфликт на Кавказе выгоден США: "Основными потребителем энергоресурсов, идущих по территории Грузии, являются европейские страны и Турция. Создавая напряженность в этом регионе, американцы усиливают свое влияние на Европейский Союз, представители которого в последнее время стали демонстрировать оппозиционность по отношению к своему заокеанскому Большому Брату. Кроме того, США дают понять России, что не будут спокойно смотреть на то, как наша страна укрепляет свои международные позиции". К.Затулин считает: "Что касается Грузии, то здесь сама Грузия своим поведением сняла с нас заботу о ее территориальной целостности. Мы это уже продемонстрировали в Абхазии и Южной Осетии. Значит, по этому пути нам придется идти и дальше. Нам, безусловно, надо общаться и с американцами в попытке с ними договориться, и с Турцией в попытке с ней обозначить сферу своего влияния и какой-то компромисс. У нас может это получиться, а может – нет. Тут не одни мы, на самом деле, обладаем правом решающего слова, они тоже имеют свои позиции и свои возможности. Но нам должно быть ясно, что у нас нет такой цели – вернуть Грузию в границы бывшей Грузинской ССР, мы эту цель уже с себя сняли. Дальше этот процесс распада или полураспада должен продолжаться". Грузия – Израиль Кавказа В конце августа 2008 года в интервью израильской газете "Маарив" президент Грузии М.Саакшавили заявил следующее: "Израиль внес свой небольшой вклад в огромные усилия, предпринятые Грузией, и эти усилия принесли свои плоды, поскольку нам удалось уничтожить 50 русских танков, 19 самолетов и два вертолета. Это бесспорное доказательство эффективности израильской военной помощи. Министр обороны и министр по разрешению конфликтов – евреи, имеющие израильское гражданство, а эти позиции касаются самых чувствительных вопросов будущего нашей страны и её безопасности. Вы можете быть спокойны, так как ваши люди занимают ключевые позиции в грузинском правительстве". Кого популяризовал М.Саакашвили? Министр обороны Грузии Давид Кезерашвили родился 22 сентября 1978 года в Тбилиси. Учась в старших классах средней школы, самостоятельно репатриировался в Израиль и получил израильское гражданство. Учился в школе "Кугель" и проживал в городе Холон. Отец Давида Кезерашвили в интервью израильской газете "Едиот ахронот" сказал, что их семья продолжает поддерживать отношения с Израилем. Он дал понять, что у его сына Давида есть деловые интересы в еврейском государстве. Хотя ничего не было сказано о поставках оружия и обучении грузинских солдат израильскими инструкторами, можно было сделать вывод, что именно "деловые отношения" Давида Кезерашвили с Израилем способствуют тому, что Израиль продает Грузии свою военную технику. С апреля по сентябрь 2001 года, как сообщает сайт mod.gov.ge, Давид Кезерашвили работал старшим инспектором главного управления по пенитенциарным реформам департамента исполнения наказаний министерства юстиции Грузии. 14 сентября 2001 года назначается начальником отдела информационного обеспечения и анализа департамента информации и анализа министерства юстиции Грузии. В 2002–2004 годах работал помощником председателя Тбилисского сакребуло. С 2004 по 2006 год занимал должность начальника финансовой полиции минфина Грузии. С 10 ноября 2006 года - министр обороны Грузии. Продолжает занимать эту должность в новом правительстве после повторной победы Михаила Саакашвили на президентских выборах 5 января 2008 года и формирования нового кабинета. Владеет английским, русским, итальянским языками и ивритом. Как сообщил портал IzRus, по случаю окончания курса подготовки нового подразделения грузинского спецназа, президент Саакашвили объявил: "Подготовленные израильскими специалистами военные станут элитной частью вооруженных сил страны… Мы привезли из Израиля выдающихся военных. Американцы и израильтяне создали новую грузинскую военную школу". Газета "Маарив" отмечает, что за поставками военной техники в Грузию – беспилотников "Гермес-450", автоматов "Тавор", средств ведения электоронной войны и защиты самолетов - стоят братья Мило. Рони, бывший министр и депутат Кнессета, и Шломо, бывший глава концерна "Оборонная промышленность" (ТААС), поставили в Грузию оружия на 200 млн. долларов. Они работали с представителем израильской компании "Эльбит" в Грузии Рафи Алоашвили. Издание также отмечает, что тренировкой грузинского спецназа занималась компания Defensive shield, одним из хозяев которой является 44-летний Галь Гирш, бригадный генерал ЦАХАЛа, ушедший в отставку после Второй ливанской войны в ноябре 2006 года. В ходе конфликта он командовал 91-й дивизией, в которой служили похищенные "Хизбаллой" резервисты. Нанятые им бывшие инструкторы израильского спецназа готовили грузинских солдат. Израиль – системообразующий элемент глобальной конфигурации мировой власти, сложившейся к середине ХХ века по итогам Второй мировой войны. С 1948 года Израиль выполняет функции "геополитического часового", активно влияя на Ближний восток и все нефтеносные мусульманские страны. Представляется, что активная кадровая и военная помощь Израиля направлена на то, чтобы превратить Грузию в Израиль на Кавказе. Именно поэтому, при анализе действий грузинского руководства можно сегодня использовать методики анализа действий руководства Израиля в последнее десятилетие. И многое встанет на свои места. Сравнение двух "геополитических часовых" Для объективизации сведем выявленное в таблицу. АСПЕКТ ИЗРАИЛЬ ГРУЗИЯ Декларируемая цель военных акцийВойна с "международным терроризмом"Воссоединение государственной целостности, борьба с сепаратизмомГеополитический статусРегиональная сверхдержава, единственная страна с ядерным оружием на Ближнем ВостокеГосударство, претендующее на статус региональной сверхдержавыИнформационная поддержкаИзраиль не позиционируется ведущими мировыми СМИ в качестве главного зла в регионеГрузия не позиционируется ведущими мировыми СМИ в качестве главного зла в регионеВиновники "конфликтной" ситуации с позиции западного истеблишментаТеррористы ХАМАС, наносящие одиночные удары по ИзраилюИмперская Россия, провоцирующая "молодую грузинскую демократию"Негласная поддержкаНет осуждения агрессивных действий Израиля по событиям 2006 года на уровне принятия каких-либо международных санкцийНет осуждения агрессивных действий Грузии по событиям августа 2008 года на уровне принятия каких-либо международных санкцийНациональныйСтатус евреев и статус всех остальных граждан Израиля несоизмеримОбщественно-политическая жизнь в стране описывается лозунгом "Грузия для грузин" Скрытая цельПодготовка мира к Большой войне на Ближнем Востоке Подготовка мира к Большой войне на КавказеСкрытый подтекстТребование финансовой и политической поддержки, наглядно проявившееся в конфликте между Обамой и НетаньяхуТребование финансовой и военной поддержки (вхождение Грузии в НАТО)Слабость, как повод к войнеПоражение Израиля в войне 2006 года поставила вопрос о геополитической целесообразности сохранения государства ИзраильПоражение Грузии в войне 2008 года поставила вопрос о геополитической целесообразности сохранения государства Грузия уже в "урезанном виде"Латентное правоПраво демократических стран наносить военные удары по недемократическимПраво демократических стран наносить военные удары по непризнанным государствам О корысти грузин писал В.Третьяков: "Грузины подряд свергают третьего президента. С каждым предыдущим, как и с пока еще ныне действующим, они связывали громадные надежды. Особенно в том смысле, что из-под власти агрессивной России эти президенты Грузию выведут, а бескорыстная помощь благородных США будет нарастать. Из-под власти действительно вышли. Помощь, безусловно, нарастает. А счастья всё нет и нет" (06.11.2007). Национальный вопрос жестко решен в Грузии в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века. А.Уткин отметил: "Ситуация эта развивается уже на протяжении полутора десятков лет и началась тогда, когда Гамсахурдиа объявил "Грузию для грузин", не оставив в ней места для других национальностей. А ведь кроме, собственно, грузин в стране проживают азербайджанцы, армяне, русские, осетины, греки, абхазы, курды, евреи, ассирийцы, украинцы, кистинцы, немцы, поляки, болгары. И это при населении около 4 млн. 700 тысяч человек. Причем удельный вес этих народов порой достаточно большой". Напомним, что в сентябре 1989 года, выступая на митинге в селе Эредви, Звиад Гамсахурдиа заявил о том, что "осетинский народ – это мусор", который необходимо "вымести метлой через Рокский тоннель". С того времени мало что изменилось. Более того, комплиментарная самоидентификация грузин – "князья Кавказа" – это вызов для всех народов Кавказа, которым, как написал один Web Doe, уготована "роль палестинцев Газы". Между дежавю и волеизъявлением грузинского народа Напомним наиболее важное. В.Третьяков писал за год до военного конфликта: "Что делать с Саакашвили. Этот вопрос стоит перед Россией. И теперь - со всей остротой. Ибо отныне совершенно очевидно: это хоть и мелкий по приёмам, но крупный по масштабам провокатор, причём, очевидно, неадекватный во всех смыслах этого слова. Он в буквальном смысле слова способен на всё, а прямо и конкретно говоря - он способен поджечь войну любой силы на Кавказе. И стремится к этому, и будет к этому стремиться, и пойдет на это, контролируемый своими хозяевами или выйдя из-под их контроля, ибо через насилие над собственным народом он уже переступил - пути назад ему нет. Этот человек во главе государства опасен для мира, для мира на Кавказе, для соседних стран и территорий" (08.11.2007). Предположение Третьякова оправдалось. Указ президента Грузии М.Саакашвили от 7 августа 2008 года гласит: "Оперативной группировке осуществить операцию, уничтожить силы противника точечными ударами, обеспечить безопасность мирного населения, разгромить в течение 72 часов противника и установить юрисдикцию Грузии". Сегодня мы должны признать, что российские власти не обозначили пределы сотрудничества с НАТО. Ни один из российских лидеров не заявил, что в случае очередной агрессии Грузии против Южной Осетии и Абхазии Россия выйдет из "партнерства во имя мира" и закроет свое пространство для транспортировки грузов НАТО в Афганистан. Таким образом, можно констатировать, что непризнание Россией Абхазии и Южной Осетии привело к первой грузинской агрессии, а наличие корректных договоренностей с НАТО провоцирует очередной кровавый конфликт. Моделирование второй агрессии Грузии против Южной Осетии приводит к ряду грустных выводов. Россия не может, по определению, повторить то, что она воплотила в реальность в августе 2008 года. Ей придется идти до конца, иначе возникнет дежавю, способное потрясти основы российского государства. Сегодня вопрос стоит не просто о взятии Тбилиси и суде над Саакшвили, если его не пристрелит его собственная охрана, как это было с Гамсахурдиа, а об организации общественно-политической жизни на территории Грузии "после Саакашвили" (Вся новейшая история Грузии – это история умертвий). Оптимальный вариант для России – это налаживание жизни в отдельных районах Грузии, начиная с Аджарии, путем возвращения Аслана Абашидзе и оказания поддержки местным пророссийским лидерам. И максимальное затягивание выборов нового президента Грузии путем начала конституционной реформы. В начале, после низложения Саакашвили, избрать глав отдельных частей Грузии, а контроль над Тбилиси возложить на временную администрацию. Не надо искать Карзая для Грузии. Причем, во главе временной администрации должен стоять абсолютно безвестный политик, но за его спиной – непубличный Игорь Гиоргадзе. Затем начать конституционную реформу, заложив в Конституцию Грузии федеральный принцип и безвластный статус президента. Если процесс конституционного самоопределения Грузии затянется на десятилетия, то в этом нет ничего страшного. Опыт объединенной Европы демонстрирует, что ратификация Конституции – это процесс длительный, и можно долгие годы жить по какому-нибудь "кутаисскому договору". 30-40 лет вполне достаточно для того, чтобы все части Грузии добровольно, вслед за Абхазией и Южной Осетией вошли в состав новой России. Сегодня на постсоветском пространстве нарастает тревога. Все большей популярностью пользуются различные предсказания и пророчества. На Интернет-ресурсе "Стояние за истину" приведено следующее: "Как видел будущее архимандрит Гавриил, который почил в 1995 году, Царство ему Небесное. О его последнем видении рассказал его келейник: "Батюшка всегда был жизнерадостный. Никогда не видел его грустным, никогда тем более слез не было. Только радость. И вот в один прекрасный день прихожу, а он весь в слезах. Я спрашиваю: „Что случилось?“ Он не хотел мне сначала говорить, но потом рассказал. Ему было видение. „Видел, – рассказывает батюшка Гавриил, – Тбилиси весь сожженный. Все в дымящих углях. И вороны летают“. Вот оно – будущее… Господи, прости…" Автор: Олег Маслов