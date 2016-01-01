Российские заблуждения Американцы никогда не соблюдали ни одной договоренности с Москвой, а подобным образом поступят и с данным "Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений", согласуемым ныне между президентом России Дмитрием Медведевым и президентом США Бараком Обамой. История американских обманов относительно уменьшения, ограничения, размещения... наступательного атомного вооружения, равно как и сокращения обычных вооруженных сил довольно-таки длинная. И во времена жесточайшей холодной войны подписывались отдельные договора, но ни один из них США не соблюдали до конца. Всегда в конце концов оказывалось, что русских обманули, и что американская политика в отношении России по сути так никогда и не изменилась. Не говоря уж о том, каким образом западом обманут последний президент СССР Горбачев, втянутый в западню "модернизации и демократизации" СССР, для последующего его раздробления. Какую только помощь запад не сулил СССР за уход из Восточной Германии и предоставление возможности немцам воссоединиться и сегодня доминировать в ЕС. Вся эта обещанная помощь вкупе с деньгами кончилась ничем, но зато одна империя (СССР) оказалась раздробленной, а вместо предоставления помощи - основательно ограбленной. Несмотря на твердое обещание, что НАТО не станет расширяться на бывшие республики СССР, сегодня НАТО добралась до границ России, и еще осталось включить в НАТО Украину, Белоруссию и Грузию, чтобы полностью окружить Россию. Поэтому считаю, что Обама данное соглашение затеял лишь для симуляции улучшения отношений с русскими, а за этим скрывается стремление выиграть время, чтобы США вышли из финансово-экономического кризиса, в котором оказались. Согласно прогнозам американских специалистов и стратегическим планам, в случае достижения договоренности с Китаем, США за два года смогут выйти из кризиса. Так по крайней мере думают американцы. Тем временем необходимо "купить" 2010 и 2011 годы, допуская как можно меньше потрясений, в особенности в хозяйственно-финансовом плане, на нефтяном и энергетическом рынках, в связи с войной в Афганистане, и подавляя Иран, а в этом им весьма нужны русские как союзники. США необходима передышка для консолидации, чтобы с новой силой двинуться на каспийский регион богатый нефтью - а его невозможно было бы завоевывать не будь СССР разрушен. Поэтому роль Обамы весьма щекотливая - путем сообщения о прекращении строительства ракетного щита в Европе это дело лишь отсрочить и практически обмануть русских: отношения с Америкой, мол, улучшаются, и новой холодной войны с Россией так и не будет. Вторая задача Обамы - приостановить дальнейшее расширение НАТО на Украину и Грузию, чтобы Москву и на практике убедить в прекращении экспансионистской политики США и дальнейшего окружения России. В течение этих двух лет в деле внутренней дестабилизации России предстоит осуществить изощренный план и забить клин розни между Путиным и Медведевым. Это следует осуществлять мелкими шагами - фаворизируя Медведева и делая ему "уступки", для того чтобы в российской общественности представить его более эффективным и оперативным в коммуникациях с ведущими лидерами мира. Т.е. государственным мужем лучше Путина. Как только данная рознь на линии Медведев - Путин сработает, тогда к 2012 году все готово к нападению на Россию как изнутри, так и извне. Этот год является подходящим, так как в апреле 2012 года в России пройдут президентские выборы, так что политические силы будут заняты предвыборными кампаниями. Вдобавок, если это будет предвыборной гонкой между Медведевым и Путиным, то российская общественность может оказаться разделенной, что создаст благоприятную почву для деятельности иностранных спецслужб, наподобие того, что сегодня происходит в Иране, вопреки убедительной победе Ахмединежада на выборах. Уже муссируются слухи о всемирном катаклизме в 2012 году, якобы из-за удара метеора, но местами упоминается и возможность крупных конфликтов, мировой войны... Важно, чтобы нечто подобное вошло гражданам в уши, а произойдет ли в 2012 году удар метеора в нашу планету, или же этим "метеором" станут крупные потрясения в России - еще не время оглашать. Время для подобного оглашения всемирными глобальными СМИ будет весьма точно подобрано - тогда, когда данный возможный раскол между Медведевым и Путиным станет заметным, а чтобы было так, постараются те же глобальные СМИ - создавая среди русских климат раздора и напряженности. Подобную хорошо отработанную тактику дестабилизации государства мы уже не раз видели - а обрушить государство легче всего путем внесения раскола в его руководство. Я вовсе не противник ограничения наступательных атомных или обычных вооружений, и вообще уменьшения угрозы и применения силы, но подобные договоренности никогда до сих пор не приводили к укреплению безопасности в мире, равно как и к прекращению многих искусственно спровоцированных войн. Тому не бывать пока не "рухнут" США как доминирующая военная держава Мира. США с самого завершения Второй мировой войны терроризируют планету вызывая войны, свергая правителей и режимы, приводя к власти иные (еще хуже), зато соответствующие их требованиям, "кооперативные", чтобы не сказать послушные им режимы. Это делается под видом защиты прав человека, "демократизации" отдельных стран, или в последнее время - под видом борьбы против терроризма. За всеми этими оправдательными фразами налицо лишь грабительские интересы США, т.е. точнее говоря, определенной группы лиц, выставивших Президента США лишь в качестве ширмы, ими же и назначенного для того, чтобы государственные силовые ресурсы поставить на службу собственных грабительских аппетитов. Сырьевые ресурсы мира резко сократились, в особенности в области энергии. Остались лишь Россия да Африка, имеющие данные природные богатства. Аппетиты американской грабительской элиты не уменьшились, и не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы прийти к выводу о том, что настала очередь захвата российских богатств. Поэтому нужно было разрушить СССР, поэтому НАТО продолжает расширяться и располагаться на российских границах. Поэтому маленькая 4,5-миллионная Грузия стала настолько важной страной, что США и их европейские "союзники" ожесточенно борются за ее "демократизацию"... Суть-то в чем? Только через Грузию могут проходить нефтяные и газовые трубопроводы из стран Каспийского региона в обход российской территории, так что Грузии необходимо оказать помощь якобы в демократизации - в переводе: Грузия должна стать подконтрольной США, для обеспечения эксплуатации залежей нефти и газа в новоявленных государствах бывшего СССР. И Афганистан является не экспортером терроризма, как американцы утверждают, а единственным путем нефтяных и газовых трубопроводов из стран, расположенных восточнее Каспия. В этом-то и вся суть политики США и ведущих стран ЕС: грабеж любой ценой. Несомненно, все вышеуказанное мною известно и Москве, но почему же на все это Россия не реагирует адекватно, а бредит улучшением отношений с США? Чего же такого у России нет, а у США есть, чтобы ей нуждаться в хороших отношениях с Америкой для того, чтобы заполучить либо купить то, чего у нее нет? Американских куриных окорочков, продуктов питания, нефти, минерального сырья, одежды... или американской современной технологии, которую ей все равно не продадут. Если же, вследствие алчности, грабительской философии жизни, выработанного образа мыслей и действий, США не могут измениться, пусть даже Обаме того и захочется, чего же такого тогда русские "строят" и что за хорошие отношения ожидают? Обама, впрочем как и все президенты США, будет делать то, чего от него требует та алчная, воинствующая часть крупного капитала, которая и является зачинщиком войн, грабежей и тому подобного - президент лишь реализует это. Обаму и привели к власти для того, чтобы сохранить политическое первенство Вашингтона в Мире, и впредь оставаться неприкосновенной военной державой, чтобы грабеж можно было продолжать. Если это ему не удастся, его сместят, а то и убьют, если воспротивится целям крупного капитала. Как же тогда с подобным государством и президентом, и при таких заданных целях, наладить хорошие отношения? Заблуждение чистой воды, либо обоюдное блефование чтобы выиграть время. России необходимо время, чтобы окрепнуть, перестроить и подтянуть свои ряды, но этого времени нет - его и не будет. От подобной передышки несомненно более выигрывают США, ибо финансово-экономический кризис в значительной степени уже переливается на Россию; к тому же, российские базы не пододвигаются к Америке, в то время как НАТО уже подступила к границам России. Важнейшая часть политики, конечно же, не выставляется напоказ, но и в политике иногда приходится повысить голос, всякое высказать, или пригрозить ботинком в самой штаб-квартире Объединенных наций. Русские наверняка многое помнят, надеюсь, в том числе и "Господина Нет". И Господина и Нет (Андрей Андреевич Громыко) я не без причины написал с прописной буквой - чтобы напомнить, что и это являлось политикой, причем весьма успешной и плодотворной. Попросту я не люблю людей, которые заикаются или их не слышно когда говорят, тем более если они представляют такое могущественное государство как Россия. Я не поборник действий в белых перчатках, их ведь тоже иногда приходится снимать, хотя бы для того, чтобы кому-то "бросить в лицо". Чересчур много высокомерия, нахальства и даже форменного бесчинства всплыло в последних лет двадцать, чтобы дела все еще можно было решать в белых перчатках. Вовсе не преследуя цель чем-либо уязвить братский, славянский, русский народ, по мне все это очень напоминает детскую песенку "Волк и овца" нашего великого литератора Любивое Ршумовича, так что приведу ее, благо она короткая: По мне - уж что-то так давно не поделили волк с овцой Взглянув лишь только на нее волк тут же лезет на рожон Овца же видя те глаза ни вяк ни прыг ни ... не смогла Не защищается овца из волка сделав храбреца Тех отношений не понять откуда же им враждовать. Мне действительно "тех отношений не понять", зато знаю "откуда же им враждовать". Философия жизни развитых стран запада вот уже несколько столетий зиждется на грабеже остальной части Мира. Их богатства и уровень жизни являются прямыми плодами этого грабежа. Безотносительно того, осуществляется ли он посредством финансово-монетных потоков, посредством закупок или прямого захвата дешевого сырья и энергоносителей, вплоть до самой эксплуатации людей как рабочей силы. Запасы сырья и энергоносителей на планете резко сократились, так что западным грабителям уж очень захотелось российских богатств. Это для них является императивом, дискуссии подлежат только способы - какой именно техникой захвата...? Похоже, Россия - единственная страна на планете, имеющая все, абсолютно все. Собственную энергию, полезные ископаемые, земельные угодья достаточные чтобы прокормить полпланеты. Она занимает первое место в мире по запасам питьевой воды, имеет необозримые лесные угодья и, чтобы дальше не перечислять - имеет все для того, чтобы ни перед кем не склонять голову. Имеет образованный и храбрый народ, армию и вооружение, так что вряд ли кто-то отважится нанести удар на нее. Но, несмотря на все это, России постоянно приходится защищаться, оправдываться перед кем-то и за что-то. То ли потому, что на нашей планете слишком много "волков", и всегда кому-то из своры хочется двинуться в свой Drang nach Osten, то ли потому, что русским никак не выбраться из своего оборонительного образа мыслей. Они вспомнят о возможности наступательных действий лишь тогда, когда кто-то вплоть до Москвы доберется, так как всю Россию трудно разгромить, откуда бы ни начинать. Но даже если все это знать, к тому же - я и не высказал никакую капитальную новость - тогда всплывает указанное "тех отношений не понять", и что за "хорошие отношения" они намерены с грабителями наладить. Что же я на деле не понимаю? Во-первых, не понимаю каким образом и когда "волк" и "овца" наладят "хорошие отношения" - никогда, если только волка не посадить на крепкую цепь или в клетку. Не понимаю, почему Россия продолжает продавать нефть и газ за доллары и евро, которые свелись к обычным фантикам, ведь западные типографии их безудержно печатают, чтобы сгладить свои колоссальные бюджетные дефициты, санировать прогоревшие банки, и этими ложными деньгами закупать реальные ценности в колонизованных странах бывшего социалистического лагеря. Почему же данные энергоносители и стратегическое сырье не продаются за Рубли, если Россия имеет завидный ежегодный профицит в торговле с Миром. Если имеет достойные валютные резервы, о которых США и многие развитые страны запада могут лишь мечтать. Почему позволяет разрушать торговлей в долларах и евро ее собственную экономику, и сваливать на нее часть финансового кризиса, вызванного биржевыми спекуляциями именно тех, кто и печатает данные мнимые доллары и евро. Умеет ли Россия ответить господам из ЕС: Да, мы вас энергоносителями политически шантажируем, как и вы нас шантажировали кредитами, когда Россия была на коленях. Если не хотите данный "шантажный" российский газ, закупайте его у других - мы лишь продаем товар, а покупателю решать хочет ли его купить. Не понимаю, почему Россия приобретает государственные облигации США, страны с катастрофическим бюджетным дефицитом, тем самым помогая США и впредь терроризировать Мир, военным путем разрушать маленькие страны, и расширять НАТО к российским границам... Еще многие вопросы можно публично задать, хотя мне уже вполне ясны ответы и на уже заданные. Понимаю, что России не хотелось бы новых обострений, новой холодной войны, и менее всего - воевать. Подобная война великанов, пусть даже начавшись обычными вооружениями, неминуемо закончится атомной - где пощады и остальным не будет. Но на основании имеющегося у меня опыта смею утверждать, что российский расчет на постоянные уступки и попустительство к агрессивным вторжениям США является абсолютно ошибочным. Мы, сербы, очень дорого заплатили за данную "философию" уклонения от решительного противодействия. И Милошевич закрывал глаза когда Словения отделялась. Он жмурился когда Хорватия при помощи запада отламывала кусок за куском Республики Сербской Краины, чтобы напоследок принять решение уступить все эти сербские территории Хорватии, для того, чтобы США, Германия и остальные западные "волки насытились". Но, "волки" вскоре снова проголодались, и настала очередь новых уступок в Боснии и Герцеговине. Милошевич думал, что это конец прожорливости, но не тут-то было - конец не пришел даже тогда, когда и его самого "сожрали". Ситуация не изменилась даже тогда, когда западом установлено свое марионеточное руководство в Сербии - всегда требовалось еще. Им установленные "демократы" вот уже 10 лет послушно поддакивают ему и заискивают перед ним, всю экономику ему продали (подарили), но он, вопреки всему этому преданному, послушному коленопреклонению и клянченью, присвоил наше Косово и Метохию. Сегодня бы ему хотелось Воеводины, а завтра..? Вот таким был этот глубоко ошибочный расчет на "избежание конфликта и постоянные попытки улучшить отношения". Эту невозможную миссию "хороших отношений между волком и овцой" и Россия повторяет - возможно, в более мягком варианте, но с довольно-таки схожими итогами. Если Россия из нашего, а также и собственного опыта не поняла, что "волк" не может раз и навсегда насытиться - тогда ей придется за такое запоздалое осознание дорого заплатить. Хотя бы предводителя своры западных волков необходимо как можно скорее посадить в клетку, для достижения естественного равновесия планетного существования. Русским придется это сделать, если хотят и сами выжить, и остальной части Мира обеспечить возможность жить так как хочет и может. В соответствии с собственными культурными традициями, трудовыми навыками, экономическим и природным потенциалом... Кого же Россия пригласит в облаву на взбесившегося волка, не мне комментировать - или хотя бы не в данном тексте. Автор: