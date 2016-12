Балтийско-черноморская зачистка Тот, кто регулярно следит за ведущей мировой внешнеполитической периодикой, не мог не обратить внимания на эссе известного американского эксперта и, что особенно важно, старшего научного сотрудника влиятельного Совета по международным отношениям Чарльза Купчана, вышедшее в свежем номере "Foreign Affairs" с красноречивым заголовком: "Why Russia Should Join the Atlantic Alliance". Автор призывает к сотрудничеству и взаимным уступкам в отношениях с Россией, а также призывает к присоединению России к НАТО следующим образом: Альянс во время своего очередного ноябрьского саммита должен ясно и публично заявить, что хотел бы видеть Россию в своих рядах. Показательно, что в то же время в московском журнале "Россия в глобальной политике" (который, кстати, издается не без участия упомянутого выше американского "Foreign Affairs") в статье с заголовком "Россия, НАТО и новая архитектура безопасности" глава комитета Госдумы РФ по международным делам Константин Косачев также в ответ "разлиберальничался" на счет Альянса. Времена меняются, а вместе с ними кардинально меняется геополитическая конъюнктура. В марте 1992 года тогдашний президент Польши Лех Валенса во время своего визита в Германию предложил идею создания на просторах балто-черноморской дуги союза НАТО-бис, фактически, антироссийского. Сейчас, похоже, идет формирование союза условно "НАТО-рус", в сущности, антикитайского с Россией в главной роли. Надо отдать должное полякам - они все осознали и не стали "гоношиться" и поспешили "выстроиться" в новый геополитический "тренд". Это наглядно продемонстрировала Варшава во время недавнего заседания министров иностранных дел стран-членов Веймарского треугольника (Германия-Франция-Польша) в Париже. Кстати, показательно, что Россия во время этой встречи во французской столице впервые участвовала в дискуссиях совместно с членами треугольника. Полонез Качиньского "Трансформация" Польши здесь очень показательна. Напомню, вначале 1990-тых Польша активно поддерживала право стран Восточной Европы и Южного Кавказа на "самоопределение", а также традиционно "махала саблей" в сторону России. Применительно к Украине данную позицию четко выразил весной 2005 года влиятельный депутат Европарламента Марек Сивец в "Gazeta Wyborcza": "В интересах Польши, которая всегда будет испытывать угрозу со стороны российского империализма, необходимо существование Украины в качестве буфера между Польшей и Россией". Однако с приходом в Белый дом Барака Обамы мировая геополитическая мода поменялась коренным образом. Польша начала понимать, что может оказаться на периферии "большой евразийской игры". В результате, в Польше разгорелся нешуточный спор о содержании восточной политики между "европеистами" премьер-министра Дональда Туска и "традиционалистами" президента Леха Качиньского. Его начали чуть меньше года назад два знаковых деятеля правящей ныне в Польше "Гражданской платформы" - член Программного совета партии Бартломей Сенкевич в еженедельнике "Tygodnik Powszechny" и министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в "Gazeta Wyborcza". Победили "тусковцы", по мнению которых условием укрепления восточной политики Польши является координация внешнеполитической деятельности со "староевропейскими" государствами-лидерами и нормализация отношений с Россией. Польское правительство с некоторых пор воздерживается от шагов, которые могли бы вызвать непонимание Кремля. Так, например, премьер-министр Польши Дональд Туск публично дистанцировался от нашумевшей миссии польского президента Леха Качиньского в Тбилиси 12 августа 2008 года. Гибель польского президента и его единомышленников в авиакатастрофе под Катынью с геополитической точки зрения является глубоко символичной. Под Смоленском погибли, в сущности, последние "рыцари" Балто-черноморской дуги. Кандидат в президенты Ярослав Качиньский, судя по всему, "донкихотством" заниматься не станет и пойдет на "коллаборацию" с новым евразийскими тенденциями. По крайней мере, это следует из его предвыборной программы. Что уж говорить о "тусковце" Комаровском. В сущности, России в балто-черноморском регионе осталось разобраться только с белорусскими геополитическими "партизанами".Белорусские геополитические "партизаны" Нынешний российско-белорусский газовый спор - это типичный пример геополитической "зачистки" тех, кто еще не понял, кто сейчас главный оператор евразийского пространства. Москва провела операцию по принуждению к Таможенному союзу перед июльским саммитом в Астане. И хотя официальная белорусская пресса "бравирует" на счет того, что московскую газовую операцию вряд ли можно считать успешной, даже самые заядлые оптимисты в Минске понимают, что вопрос "форматирования" Белоруссии - это лишь вопрос времени. И венесуэльского лидера Уго Чавеса явно недостаточно для оказания эффективного сопротивления. Впрочем, как и "шантажа" двумя российскими военными базами, находящимися под Барановичами и в Вилейке, за расположение которых, по словам Лукашенко, Россия не платит. А вообще белорусского президента по-человечески жаль. Он никак не может понять, что напрасно искать Достоевского в "газпромовских" глазах. "Православный атеист" Лукашенко - этот типичный посполитый византиец - до сих пор наивно думает, что в Белокаменной сидят такие же "братья-византийцы", которых можно усовестить. Фатальная ошибка, Александр Григорьевич! Есть реальная опасность формирования жесткой военно-сырьевой евразийской империи, причудливо сочетающей в себе идеи Гоббса и Тамерлана (впрочем, в эпоху постмодерна возможно всякое!). Это, кстати, недавно поняли другие византийцы - болгарские "братушки". Они также имеют шанс быть "по-братски" наказанными - глава "Газпрома" Алексей Миллер недавно обсудил с министром экономики Румынии Адрианом Видяну возможность строительства именно в Румынии, а не в Болгарии, транзитного газопровода и хранилища газа для "Южного потока". Однако, это отдельная тема. Дуги и Дугин С развалом "великого и могучего" с начала 1990-тых годов на территории между Балтикой и Черным морем преобладали два геополитических тренда. На протяжении последних 20 лет идеологическая машина победителей в "холодной войне" по кирпичикам восстанавливала от Балтики до Черного моря идею Великой Сарматии, а также идею gente Ruthenus natio Polonae, то есть идею договорного вхождения в состав Речи Посполитой. Все - от совместных проектов Балто-черноморской дуги и до знаменитого гоффмановского фильма "Огнем и мечем" - делалось для того, чтобы поменять "карту стереотипов" украинца с "казацкой", где "главный враг - это лях", на "посполитую" с ее романтическим мифом о всеобщей толерантности между поляками, литовцами, белорусами и украинцами в пределах "Великой Сарматии". Однако в новом тысячелетии геополитическая конъюнктура начала кардинально меняться. Идеи Дугина сотоварищи начали обретать реальные очертания, и сейчас "евразийский каток" методично "форматирует" постсоветское пространство. Интересно, понимает ли наша номенклатурная "элита" всю серьезность нынешнего внешнеполитического вызова. Осознает ли, что легко отделаться, "перекрасившись" в сине-желтый цвет как в 1991-м, или в оранжевый как в 2004-м, с нынешней постмодернистской "Россией Ксеркса", как показывает лукашенковский опыт, не удастся. Для того чтобы успешно "седлать" нынешние геополитические волны (а турецкий опыт показывает, что это возможно) нужно кардинально менять принципы формирования кадровой политики. Однако, и это тема отдельного и очень серьезного разговора. Автор: Виталий Билан