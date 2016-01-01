Июньская "жара" от Дмитрия Медведева Июнь начался с непривычной для российского климата жары, причем ее можно было наблюдать не только на столбиках термометров, но и в политической жизни. По крайней мере, первое лицо государства несколько раз дало «жару»… Первый случай неадекватности связан с введением санкций против Ирана. Россия решила поддержать дряхлеющего глиняного колосса в лице США и проголосовать в ООН против своего стратегического союзника и соседа – Исламской Республики Иран. Несмотря на заключенные договора и значительные преференции для России от участия вместе с Ираном в различных проектах – от военно-технического и энергетического сотрудничества до международной торговли и транспортных магистралей (о важности создания коридора «Север-Юг» совсем недавно говорил премьер-министр РФ Владимир Путин ) получилось так, что Россия прокинула своего партнера, продемонстрировав всему миру, что не может сдерживать свое слово. Надо было ракетные комплексы поставить, а потом уже под санкциями подписываться – это было бы хотя бы честным жестом. Учитывая сдачу Сербии в предыдущие годы, эта неадекватная выходка вошла как еще один негатив России в копилку мировой истории. Другим «косяком» стало подписание 17 июня приказа о награждении бывшего президента и бывшего премьер-министра Литвы Альгирдаса Бразаускаса орденом почета. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Президента награда была присуждена за большой вклад в укрепление сотрудничества и добрососедских связей между Россией и Литвой. Этот вклад, по-видимому, по мнению Медведева заключается в том, что в июне 2005 года премьер-министр Литвы Альгирдас Бразаускас в интервью национальному радио заявил, что Россия должна возместить Литве ущерб, нанесенный "советской оккупацией". И не только Литва. Бразаускас призвал и другие страны бывшего Восточного блока предъявить подобные претензии к России – упоминались все государства Прибалтики, Польша и Венгрия. Эта «групповуха» по мнению экс-премьера нужна была для того, чтобы эти вопросы решались "цивилизованно", с участием международных организаций. Следуя логике вещей, в будущем от Медведева следует ожидать награждение такими же почетными орденами Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили , а потом и чеченских сепаратистов, укрывающихся в других странах – за укрепление демократии, свободы слова и прав человека. На следующий день произошло очередное знаковое событие. 18 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Дмитрий Медведев заявил о сокращении стратегических предприятий. СМИ процитировали президента: "я сокращаю перечень стратегических предприятий в пять раз. Число стратегических акционерных обществ уменьшается с 208 до 41, федеральных унитарных предприятий - с 230 до 159. Такой указ мною сегодня подписан". Вот такая модернизация. Дмитрий Анатольевич, похоже, надеется на частный бизнес, сказав, что «сколько бы госкомпаний у нас не было, модернизация будет проведена, прежде всего, силами частного бизнеса, но и только при наличии конкуренции. А роль государства - создавать для российских и иностранных предпринимателей благоприятный деловой климат, а также честную конкурентную среду". Только чей это будет капитал и каким образом будут покупаться предприятия – по ельцинско-либеральному типу (за копейки определенным лицам) или посредством тендера с участием незаинтересованных наблюдателей, Президент пока не дал ответа. Видимо, этим будут заниматься его помощники типа Чубайса, Кудрина и Дворковича . Что же, посмотрим кто урвет кусок этого пирога. Наконец, поездка в США охарактеризовала Медведева как сторонника внедрения американских технологий и товаров – летать будем на Боингах, вместо того, чтобы свой авиапром развивать (и это модернизация?), ножки буша снова появятся на российских прилавках и в Сколково что-то прикольное по типу Калифорнийской силиконовой долины построим (а теперь возьмите и сравните экономические показатели – сколько % ВВП дает силиконовая долина США? – показатель будет не очень впечатляющий). Ну и, «учитывая давние русские традиции», Президент Российской Федерации по-простецкому зашел перекусить в Макдональдс за счет своего коллеги из Белого дома. Весьма по-демократически получилось. Но как-то не по-русски, и народ это почувствовал. Кстати, кушали ли, например, Саркози или Тони Блэр в дешевой американской забегаловке, когда по делам прилетали в Вашингтон? Не припоминается. Видимо что-то удерживает их от такого жеста. Чувство ли собственного достоинства или принадлежность к иной стратегической культуре и традициям, может быть, мы узнаем позже, когда постмодерн начнет трясти еще сильнее и у сильных мира сего журналисты будут брать более развязные интервью. Про остальное умолчу, этого уже хватит для оценки того "курса на модернизацию", которым мы идем. Кстати, надеюсь все помнят обращение Президента Медведева к Федеральному Собранию в 2009 г. – там было и про три атомных субмарины, тридцать баллистических ракет, пять «Искандеров» и про многое другое, что должно быть сделано в этом 2010 г. Что уже сделано - можете подсчитать сами и сделать соответствующие выводы. А это ведь действительно кропотливый и тяжелый труд русских людей, экономика и модернизация, рабочие места, гордость за свою страну. И эта великая страна ждет от Вас, Дмитрий Анатольевич, примерно вот таких решений (не только военного характера – ту же курятину мы и у себя выращивать можем), а не плясок под дождем на Селигере с «креативной» молодежью. …Синоптики обещали, что жара будет еще долго. Автор: Леонид Савин , Главный редактор Геополитика.Ру