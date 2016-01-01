Я и моя страна: Российское политическое чудо

Смысл. Правильный политический журнал
 
20:29 — Самое северное государство Латинской Америки
Статистика, недавно обнародованная в Соединенных Штатах, свидетельствует о том, что за год (с середины 2010 до середины 2011 гг) детей самых разных [...]
14:51 — Пиратство - дорогое удовольствие для мировой экономики
В прошлом году ущерб экономической системы во всем мире от действий пиратов составил около 7 миллиардов долларов. Об этом в своем докладе сообщили [...]
13:30 — Первый тур выборов французского президента позади
Во Франции завершился первый этап президентских выборов. Об этом сообщили французские издания. Во Франции завершился первый этап президентских [...]
19:30 — Общественность вздохнула с облегчением
Самый молодой президент за всю историю Германии добровольно ушел в отставку, объясняя свое решение тем, что «не оправдал ожидание своего народа». [...]
19:16 — В Японии температура упала до рекордно низких показателей
Жители 38 населенных пунктов страдают от непривычных для этих мест морозов. Более 50 человек погибли в различных происшествиях, имеющих отношения к [...]
11:49 — Франция принимает решение
20 января было остановлено участие Франции в военных действиях, которые происходят сейчас в Афганистане. Как сообщают западные СМИ, Николя Саркози [...]
14:50 — Офисная мебель и шкафы: статистика по потребительским расходам россиян
Аналитическое агентство «Экспресс-Обзор» провело исследование интенсивности потребительского спроса на офисную мебель и шкафы в различных российских [...]
13:33 — ВТО - это путь в кровавую революцию.
Только собрался раскрыть тему: ВТО это путь в кровавую революцию, но это славно и с замечательным примером сделали без меня. Тезис полностью раскрыт. [...]
12:40 — Встреча «друзей-диктаторов»
«Для полной картины не хватало только Владимира Путина», - с сарказмом отмечают западные СМИ, комментируя недавние визиты в Венесуэлу иранского [...]
11:50 — Критика «Консервативных друзей России» необоснованна и неконструктивна
Известно, что Россию с ее «многочисленными нарушениями прав человека», авторитарным правителем у руля и претензиями на сверхдержавность в западной [...]
17:35 — Хочет ли Ющенко войны с Россией
Если хочет, то что можно этому противопоставить?   УКРАИНИЗАЦИЯ В ТУПИКЕ   Предупреждение МИД Украины российскому послу Виктору Черномырдину [...]
10:55 — Отношения осложняются
Власти Германии настаивают на том, чтобы санкции, касающиеся Сирии, стали гораздо более жесткими. Об этом заявляет один из представителей [...]
20:13 — Имидж России под угрозой
Имидж государства играет значительную роль не только в международных отношениях, но и сильно отражается на обстановке внутри страны. Ведь ее [...]
14:22 — Объединяющий фактор
Антипутинская оппозиция после президентских выборов не так сильна, как после выборов парламентских, однако все еще весьма сильна, отмечают западные [...]
16:31 — Соединенные Штаты готовы принять законопроект «специально для России»
Речь идет о специальном законе, который смог бы запретить конфискацию произведений искусства, путешествующих за границу. Поводом стало категорическое [...]
18:49 — Если Бут – отрицательный персонаж, то что можно сказать о государствах, торгующих оружием легально?
Этим вопросом задается обозреватель американского издания The New York Times. Этим вопросом задается обозреватель американского издания The New York [...]
17:15 — Теорема Владимира ПУТИНА Ч-4
Сразу читайте четвертую часть. Третья часть - незачот: сыровато, много эмоций, очепяток, мало аналитики, темы выбраны неверно и вообще большой [...]
14:29 — Немецкие АЭС замерли, но не остановились
Больше года прошло со времени катастрофы на японской атомной станции Фукусима. Трагедия, постигшая Японию, заставила задуматься весь мир, однако [...]
12:56 — Процесс над женой Бо Силая в КНР: ни свидетелей, ни доказательств
Европейская пресса сомневается относительно того, что процесс, приговор суда и условная казнь Гу Кайлай имеют под собой основания. «Это больше похоже [...]
15:49 — Генерал Ахмад Шафик имеет реальные шансы на победу
Известие о решении конституционного суда Египта распустить парламент шокировало многих. Одни (например, радикальные исламисты и исламисты умеренные [...]

Я и моя страна: Российское политическое чудо

Британские журналисты ввели в оборот выражение «экономическое чудо», потому что были поражены ростом немецкой экономики в послевоенные годы. Побежденная Германия в 1950-е гг. развивалась в два раза быстрее победителей и один за другим отнимала рынки у бывшей империи. Стремление общества восстановить страну, готовность работать по многу часов за небольшие деньги, помощь США (которую не стоит переоценивать — Германия выплачивала репарации), освобождение курса валюты, максимальное использование всех конкурентных преимуществ на рынках — рецепт, который чуть позже адаптировала для себя Япония. Вдохновляясь тем же примером, Сингапур, Южная Корея, а позже и Китай выработали для себя свои стратегии роста, в которых, если задуматься, чудесного было немного. Это примеры успеха целенаправленной политики роста и развития. Когда политики мыслят стратегически, когда их знания и хитрость направлены на поиск наилучших возможностей внутри страны и во внешнем мире, а гражданам созданы условия для самореализации, то результатом оказывается предсказуемое экономическое чудо. Российские лидеры тоже выбрали стратегию, направленную на достижение чуда, но не экономического, а политического. Они доказали, что можно работать на себя, а не на общество, брать взятки, не волноваться по этому поводу и оставаться у власти. Российская политическая элита — самая коррумпированная и некомпетентная среди стран, сравнимых с нами по уровню доходов и размеру экономики, а также среди стран BRIC. Уровень коррупции запредельно высок для страны с таким уровнем доходов. При ВВП на душу населения около $15 000 по паритету покупательной способности Россия занимает в списке Transparency International место среди стран с доходами около $2000 на душу населения; это 154-е место из 172 возможных. По эффективности государственного управления (один из индексов Всемирного банка) Россия отстает даже от Индии и Китая, не говоря о Бразилии, Чили, Турции и других сравнимых странах. По показателю верховенства права — тоже. С точки зрения неравенства Россия находится примерно на уровне США, где подушевой ВВП выше в три раза. В этом и состоит чудо — в умении считать себя правыми, несмотря на все перечисленное. Конечно, большинству из нас не с чем сравнить деятельность правительства — для этого нужно иметь опыт жизни в другой стране или маниакально просматривать индексы. Неверие общества в возможность влиять на политические решения тоже сказывается. Кроме того, огромные усилия нынешняя администрация сосредоточила на пиаре, борьбе с независимыми журналистами и неправительственными организациями. Все это сопровождается сворачиванием избирательных прав (отменой выборов мэров) под разговоры о демократии. Некоторые представители российской элиты, наверное, считают, что нашли «философский камень» в политике, т. е. нашли способ обеспечить себе свободу действий при отсутствии ответственности; научились приватизировать прибыль и национализировать убытки, использовать институты государства в целях личного обогащения. Но это неустойчивое равновесие: элита и общество не могут всегда оставаться безразличными друг к другу. Это состояние материального и морального неравенства («нам можно, вам нельзя»), как показывает опыт, заканчивается либо сознательными уступками со стороны элиты (европейская история знает такие примеры), либо принудительной сменой элиты (российская история). Дарон Асемоглу, профессор MIT, и Джеймс Робинсон, профессор Гарварда, предложили модель отношений элиты и общества на примере Британии, Франции, Швеции и Германии («Почему Запад расширил избирательное право»). При определенном сочетании факторов — если уровень неравенства высок, если «приз», который общество получит при переделе, значителен — наступает переломный момент. В этот момент элита либо расширяет права граждан, позволив им установить более высокий налог, — по сути, делится властью; либо сама облагает себя большим налогом — делится деньгами. В противном случае происходит революция. В Британии и Швеции XIX в. властям удавалось почувствовать эти точки перелома и поделиться властью и деньгами с обществом, не дожидаясь революций. Франция революций не избежала. Странно было бы считать, что эти закономерности не относятся к нам. Даже если не верить историческому анализу, достаточно взглянуть на российскую историю, чтобы увидеть, насколько тяжелыми были у нас взаимоотношения элиты и общества, гораздо более тяжелыми, чем во Франции или Германии. Властвующая элита в России не раз предпочитала не идти на компромисс, а дожидаться катастрофы. История власти в России — катастрофическая. Это история преступлений, продолжающаяся до сего дня. И это история трагических опозданий. Когда нужно было делиться властью, русская элита только дозревала до отмены рабства, когда нужно было еще шире открывать доступ к власти, вводя избирательное право, элита только дозревала до робкой попытки поделиться. Болезненная одержимость властью себе и всем на гибель — главная историческая ошибка российской элиты. Только глубокое непонимание собственной истории может заставить людей вслух произносить тексты вроде манифеста Михалкова, пестрящего словом «власть». Само это слово должно у нас звучать трагически. Полагаться на магию власти, подкрепляемую гражданской религией, конечно, можно, но именно это уже не раз приводило к катастрофам. Российская элита, как заколдованная, снова совершает старую ошибку — отнимает права и ресурсы у общества, вместо того, чтобы идти ему навстречу. К сожалению, российское политическое чудо настолько же впечатляюще, насколько и иллюзорно. Автор: Максим Трудолюбов  

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