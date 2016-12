Цена, которую Россия готова заплатить гонкой вооружений Ещё на стадии подготовки договора СНВ-3, с ратификацией которого Сенат США взял паузу, в Вашингтоне изо всех сил пытались отрицать очевидное - тесную взаимосвязь стратегических наступательных вооружений и противоракетной обороны. Только благодаря настойчивости российских переговорщиков положение о такой связи было зафиксировано в тексте договора. 30 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на не названных американских официальных лиц сообщил, что Россия еще весной нынешнего года разместила у своих западных границ тактические ядерные комплексы. Даже если и так – какое дело господам по ту сторону океана до ракет, дальность полета которых не превышает 500 км? Угрожать Соединённым Штатам и подрывать стратегическую стабильность эти тактические ракеты не могут никак. Американцев, впрочем, заботит другое: российские ракеты, по их мнению, это – ответ на размещение в Польше ракет Patriot . Батареи же Patriot – элемент американской НПРО, то есть системы стратегической. И «не названные» лица подают дело так, что размещением тактических «Искандеров» русские-де препятствуют ратификации нового договора по стратегическим наступательным вооружениям. То есть, когда это касается их самих, связь между СНВ и ПРО американцы видят отчётливо. Важнее другое: привыкнув давить на партнёров и этим добиваться уступок, администрация США решила попробовать это с Москвой ещё раз. Российская сторона свой ракетный потенциал в Калининградской области не наращивала, о чем 30 ноября заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Николай Макаров, хотя, если такая мера будет принята, она не войдёт в противоречие с требованиями ни одного подписанного Российской Федерацией разоруженческого договора. Да, в 2008 г. Дмитрий Медведев заявлял, что в ответ на планы США разместить в Польше и Чехии элементы своей противоракетной обороны Россия может разместить в Калининграде тактические ракетные комплексы «Искандер». Позднее, однако, в Минобороны РФ не только отказалось от таких планов, но и зачем-то снизили уровень военного присутствия в регионе. Зато Соединенные Штаты, как следует из последних разоблачений WikiLeaks , ничего и не думают сокращать – они сохраняют свое тактическое ядерное оружие в Европе нетронутым. Вот список военных баз в Европе, где хранятся американские ядерные боеголовки: в Бельгии (база Клайне-Брогел, размещено 20 единиц), в Голландии (база Фокел – 20), в Германии (база Бухел – данных о количестве нет), в Италии (база Авиано – 50, база Удине – 40, база Геди Торре – 40), в Турции (база Инджирлик – 90) Ни руководство НАТО, ни командование ВС США эти данные не опровергли. Вернёмся к публикации в The Wall Street Journal. Ответственное заявление об изменении Россией баланса ядерных вооружений у границы с государствами-членами НАТО было сделано американскими официальными лицами анонимно, бездоказательно да ещё с обвинением российской стороны в вероломстве: мол, размещение Москвой ракетных комплексов нарушает достигнутые ранее договоренности и потому даёт основание американцам для отказа от ратификации СНВ-3. Между тем прекрасно известно, что всё обстоит прямо наоборот: РФ и США договорились о том, что регулированием применения тактического ядерного оружия они займутся только после того, как вступит в действие договор СНВ-3. Так что выпад, сделанный через The Wall Street Journal , - провокация чистой воды, и это не разовый приём, это общий стиль американской дипломатии в переговорах с Россией по вопросам безопасности. В Москве уже сделали из этого выводы. Так совпало, что одновременно с публикаций в The Wall Street Journal было обнародовано ежегодное послание Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию. «…В ближайшее десятилетие, - говорится в Послании, - нас ждёт следующая альтернатива: или мы достигнем согласия по противоракетной обороне и создадим полноценный совместный механизм сотрудничества, или же (если нам не удастся выйти на конструктивную договорённость) начнётся новый виток гонки вооружений. И нам придётся принимать решение о размещении новых ударных средств». 1 декабря Владимир Путин подтвердил для CNN : Россия будет вынуждена наращивать свой ядерный арсенал, если США не ратифицируют договор по СНВ. «Это не наш выбор. Мы этого не хотим», – заявил российский премьер в интервью Ларри Кингу, но Россию могут вынудить вооружаться против «новых угроз». Между тем перспективы ратификации СНВ-3 в Сенате США становятся все более призрачными: помимо разговоров о мнимом наращивании числа «Искандеров» вокруг Калининграда, зазвучали рассуждения о том, что раз договор по СНВ тактические ядерные вооружения не затрагивает, его принятие вообще нецелесообразно. Разумеется, если не вступит в действие договор СНВ-3, автоматически отдалятся перспективы достижения согласия между РФ и США и по проблеме ПРО. Они и без того не радужны. На саммите Россия – НАТО в Лиссабоне в конце ноября российский президент высказал соображения о формировании возможной архитектуры европейской ПРО, которая сопрягала бы потенциалы России и НАТО в обеспечении Старого Света от ракетных ударов. Формально Брюссель с Москвой согласился, но, во-первых, никаких конкретных решений по этому вопросу пока нет (стороны договорились провести анализ возможного сотрудничества не ранее очередного заседания министров обороны в июне 2011 г.), а, во-вторых, США и не думают отказываться от размещения в Европе своей НПРО – с полным пренебрежением к тому, что Москва рассматривает данный шаг как попытку нейтрализации российского стратегического потенциала. Нам говорят, заявил В.Путин в интервью CNN , что США, разворачивая в Европе систему ПРО, оберегают себя от иранской ядерной угрозы, но «такой угрозы на сегодня не существует». А вот «новые угрозы», создаваемые планами Вашингтона, Россия ощущает, и, если СНВ-3 не будет ратифицирован, ей в ответ придётся вооружаться. Заокеанскому партнёру России должно быть ясно: без кардинального решения проблемы размещения НПРО США в Европе никакой «полноценный совместный механизм сотрудничества» (из Послания Президента России) невозможен. Пугать в Москве никого не собираются, но если окажется, что за собственную безопасность России нужно заплатить гонкой вооружений, колебаний не будет. На днях командующий РВСН генерал-лейтенант Сергей Каракаев заявил, что Россия прекращает производство и постановку на боевое дежурство мобильных ракетных комплексов межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М». Вместо них российские войска получат другой мобильный комплекс – РС-24 «Ярс», государственные испытания которого завершены в 2010 году. Вместе с «Тополями-М» шахтного базирования «Ярсы» составят основу ударной группировки российских ядерных сил до 2020 г. и усилят боевые возможности РВСН по преодолению систем ПРО других государств. Автор: Юрий Рубцов Источник: Фонд стратегической культуры