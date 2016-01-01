ВТО - это путь в кровавую революцию. Только собрался раскрыть тему: ВТО это путь в кровавую революцию, но это славно и с замечательным примером сделали без меня. Тезис полностью раскрыт. Я напишу по другой теме с ВТО. Возможно элита власти полностью потеряла инстинкт самосохранения, а потому спасти ее от смерти ничто не сможет. ВТО это последний водораздел, последняя черта на песке, последняя соломинка на хребте корабля пустыни. Как можно игнорировать глубочайший кризис империализма, развал Европы, торговую войну США против Китая, потерю миллионов рабочих мест в РФ? Вступление в ВТО вызовет социально-религиозную революцию. Далее миллионные отряды мигрантов начнут потрошить не баранов, а толстых чиновников, которые их и завезли. При вступлении в ВТО никакую стабильность в среднесрочной перспективе сохранить не получиться, остается в омут с головой. Элита считает что выбирает нашу судьбу, а на деле они выбирают свою. ВТО это очевидное предательство национальных интересов, предательство своих граждан в пользу транснациональных корпораций. В этой ситуации ни помочь, ни спасти властную элиту не представляется возможным. Ура! Россия вступает в ВТО, то, за что столько лет боролись косорукие лапосуи скоро свершится! Я не буду живописать, какие горизонты откроет перед российской экономикой этот мезальянс. Всё уже было сказано тысячу раз. Вывод однозначен – экономику России ждёт полная катастрофа. Однако хочется проиллюстрировать это примером из истории. 250 лет тому назад, французская экономика занимала второе место в мире вслед за экономикой Англии, и стояла накануне промышленного переворота. Так как в результате поражения в Семилетней войне 1756-1763 годов, Франция была вынуждена уступить Англии свою богатейшую территорию в Северной Америке – Луизиану, служившую источником хлопка для французской промышленности, то французские предприниматели требовали у правительства воспретить, оставшимся французским колониям продавать свой хлопок другим государствам. Что же сделало правительство Франции? Как раз обратное тому, что требовали интересы французской экономики, так как в свободной колониальной торговле были заинтересованы некоторые влиятельные французские аристократы. Поэтому вместо воспрещения продажи французского хлопка иностранцам правительство Людовика XVI освободило английских купцов, от каких бы то ни было стеснений при покупке хлопка во французских колониях и даже на территории самой Франции. Мало того, заключив в 1786 г. новый торговый договор с Англией, согласно которому импортные пошлины на английские товары были значительно снижены, французское правительство нанесло тяжелый удар по своей отечественной промышленности. Вспомним, что индустриально-технический переворот последних десятилетий XVIII в. оконча-тельно обеспечил за Англией положение ведущей державы в области экономики, и одной из причин раздражения французской буржуазии против политики старого режима был англо-французский торговый договор 1786 г., за которым последовало победоносное завоевание французского внутреннего рынка английской текстильной и металлургической промышленностью. Да договор 1786 года давал некоторые преимущества французским виноделам, но был крайне невыгодным для французской экономики: он открывал доступ на французский рынок дешевым английским товарам. Договор этот оказал весьма неблагоприятное влияние на французскую промышленность. "Недавно мы заключили с англичанами торговый договор, - писал в 1789 г. один из современников, - который, возможно, обогатит наших правнуков, но пока лишил пропитания 500 тыс. рабочих королевства и довел до банкротства 10 тысяч торговых домов". Уже в следующем 1787 году во Франции начался тяжелейший торгово-промышленный кризис. Торговый договор 1786 года, был актом величайшего политического безумства французской элиты. Он наводнял Францию дешёвыми английскими товарами, разорял французских производителей и подрывал торговлю. Но он был так выгоден дворянам землевладельцам, так как позволял свободно сбывать в Англию продукцию французского сельского хозяйства, и покупать дешёвые английские товары "европейского качества". Представляете, в каком количестве замков по берегам Сены и Луары был произведён евроремонт импортными стройматериалами, на деньги обобранного народа. В довершение всего страну постиг ряд неурожайных лет, повлёкших за собой голод, голод усугублялся тем, что когда в стране людям не хватало хлеба, французское зерно вывозилось в Англию. И всё это происходило в условиях полного отрыва французской правящей элиты от своего народа. Когда королева спросила, чем недоволен народ, ей ответили, что народу не хватает хлеба, "ну тогда пусть едят пирожные" - последовал ответ. Крестьянские восстания, охватившие ряд французских провинций в 1788 году, переплетались с голодными бунтами в городах (Ренне, Гренобле, Безансоне). В 1789 году голодный бунт произошёл в Сент-Антуанском предместье Парижа. Французская монархия агонизировала. Не в силах пополнить казну и создать бездефицитный бюджет, в условиях полного развала экономики, голода и смут, король был вынужден созвать в 1789 году Генеральные штаты (аналог русского Земского Собора), не собиравшиеся с 1614 года. Дальнейшее известно: 14 июля 1789 года мятежники штурмом взяли крепость Бастилию; 14 сен-тября 1791 года во Франции была установлена конституционная монархия; 21 сентября 1792 года во Франции была провозглашена республика; 21 января 1793 года королевская семья была гильотинирована. Всё! Так зачем же наша элита так рвётся в ВТО? Неужели им так хочется, чтобы последним, что они увидят в жизни, стал блеск ножа гильотины? Вряд ли. Тогда зачем им всё это? А им это, скорее всего, и не нужно. Возможно, они даже не представляют, какой печальный конец ждёт их и их близких, если они не успеют вовремя свалить в Англию, откуда, как с Дона, "выдачи нет". Скорее всего, не слезающих с экранов ТВ "свадебных генералов" российской политики, втёмную используют таящиеся в тени "серые кардиналы" мировой закулисы. Им-то вершителям мировой политики очень хорошо известно, что только экономические связи могут надёжно скрепить в единый монолит большое государство. Рухнет экономика, исчезнут экономические связи, и государство осыплется с тихим шелестом, как карточный домик. Причём отпавшие окраины будут втянуты в экономические отношения с сильными экономиками сопредельных территорий, а потом и аннексированы сопредельными государствами. Вот для чего это делается! Единая и неделимая Россия должна исчезнуть с политической карты мира, рассыпаться на десятки региональных и локальных рынков, превратиться в конгломерат мелких зависимых и полузависимых территорий. Россия в понимании этих серых кардиналов должна скукожиться к границам 1490 года, на территории полностью лишённой полезных ископаемых, на малопригодные для земледелия подзолы средней полосы. Вот ради этого мы и должны вступить в ВТО. Именно ради этого пляшут на верёвочках и разевают пасти мохнатые марионетки из российского политического балагана. Сергей Львов, экономический обозреватель НД, 17 ноября 2011 г.