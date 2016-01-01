Две Партии Унылого Г...на идут на выборы, одна за ВТО другая против Согласен со следующей классификацией политических сил допущенных к предстоящим выборам: 1. Гопники-Фашисты 2. Либеральные извращенцы 3. Две Партии Унылого Говна, одна за ВТО другая против Две Партии УГ это КПРФ и Партия Благородных Жуликов и Честных Воров. Вероятно борьба за места в Думе развернется между двумя этим партиями, а это в свою очередь окажет влияние кто будет следующий президент и будет ли у него законодательное большинство под рукой. Уже напущено политического туману, дадены невыполнимые экономические обязательства со всех сторон, разыграна еврейско-русская национальная предвыборная карта, много пиара (наглого обмана). Но есть политическое глобальное и внутри экономическое шило которое не скрыть: это присоединение России к ВТО (к законам международных корпораций и по законам международных корпораций). Политическая позиция КПРФ по ВТО и засилью международных корпораций однозначна: против ВТО и международного финансового капитала, ответственного за кризис своей же системы, кстати. Позиция КПРФ по ВТО верна и округла со всех сторон, даже сломанные коммунистические часы верно показывают политическое время целых два раза в сутки. И сейчас как раз такое время: кризис, обострение классовой борьбы, валютные и торговые войны, войны за ресурсы, революции как исламские, так и марксистские (Россия кандидат на обе). Вступление РФ в ВТО это путь к марксистско-исламской революции, с последующей победой Ислама в РФ. Ислам это единственное религиозно-политическое движение, которое наш братский еврейский народ не может пока оседлать (есть отдельные успехи с исламскими радикалами). Даже к Гитлеру и его бешеным псам войны вроде как ключики подобрали. Коррупция, батенька, она везде дырочку найдет. КПРФ, защищая интересы трудящихся масс против наступления международного капитала ВТО, таким образом отказывается от марксистской революции в России. Не по ленински это. Запад ослаблен в кризисе и ему нужны революции любые и везде, особенно Иран, Китай, Россия. Таким образом Запад избежит революции у себя дома и откроет для себя новые рынки и колонии для своего выживания. Нет других путей у глобального империализма. Как глобальному империализму закрепить свое господство? А с помощью повышения у себя производительности труда одного человека до 88% и создания предпосылок для перехода в следующий технологический уклад, а весь остальной мир следует опустить на уровень производительности труда одного человека ниже 22%, то есть столкнуть в феодализм, а лучше рабовладение. Такая периферия будет вынуждена торговать только ресурсами и по правильной цене. Как этого достичь? Революции и войны, войны и революции у них там, у аборигенов незнающих что такое квантовая механика, ускорение свободного падения, аэродинамика. Мигранты хорошо понижают производительность труда: зачем нанимать экскаватор, когда дешевле 10 мигрантов с лопатами, ну а далее как бы изготавливать этот экскаватор на заводе вроде и смысла уже нет. Завод закрываем, рабочим раздаем по лопате (орудие труда рабовладельческого тех уклада). Есть и другие невоенные методы понижения производительности труда: втягивание РФ в ВТО не только вызовет революцию, но и перекроет даже гипотетическую возможность России достичь следующего технологического уклада с помощью более конкурентных, фирменных товаров произведенных за рубежом, на которые так падки бывшие фарцовщики, ныне краса и гордость исполнительной власти Рашкастана. Западу как цивилизации нужно создать разрыв на два или три технологических уклада со всем остальным миром для поддержания комфортабельной гегемонии глобального империализма. Допустим всю периферию удалось опустить до уровня Сомали, допустим президент Сомали не выполняет требования Глобальной Империи: прилетает беспилотник с Сейшельских островов (база уже есть) и разносит в клочья дворец президента Сомали, это для начала и далее по нарастающей пока не выполнят требования. А что делать аборигенам, строить деревянный вертолет или ПВО в виде гигантской рогатки против беспилотника? Тогда лук и стрелы против винтовки, сегодня беспилотник против автоматической винтовки Калашникова, вот он требуемый технологический разрыв, а лучше и стрелковое оружие выкупить у аборигенов. Заводы по его производству закрыть с помощью ВТО или тупо выкупить на метал. Германия и возможно Франция смогут выйти на уровень производительности труда в 88%, Греция, Италия, Испания и другие страны ЕС уже не смогут выйти на этот уровень и тянут Германию с Францией в более низкий технологический уклад. А потому разрыв Еврозоны неизбежен с последующим переформатированием его по признаку производительности труда. Если Греция, Италия, Испания уже обмануты Западом, записаны колесом истории в периферию и обречены на 22%, то что сказать об Украине, Рашкастане, Восточной Европе? Им и во время золотого века Запада не особенно светило, а сейчас просто глухо. Давайте рассмотрим куда на этом фоне ведет линия второй партии Унылого Говна, партии жуликов и воров Единой России. А линия ЭТОЙ партии ведет Россию в ВТО, типа пацаны рубились еще с 90х и слово пацана закон для подчиненного. Уже широко известны сектора экономики которые останутся без работы при ВТО и избиратели которые там работают точно придут на выборы и точно проголосуют за ту партию Унылого Говна, которая против ВТО. А жуликам и ворам придется подделывать уже не 5-10%, а 25% и эта задача на уровень выше по трудности исполнения. Чревато, господа. Говнобыдло, массы трудящихся если изволите, не поймет тонкого лондонского юмора и начнет жечь машины по ценовому признаку. Единая Россия теряет голоса на выборах из-за ВТО, ведет страну в революцию, раскачивает свою галеру сама, ну разве не красава? Модернизация и ВТО не совместимы. Модернизация и мигранты не совместимы. Таможенный Союз и ВТО не совместимы. ВТО и ВПК не совместимы. Процветание колоний периферии и процветание Глобального Империализма не совместимы. Или откажитесь от ВТО или потеряете места в Думе. И еще один совет: Хватит врать. Автор: Александр Птицын (Канада)