Макфол, дай бабла на революцию.

Смысл. Правильный политический журнал
 
20:29 — Самое северное государство Латинской Америки
Статистика, недавно обнародованная в Соединенных Штатах, свидетельствует о том, что за год (с середины 2010 до середины 2011 гг) детей самых разных [...]
14:51 — Пиратство - дорогое удовольствие для мировой экономики
В прошлом году ущерб экономической системы во всем мире от действий пиратов составил около 7 миллиардов долларов. Об этом в своем докладе сообщили [...]
13:30 — Первый тур выборов французского президента позади
Во Франции завершился первый этап президентских выборов. Об этом сообщили французские издания. Во Франции завершился первый этап президентских [...]
19:30 — Общественность вздохнула с облегчением
Самый молодой президент за всю историю Германии добровольно ушел в отставку, объясняя свое решение тем, что «не оправдал ожидание своего народа». [...]
19:16 — В Японии температура упала до рекордно низких показателей
Жители 38 населенных пунктов страдают от непривычных для этих мест морозов. Более 50 человек погибли в различных происшествиях, имеющих отношения к [...]
11:49 — Франция принимает решение
20 января было остановлено участие Франции в военных действиях, которые происходят сейчас в Афганистане. Как сообщают западные СМИ, Николя Саркози [...]
14:50 — Офисная мебель и шкафы: статистика по потребительским расходам россиян
Аналитическое агентство «Экспресс-Обзор» провело исследование интенсивности потребительского спроса на офисную мебель и шкафы в различных российских [...]
13:33 — ВТО - это путь в кровавую революцию.
Только собрался раскрыть тему: ВТО это путь в кровавую революцию, но это славно и с замечательным примером сделали без меня. Тезис полностью раскрыт. [...]
12:40 — Встреча «друзей-диктаторов»
«Для полной картины не хватало только Владимира Путина», - с сарказмом отмечают западные СМИ, комментируя недавние визиты в Венесуэлу иранского [...]
11:50 — Критика «Консервативных друзей России» необоснованна и неконструктивна
Известно, что Россию с ее «многочисленными нарушениями прав человека», авторитарным правителем у руля и претензиями на сверхдержавность в западной [...]
17:35 — Хочет ли Ющенко войны с Россией
Если хочет, то что можно этому противопоставить?   УКРАИНИЗАЦИЯ В ТУПИКЕ   Предупреждение МИД Украины российскому послу Виктору Черномырдину [...]
10:55 — Отношения осложняются
Власти Германии настаивают на том, чтобы санкции, касающиеся Сирии, стали гораздо более жесткими. Об этом заявляет один из представителей [...]
20:13 — Имидж России под угрозой
Имидж государства играет значительную роль не только в международных отношениях, но и сильно отражается на обстановке внутри страны. Ведь ее [...]
14:22 — Объединяющий фактор
Антипутинская оппозиция после президентских выборов не так сильна, как после выборов парламентских, однако все еще весьма сильна, отмечают западные [...]
16:31 — Соединенные Штаты готовы принять законопроект «специально для России»
Речь идет о специальном законе, который смог бы запретить конфискацию произведений искусства, путешествующих за границу. Поводом стало категорическое [...]
18:49 — Если Бут – отрицательный персонаж, то что можно сказать о государствах, торгующих оружием легально?
Этим вопросом задается обозреватель американского издания The New York Times. Этим вопросом задается обозреватель американского издания The New York [...]
17:15 — Теорема Владимира ПУТИНА Ч-4
Сразу читайте четвертую часть. Третья часть - незачот: сыровато, много эмоций, очепяток, мало аналитики, темы выбраны неверно и вообще большой [...]
14:29 — Немецкие АЭС замерли, но не остановились
Больше года прошло со времени катастрофы на японской атомной станции Фукусима. Трагедия, постигшая Японию, заставила задуматься весь мир, однако [...]
12:56 — Процесс над женой Бо Силая в КНР: ни свидетелей, ни доказательств
Европейская пресса сомневается относительно того, что процесс, приговор суда и условная казнь Гу Кайлай имеют под собой основания. «Это больше похоже [...]
15:49 — Генерал Ахмад Шафик имеет реальные шансы на победу
Известие о решении конституционного суда Египта распустить парламент шокировало многих. Одни (например, радикальные исламисты и исламисты умеренные [...]

Макфол, дай бабла на революцию.

Представляешь? Звоню Хилари и грю: У тя морпехи чем заняты? Да обос...ть тут надо кое-кого.   Начну, как всегда, с критики Госдепа США ибо в США всем известно что это последнее прибежище лентяев, неудачников, геев, лесбиянок (70% персонала) и конченых кретинов. Часто в одном лице. И это не моя оценка, хотя я с ней могу поспорить, это оценка разведывательного сообщества США в отношении Госдепа. В своей предвыборной статье о Навальном я предложил временно урезать финансирование группы Каспарова (МакКейн) и группы Немцова (Б.Клинтон) ибо налицо отрыв от политической реальности и уход от борьбы в какие то параллельные миры.   За отказ мэтров оппозиции в участии в выборах заплатила провалом либеральная партия Яблоко, которая имела все шансы получить места в Думе. Только у Явлинского есть легальная политическая партия и на выборный период в Думу вся оппозиция России должна была под нее лечь, а не призывать сознательных граждан к саботажу избирательного процесса в законодательную власть.   Госдепу следует применить финансовые рычаги для консолидации условно русской оппозиции под единым управлением, для этого все финансирование как прямое, так и косвенное должно координироваться из одного кабинета иначе количество фракций оппозиции будет и дальше соответствовать количеству разрозненных источников финансирования из США. Разрозненное финансирование из США = разрозненной условно русской оппозиции в России. Казалось бы, элементарно. Госдеп должен прекратить зашоренный подход к теме революции в России и не ограничивать себя только либеральными кругами, а идти на контакт и финансирование псевдорусских националистов, радикальных исламистов, русофобски настроенных мигрантов и чиновников.   Это миллиард долларов в год, возможно больше, но и этого мало: нужно будет раздавать борцам с режимом и их семьям виды на жительство в США (зеленые карты) как трамвайные билеты. Печатать зеленые карты прямо в посольстве США в Москве без всякой бюрократической волокиты, в один день по революционному. Если Госдеп, безнадежно застрявший в 90х, не готов открыть кошелек и сердце (дать борцам вид на жительство), то боюсь господин Мафол напрасно покинул Империю Добра, Света и Справедливости и приехал в Немытую да еще послом (!). Не факт что верительные грамоты примут в Кремле, а если и примут то вскорости могут объявить нежелательной персоной с пинком под зад из нефтяной колонии за революционную деятельность. Ваш приезд в Россию это плевок в наглую харю Кремля, а мы юмор ценим, особенно тонкий и не навязчивый.   Также важно обеспечение каждого борца с кровавым режимом Айпадом 2, сразу с нужным софтом и доступом в интернет для связи с единомышленниками и колеблющемся. Нужны будут мобильные точки открытого доступа в интернет на митингах, несколько мастерских для печати лозунгов, портретов на майки, изготовления наклеек на машины. Нужно купить несколько автобусов и автомобилей, многие отказываются ехать на митинги на метро. Нужны деньги на откаты московским чиновникам и штрафы в суде, аренду Болотной площади на все лето с палатками, эстрадой, рок группами и туалетами. Тоже самое в Питере и в регионах, Москва это еще не вся Россия. Авиабилеты на слет оппозиционных сил в Москве этим летом, проживание в гостиницах, питание. Тут лозунгами и потертой методичкой Шарпа не отделаться.   У себя на сайте я провел голосование: кто первым загремит на алтарь Свободы и Счастья, но пришел к выводу что неплохо бы использовать проверенный вариант как с первой (украинской) женой Ющенко, только в случае с женой Навального должны остаться неопровержимые следы кровавого режима Путина. Взять допустим сюжет из Крестного Отца, где минируется машина на главного героя, а взрывается его молодая (первая) жена. Такое сразу слезу вышибает и победа Навального гарантирована самим жанром. Ну не мне Вас учить политической некрофилии, используйте фантазию, творческий подход и по больше тротила. Как в Пакистане, как ту бабу звали? Ейный муж нынче демократический президент Пакистана.   И еще, чуть не забыл, старый рецепт хорошей революции: много халявной водки + много бесхозного оружия + много матросов + один броневик. В этом смысле не пропустите День Десантника этим летом.   Удачной революции, товарищ Макфол.   Автор: Александр Птицын (Канада)

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