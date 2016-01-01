Макфол, дай бабла на революцию. Представляешь? Звоню Хилари и грю: У тя морпехи чем заняты? Да обос...ть тут надо кое-кого. Начну, как всегда, с критики Госдепа США ибо в США всем известно что это последнее прибежище лентяев, неудачников, геев, лесбиянок (70% персонала) и конченых кретинов. Часто в одном лице. И это не моя оценка, хотя я с ней могу поспорить, это оценка разведывательного сообщества США в отношении Госдепа. В своей предвыборной статье о Навальном я предложил временно урезать финансирование группы Каспарова (МакКейн) и группы Немцова (Б.Клинтон) ибо налицо отрыв от политической реальности и уход от борьбы в какие то параллельные миры. За отказ мэтров оппозиции в участии в выборах заплатила провалом либеральная партия Яблоко, которая имела все шансы получить места в Думе. Только у Явлинского есть легальная политическая партия и на выборный период в Думу вся оппозиция России должна была под нее лечь, а не призывать сознательных граждан к саботажу избирательного процесса в законодательную власть. Госдепу следует применить финансовые рычаги для консолидации условно русской оппозиции под единым управлением, для этого все финансирование как прямое, так и косвенное должно координироваться из одного кабинета иначе количество фракций оппозиции будет и дальше соответствовать количеству разрозненных источников финансирования из США. Разрозненное финансирование из США = разрозненной условно русской оппозиции в России. Казалось бы, элементарно. Госдеп должен прекратить зашоренный подход к теме революции в России и не ограничивать себя только либеральными кругами, а идти на контакт и финансирование псевдорусских националистов, радикальных исламистов, русофобски настроенных мигрантов и чиновников. Это миллиард долларов в год, возможно больше, но и этого мало: нужно будет раздавать борцам с режимом и их семьям виды на жительство в США (зеленые карты) как трамвайные билеты. Печатать зеленые карты прямо в посольстве США в Москве без всякой бюрократической волокиты, в один день по революционному. Если Госдеп, безнадежно застрявший в 90х, не готов открыть кошелек и сердце (дать борцам вид на жительство), то боюсь господин Мафол напрасно покинул Империю Добра, Света и Справедливости и приехал в Немытую да еще послом (!). Не факт что верительные грамоты примут в Кремле, а если и примут то вскорости могут объявить нежелательной персоной с пинком под зад из нефтяной колонии за революционную деятельность. Ваш приезд в Россию это плевок в наглую харю Кремля, а мы юмор ценим, особенно тонкий и не навязчивый. Также важно обеспечение каждого борца с кровавым режимом Айпадом 2, сразу с нужным софтом и доступом в интернет для связи с единомышленниками и колеблющемся. Нужны будут мобильные точки открытого доступа в интернет на митингах, несколько мастерских для печати лозунгов, портретов на майки, изготовления наклеек на машины. Нужно купить несколько автобусов и автомобилей, многие отказываются ехать на митинги на метро. Нужны деньги на откаты московским чиновникам и штрафы в суде, аренду Болотной площади на все лето с палатками, эстрадой, рок группами и туалетами. Тоже самое в Питере и в регионах, Москва это еще не вся Россия. Авиабилеты на слет оппозиционных сил в Москве этим летом, проживание в гостиницах, питание. Тут лозунгами и потертой методичкой Шарпа не отделаться. У себя на сайте я провел голосование: кто первым загремит на алтарь Свободы и Счастья, но пришел к выводу что неплохо бы использовать проверенный вариант как с первой (украинской) женой Ющенко, только в случае с женой Навального должны остаться неопровержимые следы кровавого режима Путина. Взять допустим сюжет из Крестного Отца, где минируется машина на главного героя, а взрывается его молодая (первая) жена. Такое сразу слезу вышибает и победа Навального гарантирована самим жанром. Ну не мне Вас учить политической некрофилии, используйте фантазию, творческий подход и по больше тротила. Как в Пакистане, как ту бабу звали? Ейный муж нынче демократический президент Пакистана. И еще, чуть не забыл, старый рецепт хорошей революции: много халявной водки + много бесхозного оружия + много матросов + один броневик. В этом смысле не пропустите День Десантника этим летом. Удачной революции, товарищ Макфол. Автор: Александр Птицын (Канада)