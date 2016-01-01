Аналитический обзор N9 - Рассея Эх, Рассея. Что тебя ждет в понедельник? А вместе с тобой и всех нас. Как всегда оставлю без внимания все акции и агитации, планируемые митинги и анти-митинги, коих насчитывается на ближайшие дни более 26! Ну а пока подводим итоги недели. Все политические аргументы высказаны. Фигуры расставлены. Настал день тишины. Кто сделает следующий ход в воскресенье, и каким он будет, пока не ясно. Ясно одно, Путин разыграл последнюю стоящую карту. Тему покушения и террора. Как говориться, проще всего человеком управлять в состоянии страха. Страха перед будущим. Неизвестностью. А кто-нибудь из вас представляет себе ситуацию, что будет, если вдруг Путина не станет? Если вы обычный обыватель без двойного гражданства, то уверен. Не представляете. Прошлую неделю взорвала новость покушения на премьер министра. На этой ей придавали соответствующий колорит. Зюганов и Жириновский, как и большинство политологов, выразили сомнение, что план покушения на Путина существовал. Миронов, который так и не нашел стоящих источников финансирования. Мечущийся между «нашими и вашими», в этот раз решил поддержать версию власти. Так же не хочу ни с чем связывать. Газ в домах у нас взрывается довольно часто, поэтому то, что в Астрахани на Каспии это произошло – вполне нормально. Без вести пропали 11 человек. Хотя, мы ведь все верим тому, что нам говорят. А были ли жертвы вообще? Не допускаете? Не планировался ли снос этого здания? Задайтесь вопросом. Путин тут же прибыл на место происшествия и со всей деликатностью отнесся к ситуации. Распорядился наказать невиновных и наградить непричастных. В общем, показал, что ему не все равно, как любому гражданину, прильнувшему в этот момент к голубому экрану и еще помнящему Путинский мем. «мочить в сортире». Владимир особо подчеркнул, что никакие покушения и теракты не отразятся на его работе. Мы знаем, что покушений и ранее было достаточно, но поднимать их на поверхность не было информационного повода. Не было. До этой недели. А тут еще и дело Политковской раскрыли. Полный набор. МВД ловя общественное настроение «чот я очкую…» пустила информацию с предупреждением о возможных терактах в преддверии выборов. Нельзя все списывать на развод пугливого избирателя, провокации действительно могут иметь место, и следует быть готовыми к этому. Поэтому, будто услышав мое замечание про сомнительность покушения на охраняемой правительственной трассе (Кутузовский проспект), МВД решило проверить все подразделения по охране высшей власти. И вообще вело себя на этой неделе крайне активно, заглянув в банк к Анне Чапман с проверкой некоторых его клиентов. Власть на этом не остановилась и продолжила закручивать гайки. Укрепляться и возводить редуты, готовясь как к отражению внешнего врага, так и наводя порядок в своих рядах. Счетная палата РФ начала проверку деятельности российских госкорпораций в оффшорах. «Кто не спрятался, я не виноват». Бизнесменов, наконец, заставят рассказывать о родстве с чиновниками, а Госкомпании обяжут спрашивать разрешения на сделки у премьер-министра. «Папа, дай денег» А «Ростелеком» уже сейчас выкупает НТК для создания электронного правительства и по всей вероятности, увеличения контроля за интернетом. Как бы там ни было. Что-то действительно готовится. Или для чего посольству США расширяться? Хотя учитывая признания… При том что интернет стали наполнять ролики фальсификации выборов, с которыми Чуров обещал разобраться. Будете смеяться, но я считаю что и это игра на упреждение, чтобы избиратель был готов к возможному развитию событий и ни на йоту не ставил под сомнение победу Путина. «Владимир Владимирович, мы уже все поняли. Становитесь президентом, наконец. Не надо нам ничего доказывать. Пока ваши и наши интересы совпадают». Тем временем, Навальный стал как-то странно абстрагироваться от оппозиционных акций. В том числе от раздачи палаток, которые с треском провалились. А я так хотел… Мне бы в хозяйстве пригодилось. Пока я грустил по палатке, несистемная оппозиция ходила в гости в думу. Это конечно, удобно, Алексей, играть в любимую русскую национальную игру – «умалишенный крестьянин». Но «не верю…». Вам не получается показать себя не ангажированным и над схваткой в образе политолога. Вылезает натура провокатора. К сожалению или к счастью ни разу не интеллектуального. Иначе бы у вас был план. А может он и есть, но не у вас? Иначе, с какой целью могут использовать наемников из частных охранных компаний, дислоцирующихся в РФ, но защищающих интересы США? Да-да. Они уже здесь. Впрочем, они всегда были здесь без потребности в глубоком прикрытии. Струна натягивается. Нервы тоже. Иначе бы решение судьбы Навального в «Аэрофлоте» не откладывали до лета. Или сакральная жертва именно вы, Алексей, поэтому будущее так туманно? На фоне этой арт-подготовки, наличие запаса прочности на АЭС в РФ прошло почти незамеченным. А вы думаете зачем проверяли? Страшненько? Ладно, расслабьтесь и отвлекитесь на Рогозина, который идет в ногу со временем и открывает интернет-приемную. При этом он не видит коррупции в неудачах космической отрасли. Там действительно нет толковых кадров, как в прочем и в авиации. Но планы амбициозны. Как вам, например, построить на космостанцию на другой планете. Слабо? Лебедев, который вроде как выкрутился после проигрыша команде Путина, предлагает ввести институт независимых прокуроров для борьбы с коррупцией. А Медведев, чья фамилия звучит все реже и реже озаботился привязкой студентов к Родине. Кадров действительно не хватает. И еще как минимум десять лет их не будет. Вот вкратце и все перед выборами. За пределами остался Прохоров со своей интернет партией «по неполитическому принципу». Заведомо проигрышный вариант. Мистика борьбы с символами. Не хватало нам самосожжений девушек, белого кольца, и прочего оккультизма в виде осквернения храмов by Pussy Riot, так тут еще и это. Все равно прорвемся. Ну а так же причины оттока капитала из России - 50% иностранных инвестиций в РФ — кредиты из Швейцарии. Ничего страшного, люди просто по краткосрочным кредитам рассчитывались под конец года. И никакое это было не бегство капитала, просто возвращали чужое. Наш ЦБ ведь нам не друг и процентная ставка в нем запредельна, вынуждая искать пути одолжить за рубежом. Вот и все. Разве что сделаю прогноз на политического аутсайдера. Им будет Миронов. За кого проголосую сам? А вы угадайте. Автор: mr-lernor.livejournal.com