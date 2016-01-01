Без неожиданностей...

Смысл. Правильный политический журнал
 
20:29 — Самое северное государство Латинской Америки
Статистика, недавно обнародованная в Соединенных Штатах, свидетельствует о том, что за год (с середины 2010 до середины 2011 гг) детей самых разных [...]
14:51 — Пиратство - дорогое удовольствие для мировой экономики
В прошлом году ущерб экономической системы во всем мире от действий пиратов составил около 7 миллиардов долларов. Об этом в своем докладе сообщили [...]
13:30 — Первый тур выборов французского президента позади
Во Франции завершился первый этап президентских выборов. Об этом сообщили французские издания. Во Франции завершился первый этап президентских [...]
19:30 — Общественность вздохнула с облегчением
Самый молодой президент за всю историю Германии добровольно ушел в отставку, объясняя свое решение тем, что «не оправдал ожидание своего народа». [...]
19:16 — В Японии температура упала до рекордно низких показателей
Жители 38 населенных пунктов страдают от непривычных для этих мест морозов. Более 50 человек погибли в различных происшествиях, имеющих отношения к [...]
11:49 — Франция принимает решение
20 января было остановлено участие Франции в военных действиях, которые происходят сейчас в Афганистане. Как сообщают западные СМИ, Николя Саркози [...]
14:50 — Офисная мебель и шкафы: статистика по потребительским расходам россиян
Аналитическое агентство «Экспресс-Обзор» провело исследование интенсивности потребительского спроса на офисную мебель и шкафы в различных российских [...]
13:33 — ВТО - это путь в кровавую революцию.
Только собрался раскрыть тему: ВТО это путь в кровавую революцию, но это славно и с замечательным примером сделали без меня. Тезис полностью раскрыт. [...]
12:40 — Встреча «друзей-диктаторов»
«Для полной картины не хватало только Владимира Путина», - с сарказмом отмечают западные СМИ, комментируя недавние визиты в Венесуэлу иранского [...]
11:50 — Критика «Консервативных друзей России» необоснованна и неконструктивна
Известно, что Россию с ее «многочисленными нарушениями прав человека», авторитарным правителем у руля и претензиями на сверхдержавность в западной [...]
17:35 — Хочет ли Ющенко войны с Россией
Если хочет, то что можно этому противопоставить?   УКРАИНИЗАЦИЯ В ТУПИКЕ   Предупреждение МИД Украины российскому послу Виктору Черномырдину [...]
10:55 — Отношения осложняются
Власти Германии настаивают на том, чтобы санкции, касающиеся Сирии, стали гораздо более жесткими. Об этом заявляет один из представителей [...]
20:13 — Имидж России под угрозой
Имидж государства играет значительную роль не только в международных отношениях, но и сильно отражается на обстановке внутри страны. Ведь ее [...]
14:22 — Объединяющий фактор
Антипутинская оппозиция после президентских выборов не так сильна, как после выборов парламентских, однако все еще весьма сильна, отмечают западные [...]
16:31 — Соединенные Штаты готовы принять законопроект «специально для России»
Речь идет о специальном законе, который смог бы запретить конфискацию произведений искусства, путешествующих за границу. Поводом стало категорическое [...]
18:49 — Если Бут – отрицательный персонаж, то что можно сказать о государствах, торгующих оружием легально?
Этим вопросом задается обозреватель американского издания The New York Times. Этим вопросом задается обозреватель американского издания The New York [...]
17:15 — Теорема Владимира ПУТИНА Ч-4
Сразу читайте четвертую часть. Третья часть - незачот: сыровато, много эмоций, очепяток, мало аналитики, темы выбраны неверно и вообще большой [...]
14:29 — Немецкие АЭС замерли, но не остановились
Больше года прошло со времени катастрофы на японской атомной станции Фукусима. Трагедия, постигшая Японию, заставила задуматься весь мир, однако [...]
12:56 — Процесс над женой Бо Силая в КНР: ни свидетелей, ни доказательств
Европейская пресса сомневается относительно того, что процесс, приговор суда и условная казнь Гу Кайлай имеют под собой основания. «Это больше похоже [...]
15:49 — Генерал Ахмад Шафик имеет реальные шансы на победу
Известие о решении конституционного суда Египта распустить парламент шокировало многих. Одни (например, радикальные исламисты и исламисты умеренные [...]

Без неожиданностей...

ЦИК: В.Путин побеждает на президентских выборах в первом туре     По предварительным данным ЦИК, по итогам подсчета 97,74% бюллетеней Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 64,03% голосов. На втором месте, по предварительным данным, идет Геннадий Зюганов. За него проголосовали 17,16% избирателей. Тройку лидеров замыкает Михаил Прохоров с 7,62%. У Владимира Жириновского 6,24% голосов, у Сергея Миронова – 3,82%.   Выборы президента России завершились на всей территории России в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, на 18:00 мск, явка избирателей по России составила 56,3%.   Напомним, на высшую государственную должность претендуют пять кандидатов, из них четверо выдвинуты парламентскими партиями: Владимир Жириновский - от ЛДПР, Геннадий Зюганов - от КПРФ, Сергей Миронов - от "Справедливой России" и Владимир Путин – от "Единой России", а также независимый кандидат Михаил Прохоров. В бюллетенях для голосования их фамилии располагаются в алфавитном порядке. Для победы на выборах в первом туре один из кандидатов должен набрать более 50% голосов. В ином случае назначается второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей. В случае, если 4 марта ни один из кандидатов не преодолеет порог в 50%, второй тур президентских выборов пройдет 25 марта 2012г. Порог явки избирателей на президентских выборах не предусмотрен.   Главное отличие нынешних выборов главы государства от предыдущих состоит в том, что впервые в истории России президент избирается на шестилетний срок, а не на четыре года, как раньше.   Еще одним нововведением на президентских выборах стала видеосъемка процесса голосования и процедуры подсчета голосов на большинстве избирательных участков. Предложения снимать ход выборов периодически звучали в течение всех 2000-х годов, однако власть на них не реагировала. Позиция изменилась после первого многотысячного митинга протеста "За честные выборы", который прошел в Москве 10 декабря по итогам парламентских выборов. Через несколько дней премьер-министр РФ Владимир Путин выступил с предложением установить на избирательных участках веб-камеры. К нынешним выборам такими камерами были оборудованы около 95% всех участков. Исключение составили участки, расположенные в труднодоступных местностях, на кораблях и на территории секретных воинских частей, следственных изоляторов и больниц.   Кроме того, примерно на трети избирательных участков России были установлены прозрачные урны. По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, ими оснащены около 36% участков. 311 участков в России и 22 за границей оборудованы комплексами электронного голосования (КЭГ). Около 6 тыс. участков оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

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