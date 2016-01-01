Без неожиданностей... ЦИК: В.Путин побеждает на президентских выборах в первом туре По предварительным данным ЦИК, по итогам подсчета 97,74% бюллетеней Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 64,03% голосов. На втором месте, по предварительным данным, идет Геннадий Зюганов. За него проголосовали 17,16% избирателей. Тройку лидеров замыкает Михаил Прохоров с 7,62%. У Владимира Жириновского 6,24% голосов, у Сергея Миронова – 3,82%. Выборы президента России завершились на всей территории России в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, на 18:00 мск, явка избирателей по России составила 56,3%. Напомним, на высшую государственную должность претендуют пять кандидатов, из них четверо выдвинуты парламентскими партиями: Владимир Жириновский - от ЛДПР, Геннадий Зюганов - от КПРФ, Сергей Миронов - от "Справедливой России" и Владимир Путин – от "Единой России", а также независимый кандидат Михаил Прохоров. В бюллетенях для голосования их фамилии располагаются в алфавитном порядке. Для победы на выборах в первом туре один из кандидатов должен набрать более 50% голосов. В ином случае назначается второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей. В случае, если 4 марта ни один из кандидатов не преодолеет порог в 50%, второй тур президентских выборов пройдет 25 марта 2012г. Порог явки избирателей на президентских выборах не предусмотрен. Главное отличие нынешних выборов главы государства от предыдущих состоит в том, что впервые в истории России президент избирается на шестилетний срок, а не на четыре года, как раньше. Еще одним нововведением на президентских выборах стала видеосъемка процесса голосования и процедуры подсчета голосов на большинстве избирательных участков. Предложения снимать ход выборов периодически звучали в течение всех 2000-х годов, однако власть на них не реагировала. Позиция изменилась после первого многотысячного митинга протеста "За честные выборы", который прошел в Москве 10 декабря по итогам парламентских выборов. Через несколько дней премьер-министр РФ Владимир Путин выступил с предложением установить на избирательных участках веб-камеры. К нынешним выборам такими камерами были оборудованы около 95% всех участков. Исключение составили участки, расположенные в труднодоступных местностях, на кораблях и на территории секретных воинских частей, следственных изоляторов и больниц. Кроме того, примерно на трети избирательных участков России были установлены прозрачные урны. По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, ими оснащены около 36% участков. 311 участков в России и 22 за границей оборудованы комплексами электронного голосования (КЭГ). Около 6 тыс. участков оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).