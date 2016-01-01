Топ-10 дорогих покупок российского футбола

Португальская пресса о покупках "Зенита": "Золотые дураки"

Федун предложил ввести денежную единицу "Один Халк"

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун прокомментировал последние новости в российском футболе. Федун признался, что завидует трансферным приобретениям питерского "Зенита", который пополнил свои ряды Халком и Акселем Витселем. Кроме того, Федун оценил приход Николая Толстых на пост президента РФС.

- Что вы можете сказать о последних покупках "Зенита", который потратил 100 миллионов евро на двух игроков?

- Знаете историю: Берия приходит к Сталину и говорит: "Одна известная актриса изменяет мужу писателю с маршалом. Что будем с ним делать?" Сталин отвечает: "Завидовать!"

Так и я. Могу только завидовать приобретениям "Зенита". Но и Халк и Витсель - это почти половина нашего стадиона. Думаю, нужно выводить даже такую единицу измерения - 1 Халк. То есть наш стадион стоит несколько Халков, - приводит слова Федуна "Советский спорт".

- Как оцениваете приход Толстых на пост президента РФС?

- Было два хороших кандидата: один - профессионал, другой - опытный управленец. Победил профессионал. Надеюсь, что Толстых, человек принципиальный, по спортивному упертый, будет меньше говорить, но делать дело. Как он это умеет. Полагаю, что к ЧМ-2018 мы будем лучше готовы, чем при прошлом руководстве.

- Возможно, на ваш взгляд, стоит возвратиться к системе весна-осень и прежнему формату лимита на легионеров?

- А какие у вас есть претензии к старту начавшегося сезона? По-моему, начало и конец чемпионата могут спокойно проходить при нынешних условиях. Если говорить о зимних матчах, то уже через пару-тройку лет "Спартак" сможет проводить матчи на своем 15-тысячном манеже. К этому придут и остальные клубы. В общем, отказ от системы осень-весна будет шагом назад.

А что касается лимита на легионеров, мою позицию вы знаете. Я за прежний формат: 6+5.