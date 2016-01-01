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Малкин и Гончар "Магнитке" в Казани не помогли

Регулярный чемпионат КХЛ в субботу продолжился девятью матчами. В некоторых из них встретились претенденты на чемпионство или, как минимум, успешное выступление в турнире. Так, сильнее своих соперников оказались ЦСКА и "Ак Барс", а лучшим игроком дня можно признать Александра Радулова.

Хоккеист в игре против "Югры" оформил хет-трик, что позволило армейцам обыграть своего оппонента. Матч закончился со счетом 4:2, при этом в составе армейцев пока так и не стартовали энхаэловцы Илья Брызгалов и Павел Дацюк. Что касается ханты-мансийцев, то дня них это поражение стало шестым в семи матчах сезона.

Однако центральным матчем игрового дня можно признать встречу "Магнитки" и "Ак Барса", победителем в которой стали казанцы. Им удалось первыми открыть счет, но "Металлург" довольно быстро сделал счет равным. Ответный гол был забит Джастином Ходжмэном, а в голевой атаке поучаствовали другие энхаэловцы Евгений Малкин и Сергей Гончар. При этом победитель был определен в серии буллитов.

Челябинский "Трактор" победил "Нефтехимик". В этой встрече свой первый гол за челябинцев забил нападающий Андрей Костицын, а встреча завершилась со счетом 1:3.

Также стоит отметить и успешное выступление "Салавата Юлаева". Уфимцы в матче против "Автомобилиста" оказались сильнее - 2:1, а победа для клуба стала уже третьей подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат. 22 сентября

"Амур" (Хабаровск) - "Северсталь" (Череповец) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: Пюеряля, 52 - Казионов, 4, Шипачев, 37, 58

"Ак Барс" (Казань) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: Обухов, 12 - Ходжмэн, 18

Победный буллит: Морозов

ЦСКА (Москва) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Шайбы: А.Радулов, 17, 21, 60, Спруктс, 35 - Скороходов, 11, Хлынцев, 49

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Трактор" (Челябинск) – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Шайбы: Осала, 55 - Чистов, 4, Карпов, 11, Костицын, 55

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: Кутейкин, 17, Прошкин, 27 - Шпирко, 21

"Сибирь" (Новосибирск) – "Динамо" (Минск) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: Лехтеря, 20, Зайцев, 30 - Плэтт, 56

"Металлург" (Новокузнецк) – "Витязь" (Чехов) – 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Шайбы: Тимкин, 1, 16, Двуреченский, 2

"Лев" (Прага) – "Барыс" (Астана) – 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Шайбы: Врана, 12, Ворачек, 22 - Жайлаулов, 3, Боченски, 10, 18, Доус, 37

"Слован" (Братислава) – "Авангард" (Омск) – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Шайбы: Шатан, 9, Вондрка, 24, Вишневски, 26, Гудачек, 51 - Заборски, 27, Попов, 31